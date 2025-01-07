То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.0 комментариев
ВС России поразили украинские аэродромы и склады
Российские войска атаковали инфраструктуру украинских аэродромов и склады оружия
Российские вооруженные силы нанесли удары по украинским военным аэродромам и складам вооружения, используя авиацию, беспилотники и артиллерию, сбив шесть снарядов HIMARS и 50 беспилотников, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 164 районах.
Средства ПВО России также сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 50 беспилотников самолетного типа. За время проведения спецоперации уничтожены значительные силы и техника противника, включая 652 самолета, 283 вертолета и 39 618 беспилотников.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ и бригадам теробороны в Донецкой народной республике и Запорожской области, продвинувшись вглубь их обороны.