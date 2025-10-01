Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Уничтожены штурмовики полка ВСУ, участвовавшего в атаке на Курскую область
В Сумской области ликвидированы штурмовые подразделения, ранее атаковавшие Курскую область, причем попытки контратак со стороны украинских сил не увенчались успехом, сообщили в российских силовых структурах.
Штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые участвовали в нападении на Курскую область, были обнаружены и уничтожены в Сумской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в российских силовых структурах.
Собеседник агентства заявил: «Противник попытался дважды контратаковать в районах Константиновки и Андреевки. Штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ заблаговременно вскрыты разведкой и уничтожены комплексным огневым поражением».
По информации источника, попытки украинских формирований контратаковать оказались неудачными. Российская разведка своевременно выявила подразделения ВСУ, что позволило нанести по ним эффективный удар.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком. Бригада ВСУ сбежала с позиций под Ямполем после артобстрела.