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Канцлер Австрии решил уйти с поста после провала переговоров о коалиции
Нехаммер объявил об уходе с поста канцлера Австрии из-за провала переговоров о коалиции
Карл Нехаммер сообщил о своей отставке с поста канцлера Австрии и главы АНП после неудачных переговоров с социал-демократами о создании правящей коалиции.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о своем уходе с поста из-за провала переговоров о создании правящей коалиции с социал-демократами, передает ТАСС.
В своем видеообращении, опубликованном в соцсети X Нехаммер заявил, что после прекращения переговоров он в ближайшие дни покинет должности федерального канцлера и главы Австрийской народной партии (АНП), а также обеспечит упорядоченный переход власти.
Переговоры о создании коалиции между АНП и Социал-демократической партией Австрии (СДПА) не увенчались успехом. Представитель канцлера сообщил газете Die Presse, что стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, несмотря на исчерпание всех возможных вариантов.
Ранее переговоры также покинула партия «Новая Австрия – Либеральный форум» (NEOS), что усложнило формирование коалиции.
Напомним, 29 сентября 2024 года в Австрии прошли парламентские выборы, в результате которых Австрийская партия свободы (АПС) одержала победу с 29,2% голосов. Однако другие парламентские партии отказались вступать с ней в коалицию, что привело к переговорам между АНП, СДПА и NEOS, не достигшим успеха.
Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил канцлеру Карлу Нехаммеру сформировать новую правительственную коалицию.
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