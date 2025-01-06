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Массовый сбой сервисов в России произошел из-за аварии на сети оператора связи
Роскомнадзор сообщил об устранении аварии на магистральной сети одного из операторов связи, что привело к массовому сбою сервисов в России.
Роскомнадзор подтвердил, что причиной массового сбоя сервисов в России стала авария на магистральной сети одного из операторов связи, передает РИА «Новости».
Проблемы с доступом к интернету начались у россиян около полудня по московскому времени.
Ведомство уточнило, что к 14.00 мск авария была устранена, и операторы начали восстанавливать работу сервисов. Многие пользователи уже отмечают улучшение качества связи и доступности интернет-сервисов.
В Роскомнадзоре также заверили, что предпринимаются все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем и минимизации последствий для пользователей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam, а пользователи из разных стран, включая США, Италию и Германию