Нефть продолжила дешеветь на новостях о возможном увеличении добычи
Мировые цены на нефть снизились на перспективах увеличения добычи странами ОПЕК+
Мировые цены на нефть во вторник продолжили снижение, продолжив тенденцию понедельника: эксперты оценивают новости о возможном увеличении добычи странами ОПЕК+.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.15 снижается на 0,61% относительно предыдущего закрытия – до 66,82 доллара за баррель, а ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 0,57% – до 63,21 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим что накануне цены отдельных марок потеряли в районе 2-3%.
Ранее СМИ сообщали, что представители восьми стран ОПЕК+ – России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Омана, Кувейта и Казахстана – на совещании 5 октября, вероятно, примут решение увеличить предельный уровень добычи на ноябрь, как минимум, на 137 тыс. баррелей в сутки.
Кроме того в субботу – после двухлетнего перерыва, по данным телеканала Rudaw, возобновился экспорт нефти из Ирака в Турцию по трубопроводу Киркук – Джейхан.
«Падение цен на нефть произошло из-за возобновления экспорта сырой нефти из Иракского Курдистана и сообщений, что ОПЕК+, вероятно, одобрит увеличение добычи», – цитирует Reuters аналитика IG Тони Сайкамора.