  • Новость часаКорреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при ударе дрона под Донецком
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    Зачем ВС России новый род войск
    Военный эксперт назвал возможный ответ России на попытки удара ATACMS по Белгородской области
    Эксперт рассказал о причинах отказа Бербок в рукопожатии в Дамаске
    Маск прокомментировал бой на ножах якутского штурмовика с украинцем
    Захарова ответила на признание Блинкена о вооружении Киева до начала СВО
    Бербок прокомментировала отказ в рукопожатии в Дамаске
    Пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников
    Блогеры отреагировали на рассказ Зеленского о чудесном «исцелении солдата»
    Умер российский актер Станислав Дубков
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    24 комментария
    4 января 2025, 21:45 • Новости дня

    Канцлер Австрии решил уйти с поста после провала переговоров о коалиции

    Нехаммер объявил об уходе с поста канцлера Австрии из-за провала переговоров о коалиции

    Tекст: Мария Иванова

    Карл Нехаммер сообщил о своей отставке с поста канцлера Австрии и главы АНП после неудачных переговоров с социал-демократами о создании правящей коалиции.

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о своем уходе с поста из-за провала переговоров о создании правящей коалиции с социал-демократами, передает ТАСС.

    В своем видеообращении, опубликованном в соцсети X Нехаммер заявил, что после прекращения переговоров он в ближайшие дни покинет должности федерального канцлера и главы Австрийской народной партии (АНП), а также обеспечит упорядоченный переход власти.

    Переговоры о создании коалиции между АНП и Социал-демократической партией Австрии (СДПА) не увенчались успехом. Представитель канцлера сообщил газете Die Presse, что стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, несмотря на исчерпание всех возможных вариантов.

    Ранее переговоры также покинула партия «Новая Австрия – Либеральный форум» (NEOS), что усложнило формирование коалиции.

    Напомним, 29 сентября 2024 года в Австрии прошли парламентские выборы, в результате которых Австрийская партия свободы (АПС) одержала победу с 29,2% голосов. Однако другие парламентские партии отказались вступать с ней в коалицию, что привело к переговорам между АНП, СДПА и NEOS, не достигшим успеха.

    Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил канцлеру Карлу Нехаммеру сформировать новую правительственную коалицию.

    Кремль отмечал, что не видит необходимости комментировать итоги парламентских выборов в Австрии/

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Австрия открыла счет поражений либералов в Европе.

    4 января 2025, 13:57 • Новости дня
    Маск прокомментировал бой на ножах якутского штурмовика с украинцем
    Маск прокомментировал бой на ножах якутского штурмовика с украинцем
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал видео, где якутский штурмовик Андрей Григорьев побеждает украинского солдата в рукопашном бою, используя якутский нож.

    Маск отметил, что в его спальне в стену вмонтирован траншейный нож 1917 года выпуска.

    «Более полезен, чем пистолет, в ближнем бою», – заявил миллиардер, передает Ura.Ru.

    Видео с якутским штурмовиком стало вирусным в Сети, вызывая обсуждения о тактиках и навыках, применяемых в конфликте на Украине. Видеоматериал показывает, как Григорьев, используя традиционный якутский нож, одерживает верх над украинским солдатом.

    Ранее военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев, победивший в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, который произошел осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Победителем в том бою оказался российский штурмовик,  его соперник попросил не добивать его и дать уйти самому.

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    4 января 2025, 09:45 • Новости дня
    В соцсетях появилось видео, как кот из ДНР лапой сбил FPV-дрон

    Кот из ДНР сбил вражеский FPV-дрон лапой, отправив его в столб

    В соцсетях появилось видео, как кот из ДНР лапой сбил FPV-дрон
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ДНР кот лапой сбил FPV-дрон, который потом врезался в столб и упал, соответствующие кадры появились в Сети.

    Кот из ДНР стал героем интернета, сбив FPV-дрон лапой. В результате дрон врезался в столб и упал, что стало причиной многочисленных обсуждений в социальных сетях.

