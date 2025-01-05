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Мост в Орегоне рухнул под грузовым поездом
В Орегоне мост обрушился при движении поезда, вагон с карбамидом упал в реку
Эстакадный мост в Орегоне обрушился, когда по нему шел грузовой поезд, вагон с карбамидом упал в реку Мэри. Никто не пострадал, но полиция призвала жителей избегать реки из-за возможного попадания вещества в воду.
Как сообщает KPTV, эстакадный мост у города Корваллис в Орегоне рухнул во время движения грузового поезда. В результате один из 19 вагонов, перевозивший карбамид, упал в реку Мэри. По данным представителя железнодорожной компании Portland & Western Railroad (PNWR), никто не пострадал.
Полиция Корваллиса обратилась к местным жителям с просьбой не приближаться к реке, поскольку существует вероятность попадания карбамида в воду. Ведется расследование причин обрушения моста, выясняются обстоятельства произошедшего.
По словам представителя PNWR, поезд, состоявший из 19 вагонов, двигался по железнодорожному мосту в субботу, когда мост обрушился. В настоящее время идет оценка потенциальной экологической угрозы и возможных последствий аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, контейнеровоз Dali врезался в мост им. Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе 26 марта, в результате чего мост обрушился, а его ремонт оценили в несколько млрд долларов. На острове Сапело в Джорджии обрушился причал, что привело к гибели семи человек и падению в воду около двадцати участников мероприятия, посвященного культуре острова.