Умер российский актер Станислав Дубков

Tекст: Алексей Дегтярев

Дубков скончался на 73 году жизни, ранее он занимал пост директора Омского государственного театра куклы, актера и маски «Арлекин», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Дубков умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Станислав Дубков родился в Омске 30 ноября 1952 года. Он окончил Иркутское театральное училище в 1975 году, в 1993-м – Свердловский государственный театральный институт. В 2002 году он был удостоен звания заслуженного работника культуры России.

Дубков был активным участником театральной жизни страны. В 1999 году он стал одним из инициаторов создания товарищества-объединения театров кукол Сибирского региона в рамках МАСС. Среди его наград: лауреат премии Варжало «За достижение в области искусства театра кукол» (2006) и победитель X всероссийского конкурса «Менеджер года – 2006» в номинации «Культура» (2007).

В 2012 году он также стал лауреатом премии губернатора Омской области за создание оригинального культурного объекта «Зал для самых маленьких». В 2016 году он был награжден медалью «За высокие достижения».