    Олег Царев, бывший депутат Рады, отметил в своем Telegram-канале: «Наш кот. Правильный». Где конкретно снято видео, не уточняется, однако отмечается, что кот сбил украинский беспилотник.

    В других каналах отмечается, что случай произошел в ДНР.

    В ночь на 4 января силы ПВО России сбили 16 украинских дронов над различными регионами России, включая Брянскую и Смоленскую области.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    4 января 2025, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о причинах отказа Бербок в рукопожатии в Дамаске

    Эксперт Тарасов: За отказом пожать руку Бербок в Сирии стоят серьезные проблемы

    Эксперт рассказал о причинах отказа Бербок в рукопожатии в Дамаске
    @ Mosa'ab Elshamy/AP/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Визит главы германского МИД Анналены Бербок в Дамаск можно назвать провальным: сирийская сторона не поддержала попытки дискредитировать Россию и обозначить преступления Башара Асада против человечности, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Станислав Тарасов. Ранее в ходе визита представители сирийских властей отказались от рукопожатия с Бербок.

    «Сейчас много рассуждают о том, почему Бербок не пожали руку в ходе визита в Сирию. Это экзотика, но за ней вылезают очень серьезные проблемы», – считает Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. 

    С точки зрения протокола, отметил эксперт, отказ пожать Бербок руку был нарушением. По его словам, представители новых сирийских властей «переводят все на исламский лад и пытаются вводить некоторые нормы шариата». «Неслучайно после этого появились комментарии о том, что в Сирии правит «сирийский «Талибан», хотя я не припомню, чтобы талибы вели себя таким образом», – добавил собеседник.

    Судя по комментариям в арабской прессе, в ходе визита в Дамаск Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро пытались «дискредитировать Россию, обозначить преступления Башара Асада против человечности». «Но сирийская сторона не поддержала эту тему... Были сделаны декларативные заявления по курдам, христианам, по российским базам. Визит оказался никаким, его можно назвать провальным», – подчеркнул Тарасов.

    По мнению эксперта, этот визит похож на попытку разобраться в причинах падения режима Асада, «провести дипломатическую разведку и не более того».

    «Асад был более выгоден Европе, он был представителем светского режима и более договороспособный с Западом. Поэтому никто толком не может объяснить причины его свержения. И теперь вместо Асада пришли джихадисты, а джихад представляет большую опасность для Европы, Израиля и даже США», – рассуждает политолог.

    Тарасов пояснил, что ни Германия, ни Франция «не ведут самостоятельной игры на сирийском направлении». «Там сейчас три важных игрока. Это Израиль, США и Турция. Сейчас также начинает активно подключаться арабский фактор, скорее всего, через Саудовскую Аравию», – считает спикер. 

    «Сирийский режим вряд ли рассчитывает на поддержку со стороны Европы... Дамаск поддерживает активные контакты с Саудовской Аравией, потому что оказать реальную финансовую поддержку по восстановлению экономики могут только богатые арабские нефтедобывающие страны. Европа может формально отказаться от санкций и выдавать кредиты на определенных условиях», – пояснил эксперт.

    Визит министров иностранных дел Германии и Франции Анналены Бербок и Жан-Ноэля Барро состоялся в пятницу. Это первое посещение Сирии европейскими министрами после падения режима Башара Асада. Встречавшие министров представители сирийских властей, в частности лидер вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа, отказались от рукопожатия с Бербок. У Барро таких сложностей не возникло.

    Как отметили немецкие наблюдатели, раньше такое могло произойти только в Иране и до недавнего времени в Саудовской Аравии, где у власти находятся крайне консервативные политики.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен (Союз Сары Вагенкнехт) назвала визит Бербок «черным днем для германской внешней политики» и отметила, что министр даже позволила себе шутки над ситуацией, в которой ей было отказано в рукопожатии представителями новых сирийских властей. Она назвала такое унижение «ужасным поощрением для исламистов в Германии».

