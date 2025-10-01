Суд в Краснодаре арестовал сына компаньона экс-судьи Момотова

Tекст: Вера Басилая

Решение о заключении Ивана Марченко под стражу по уголовному делу о мошенничестве принял Октябрьский районный суд Краснодара, передает ТАСС. Марченко является сыном компаньона бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова.

В материалах суда сообщается, что обвиняемого арестовали по ч. 4 ст. 159, предусматривающей ответственность за мошенничество, а также по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем. Срок содержания под стражей не был уточнен.

Ранее иск о конфискации имущества у экс-судьи Виктора Момотова составил 114 томов. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила его полномочия как судьи Верховного суда и председателя Совета судей России.

Генеральная прокуратура считает, что Виктор Момотов стал совладельцем сети отелей Marton на 9 млрд рублей вместе с представителями криминалитета, используя незаконно полученные активы и бюджетные средства.