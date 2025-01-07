Boeing 737 Петербург-Самарканд экстренно сел во Внуково

Tекст: Ольга Иванова

Как передает РИА «Новости», самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Петербурга в Самарканд, экстренно сел в аэропорту Внуково. Причиной посадки стала неисправность стабилизатора. В момент посадки на борту находились 173 пассажира.

По информации экстренных служб, несмотря на неисправность, посадка прошла штатно, без происшествий. Все пассажиры и экипаж самолета находятся в безопасности. Сообщается, что после посадки пассажиры были эвакуированы, и ведется проверка воздушного судна на наличие других неисправностей.

В настоящее время специалисты приступили к выяснению причин неисправности стабилизатора, которые могли вызвать необходимость экстренной посадки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», следовавший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, был вынужден вернуться в Египет и совершить экстренную посадку из-за неисправности двигателя, на борту находились 236 пассажиров.