    Перед прилетом в Дамаск Бербок призвала «убрать российские военные базы» из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Бербок о присутствии американских военных баз на территории Германии. Дипломат выразила недоумение, почему министр иностранных дел Германии делает такие заявления в адрес России, когда в ее собственной стране находятся военные базы США.

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    4 января 2025, 17:00 • Новости дня
    Эксперт назвал возможный ответ России на попытки удара ATACMS по Белгородской области

    Эксперт Дандыкин: Ответы России на ракетные обстрелы ATACMS должны быть постоянными и неожиданными

    Эксперт назвал возможный ответ России на попытки удара ATACMS по Белгородской области
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Вполне вероятно применение баллистической ракеты «Орешник» или оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», с помощью которых можно поразить цели в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу Минобороны пообещало ответ на удары ATACMS по Белгородской области.

    «Россия практически ежедневно отвечает на ракетные удары с территории Украины. Вполне вероятно, что не за горами новое применение баллистической ракеты «Орешник» или другого оружия. В данном контексте хорошо работают «Искандеры», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его словам, с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Россия может поразить цели в Киеве.

    «Я думаю, в ближайшее время что-то должно произойти. Сейчас многие говорят, что Украина готовится наступать, но из этого ничего не выйдет. ВСУ не хватит сил, время провокаций прошло, мы все держим под контролем, – продолжил собеседник. – Мы уже научились сбивать ракеты ATACMS, проблемы только с беспилотниками, которые летят все дальше и дальше».

    По мнению спикера, сообщения о том, что Украина якобы создает новые ракеты для нанесения в будущем ударов по российской территории, – чистой воды информационная пропаганда. «Наши ответы должны быть постоянными и неожиданными для врага», – отметил Дандыкин.

    В субботу Минобороны России сообщило об успешном отражении попытки ракетного удара по Белгородской области восемью американскими ракетами ATACMS с территории Украины. Эта атака была отражена системами ПВО С-400 и «Панцирь-СМ».

    В Минобороны добавили, что на данные действия киевского режима, который поддерживается западными кураторами, будут приняты ответные меры.

    Ранее президент России Владимир Путин говорил, что всегда будет ответ на удары по территории РФ ракетами ATACMS, потому что атаки западным оружием означают прямое вовлечение стран Запада в конфликт, так как они помогают ВСУ в использовании и наведении ракет. В ходе недавнего саммита ОДКБ в Астане Путин отмечал, что в качестве возможных целей для ударов «Орешником» Минобороны рассматривает центры принятия решений в Киеве.

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    4 января 2025, 08:24 • Новости дня
    Пленный польский наемник рассказал о легионе иностранцев на Украине

    Пленный польский наемник сообщил о наемниках из США, Германии, Колумбии и других стран в ВСУ

    Пленный польский наемник рассказал о легионе иностранцев на Украине
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пленный польский наемник, который принимал участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков, рассказал, что в так называемом иностранном легионе принимают участие наемники из множества стран.

    По его словам, среди его товарищей по оружию были представители из США, Великобритании, Германии, Латвии, Колумбии, Бразилии, Хорватии и Тайваня, сообщает РИА «Новости».

    «Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня. Со мной служили солдаты из Тайваня», – сказал пленный.

    Он также отметил, что в его группе командиром был хорват, а среди его соратников значились поляк, два немца, два американца и трое из Тайваня. Пленный подчеркнул, что иностранный легион в Украине можно назвать «сборной со всего мира».

    Наемника из Польши, участвовавшего в боях на стороне украинских боевиков, пленили бойцы Добровольческого корпуса Вооруженных сил России. Он добавил, что, кроме перечисленных, встречал норвежца, латыша, грузина и медика из Польши.

    Ранее пленный поляк рассказал о вербовке иностранцев на Украине через сайт.

    Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши, сражавшегося за Киев на территории ДНР.

