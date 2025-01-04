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Умер российский актер Станислав Дубков
Российский актер и театральный деятель Станислав Дубков, известный заслугами в развитии театра кукол, скончался в возрасте 72 лет после тяжелой болезни, сообщило министерство культуры Омской области.
Дубков скончался на 73 году жизни, ранее он занимал пост директора Омского государственного театра куклы, актера и маски «Арлекин», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Дубков умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Станислав Дубков родился в Омске 30 ноября 1952 года. Он окончил Иркутское театральное училище в 1975 году, в 1993-м – Свердловский государственный театральный институт. В 2002 году он был удостоен звания заслуженного работника культуры России.
Дубков был активным участником театральной жизни страны. В 1999 году он стал одним из инициаторов создания товарищества-объединения театров кукол Сибирского региона в рамках МАСС. Среди его наград: лауреат премии Варжало «За достижение в области искусства театра кукол» (2006) и победитель X всероссийского конкурса «Менеджер года – 2006» в номинации «Культура» (2007).
В 2012 году он также стал лауреатом премии губернатора Омской области за создание оригинального культурного объекта «Зал для самых маленьких». В 2016 году он был награжден медалью «За высокие достижения».