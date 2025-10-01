Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Мировые цены на нефть снизились более чем на 10% в 2025 году
Стоимость нефти Brent и WTI за девять месяцев 2025 года снизилась более чем на 10%, свидетельствуют из данные торгов.
Итоги торгов вторника показали, что декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 1,4%, достигнув отметки 67,02 доллара за баррель. При этом ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,7% и составили 62,37 доллара за баррель. В результате за период с января по сентябрь Brent показала снижение на 10,2%, а WTI – на 12,5%, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, лондонская биржа ICE во вторник зафиксировала снижение стоимости декабрьских фьючерсов Brent ниже 66 долларов впервые с 22 сентября. Мировые цены на нефть во вторник продолжили снижаться на фоне новостей о возможном увеличении добычи.