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    4 января 2025, 10:48 • Новости дня
    Фицо обнаружили в пятизвездочном отеле Ханоя после его «исчезновения»

    Местонахождение премьера Словакии Фицо раскрыли по видео из отеля во Вьетнаме

    Фицо обнаружили в пятизвездочном отеле Ханоя после его «исчезновения»
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, «исчезнувший» после поездки в Москву, обнаружен во Вьетнаме, где он снят в роскошном отеле Capella Hanoi, пишет издание Dennik N.

    Последние две недели информация о его местонахождении отсутствовала. Единственное, что было известно, это его поездка в Москву в декабре. С тех пор он появлялся лишь в видеообращениях в социальных сетях, что породило множество вопросов о его пребывании, передает РБК.

    В последнем видео, опубликованном в четверг, Фицо обвинил Украину в саботаже из-за отказа продлить контракт на транзит российского газа. Запись была сделана на фоне золотых штор, стола и старинного телефона, что помогло одному из читателей узнать интерьер номера отеля Capella Hanoi.

    Стоимость ночи в люксе Grand Opera Madam Butterfly превышает 6000 евро. Редакция Dennik N пыталась связаться с Фицо через стойку ресепшен отеля, но звонок в номер остался без ответа. Администратор отеля подтвердил, что в данный момент гостя в номере нет. Аппарат правительства Словакии отказался комментировать местонахождение премьера.

    В декабре Фицо посетил Москву для обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным вопросов транзита газа через Украину.

    Также он выразил благодарность Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле.

    Между тем советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко нахамил в ответ на визит Фицо, заявив, что такие контакты «лишь создают иллюзию дружбы и поддержки».

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    4 января 2025, 11:48 • Новости дня
    Пленный ВСУ раскрыл детали «мясного штурма» на Курском направлении

    Украинский пленный рассказал о брошенном на «мясной штурм» на Курском направлении подразделении

    Пленный ВСУ раскрыл детали «мясного штурма» на Курском направлении
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский военный Кирилл Исинбаев, взятый в плен в Курской области, поделился подробностями «мясного штурма» своего подразделения, которое под предлогом ротации бросили на передовую.

    Исинбаев отметил, что им сообщили о необходимости заменить людей на позициях, а затем неожиданно приказали атаковать, в том числе с применением гранат, передает РИА «Новости».

    «Нас отправили поменять людей на позиции. Сказали, подойдете к блиндажу, киньте туда гранату. Я не понял вообще, зачем так делать? Это первый мой выход, и нас кинули», – поделился Исинбаев.

    Он также рассказал, что родился в России, но переехал в Одессу, где ему пришлось воевать за Украину. Исинбаев признался, что не смог освоить украинский язык, из-за чего возникали проблемы в общении с сослуживцами.

    Ранее пленный польский наемник рассказал, что в так называемом иностранном легионе принимают участие наемники из множества стран. Сообщалось, что вооруженные силы Украины из-за нехватки живой силы набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора, используя созданный для вербовки сайт.

    Также украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке.

    Коментарии (4)
    4 января 2025, 17:19 • Новости дня
    Пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников
    Пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большинство раненых иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима, после лечения в Харькове предпочитали возвращаться домой, заявил попавший в плен украинский санитар Евгений Набока.

    Набока служил санитаром в военном госпитале в Харькове, он заявил, что большая часть иностранных боевиков после лечения возвращались домой, передает РИА «Новости».

    «В основном уезжали к себе, ну, потому что там ранения тяжелые, в основном тяжелые ранения. Ну и были такие, что уходили обратно, больше уезжало домой, чем обратно уходили… Но они в основном из-за денег, в основном из-за денег они», – пояснил он.

    Пленный работал в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра Северного региона, где лечились как украинские военнослужащие, так и иностранцы с тяжелыми ранениями. Среди пациентов были наемники из Германии, Чехии, Польши, Франции, Азербайджана, Грузии, Колумбии и Испании. Лечились они на общих условиях, в общих палатах.

    Набока также отметил, что все медицинские процедуры проводились на одном уровне для всех пациентов.

    «Все врачи делали всем одинаково, все операции, все процедуры, все перевязки, все делали на одном уровне, привилегий не было никаких», – подчеркнул он.

    Ранее украинский боевик Кирилл Исинбаев, взятый в плен в Курской области, поделился подробностями «мясного штурма» своего подразделения, которое под предлогом ротации бросили на передовую.

    Коментарии (2)
    4 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Минобороны пообещало ответ на удары ATACMS по Белгородской области

    Минобороны заявило об ответных мерах на атаку ракетами ATACMS по Белгородской области

    Минобороны пообещало ответ на удары ATACMS по Белгородской области
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные успешно отразили попытку ракетного удара по Белгородской области восемью ракетами ATACMS, выпущенными с территории Украины, и пообещали ответные меры, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, украинские войска предприняли попытку ракетного удара по Белгородской области, используя оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, все ракеты были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь-СМ».

    Министерство обороны России заявило, что на данные действия киевского режима, который поддерживается западными кураторами, будут приняты ответные меры.

    Ранее российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS.

    До этого в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цеху сборки БПЛА.

    Коментарии (25)
    4 января 2025, 12:59 • Новости дня
    Депутат Бундестага сочла унижением отказ Бербок в рукопожатии в Сирии

    Депутат Бундестага назвала визит Бербок в Сирию черным днем для внешней политики ФРГ

    Депутат Бундестага сочла унижением отказ Бербок в рукопожатии в Сирии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Визит главы германского МИД Анналены Бербок в Дамаск обернулся скандалом для внешней политики ФРГ, когда представители новых сирийских властей во главе с Ахмедом аш-Шараа отказали ей в рукопожатии, заметила депутат Бундестага Севим Дагделен.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен назвала визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Дамаск «черным днем для германской внешней политики», сообщает ТАСС.

    Она отметила, что Бербок даже позволила себе шутки над ситуацией, в которой ей было отказано в рукопожатии представителями новых сирийских властей. Дагделен также подчеркнула, что это унижение является «ужасным поощрением для исламистов в Германии».

    Во время визита в Дамаск, который состоялся в пятницу, Анналена Бербок прибыла с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. Это был первый визит европейских министров иностранных дел в Сирию после ухода Башара Асада с поста президента. Встречавшие их представители сирийских властей, в частности лидер вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа, отказались пожать руку немецкому министру.

    Ситуация в Сирии кардинально изменилась в конце ноября 2024 года, когда вооруженные оппозиционные формирования начали наступление на сирийскую армию. 8 декабря они вошли в Дамаск, что привело к отставке Башара Асада и его отъезду из страны. Вскоре после этого Мухаммед аль-Башир, глава «Правительства спасения» в провинции Идлиб, объявил себя руководителем сирийского переходного правительства, которое должно функционировать до марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию вместе с французским коллегой, чтобы установить контакт с новыми правителями страны на фоне опасений усиления влияния России и Китая в регионе, отметило немецкое издание Tagesschau.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Бербок о российских базах в Сирии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

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    4 января 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп назвал решение судьи о назначении приговора фарсом и незаконной атакой
    Трамп назвал решение судьи о назначении приговора фарсом и незаконной атакой
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп назвал решение судьи о назначении приговора незаконной атакой и фарсом, подчеркнув, что это противоречит Конституции США.

    Дональд Трамп назвал незаконной политической атакой и фарсом решение судьи Хуана Мерчана назначить вынесение ему приговора, передает РИА «Новости». По словам Трампа, это решение о назначении слушаний на 10 января противоречит Конституции США и угрожает его президентству.

    «Эта незаконная политическая атака является ни чем иным, как сфальсифицированным фарсом», – написал он в Truth Social. Трамп также обвинил судью в заведомо незаконном требовании его явиться в суд.

    Ранее суд Нью-Йорка назначил на 10 января вынесение приговора, но разрешил Трампу присутствовать онлайн. Суд отклонил просьбу адвокатов о прекращении дела, несмотря на обвинительный вердикт присяжных. Дело связано с обвинениями в фальсификации документов Trump Organization.

    Суд считает, что действия Трампа относятся к личным и не угрожают полномочиям исполнительной власти. Прокуратура настаивает на продолжении дела, несмотря на возможный президентский иммунитет Трампа. Защита утверждает, что Конституция ограничивает привлечение избранного президента к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Нью-Йорке назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было озвучено директором по коммуникациям переходной команды Стивеном Чуном. Мария Захарова отметила цикличность американского правосудия в связи с прекращением федеральных дел против Трампа, демонстрирующую различные результаты до и после выборов.

    Коментарии (9)
    4 января 2025, 14:54 • Новости дня
    ФСБ задержала планировавших теракт в Екатеринбурге подростков
    ФСБ задержала планировавших теракт в Екатеринбурге подростков
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа несовершеннолетних намеревалась устроить террористический акт в Екатеринбурге, их задержали сотрудники ФСБ, двое подозреваемых оказались причастны к поджогу полицейского автомобиля.

    Задержанные 2007 и 2008 годов рождения разделяют идеи запрещенной террористической организации, они намеревались использовать самодельное взрывное устройство в местах массового пребывания людей, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.

    При обыске у них нашли компоненты для изготовления взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по его сборке. В региональном следственном управлении СК завели уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ или устройств.

    В ФСБ добавили, что ведется сбор доказательств преступной деятельности задержанных. В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства планируемого преступления и возможные связи подростков с террористическими организациями.

    Ранее ФСБ задержала в Подмосковье семь человек, подозреваемых в подготовке теракта против руководителя оборонного предприятия, который планировался украинскими спецслужбами.

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    4 января 2025, 19:05 • Новости дня
    Бербок прокомментировала отказ в рукопожатии в Дамаске
    Бербок прокомментировала отказ в рукопожатии в Дамаске
    @ AHMAD FALHALA/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сочла ожидаемым то, что сирийские политики отказались пожимать ей руку на встрече в Дамаске.

    «Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», – сказала Бербок, передает РИА «Новости».

    Напомним, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен заявила, что отказ от рукопожатия был унизительным.

    Востоковед Станислав Тарасов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что визит Бербок в Дамаск можно назвать провальным.

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    4 января 2025, 18:10 • Новости дня
    Умер актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач
    Умер актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Известный российский актер и режиссер Сергей Косач скончался 3 января на 59-м году жизни.

    Косач родился в 1966 году и начал свою карьеру в Роменском народном музыкально-драматическом театре, передает «Российская газета».

    В 1991 году окончил ГИТИС имени Луначарского, получив образование режиссера.

    Косач был известен как создатель видеоклипов и рекламных роликов, сотрудничая с такими группами и исполнителями, как «Кармен», «Технология», «Комбинация», Игорь Саруханов, Маша Распутина и Александр Барыкин.

    В 1991 году он получил приз «Овация» за лучший клип «Бухгалтер» группы «Комбинация».

    С начала 2000-х годов Косач начал сниматься в кино и сериалах. Его работы включают такие проекты, как «Девочка с севера», «Закон и порядок», «След», «Солдаты», «Кодекс чести» и «Адвокат».

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    4 января 2025, 19:46 • Новости дня
    Захарова ответила на признание Блинкена о вооружении Киева до начала СВО
    Захарова ответила на признание Блинкена о вооружении Киева до начала СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции.

    «Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британии Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ», – сказала Захарова РИА «Новости».

    Также российская сторона многократно говорила об опасном сближении военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве России, напомнила она.

    Дипломат отметила, что именно по этой причине одной из задач спецоперации является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начал снабжать оружием киевский режим задолго до начала специальной военной операции.

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