  • Новость часаМИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет
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    На ком банки зарабатывают сверхприбыли
    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии
    Стало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области
    Сенатор Чехии призвала «повторить блокаду Ленинграда»
    Москва заявила об отсутствии подвижек с организацией контакта Путина и Трампа
    Боевик ВСУ признался в убийстве 22 мирных жителей Русского Поречного
    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне
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    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнёрами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

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    31 января 2025, 10:47 • Новости дня

    Съемочная группа «Известий» попала под удар дрона в Курской области

    В Курской области дрон ВСУ атаковал дом с журналистами и военными, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Плехово Курской области беспилотный летательный аппарат нанес удар по дому, в котором находились журналисты «Известий» и морские пехотинцы, пострадавших нет, сообщили в издании.

    Съемочная группа «Известий» попала под атаку беспилотного летательного аппарата в селе Плехово Курской области, передает ТАСС.

    В издании сообшили, что ранним утром вражеский FPV-дрон поразил крышу дома, где находились журналисты и военнослужащие морской пехоты Вооруженных сил России.

    Атака дрона не нанесла ущерба людям, находившимся в доме. Все журналисты и российские военнослужащие в порядке.

    Ранее уголовное дело возбудили по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четырех других журналистов.

    Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий, чтобы заглушить их голос правды.

    30 января 2025, 22:21 • Новости дня
    Стало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области

    Лебедев: ВСУ готовят провокацию на границе с Россией в Черниговской области

    Стало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Черниговской области Украины наблюдается значительное скопление военной техники и личного состава, идет обучение мобилизованных мужчин на танковом полигоне возле села Сапонова Гута, что вызывает опасения о возможной подготовке к действиям на границе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, украинские военные накапливают силы в Черниговской области, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают военную технику и военнослужащих. Местное население сообщает, что военные носят новую форму, а техника свежеокрашена, что может свидетельствовать о ее недавнем поступлении и подготовке к активным действиям, передает РИА «Новости».

    Лебедев предположил, что украинские военные, возможно, готовятся к провокации на границе с Россией. Он добавил, что такие действия могут быть инициированы «с подачи западных кураторов». Подполье также сообщает о функционирующем танковом полигоне в районе села Сапонова Гута, где проходят обучение мобилизованные мужчины, в основном в возрасте около 30 лет. Подразделения там комплектуются под руководством офицеров из стран НАТО.

    До этого подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.


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    30 января 2025, 12:38 • Новости дня
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе только снижением минимального возраста для мобилизации с 25 до 18 лет, указало российское Минобороны.

    Снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Под давлением Запада киевский режим решил поменять законы, чтобы снизить возраст мобилизации. Численность новобранцев, поступающих в учебные центры ВСУ, не превышает 30 тыс. человек в месяц.

    Даже с учетом активизации работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на протяжении последних шести месяцев эта цифра остается неизменной.

    Такие условия, подчеркнули в ведомстве, вынуждают направлять новобранцев без должной подготовки на линию боевого соприкосновения, что ведет к дальнейшему сокращению численности ВСУ.

    Напомним, офис Зеленского запланировал изменения в закон о призыве на военную службу, в частности, введение добровольного контракта для мужчин от 18 до 25 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    30 января 2025, 23:07 • Новости дня
    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице

    Хинштейн призвал экс-начальника ГУ МВД Москвы разместить беженцев в его отеле

    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к экс-начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить беженцев из приграничных районов в его гостинице, где имеются свободные номера.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями города Фатеж обратился к бывшему начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить в его гостинице беженцев из приграничных районов.

    «Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи, – сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

    «Прямо со сцены обратился <...> с просьбой услышать позицию людей», – добавил Хинштейн, отметив, что Пронин является почетным гражданином Курской области.

    Встреча, проведенная в здании местного дома культуры, собрала более 200 человек. Жители активно задавали вопросы, касающиеся инфраструктуры, образования и жилья. Среди обсуждаемых тем было состояние дорог, нехватка образовательных учреждений и культурных объектов, а также качество водоснабжения. Жители также поднимали вопросы, касающиеся компенсаций за утраченное имущество и возможностей размещения в гостиницах.

    Напомним, генерал-полковник полиции в отставке Владимир Пронин родом из Фатежского района Курской области. С 2001 по 2009 год возглавлял ГУВД Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную и неподтвержденную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей. Кроме того Хинштейн заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

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    31 января 2025, 07:19 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в убийстве 22 мирных жителей Русского Поречного

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    По ее словам, задержан боевик 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, причастный к убийству 22 мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области, передает ТАСС.

    Петренко заявила, что задержанный дал признательные показания, указав на соучастие своих сослуживцев.

    Старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко, а также трое его сослуживцев с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник», подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, включая террористический акт и насильственные действия сексуального характера.

    Среди жертв были 11 мужчин и три женщины, которые были убиты Фабрисенко и его соучастниками. Восемь женщин подверглись изнасилованиям и насильственным действиям сексуального характера, после чего были лишены жизни. Тела всех 22 убитых были перенесены в подвальные помещения частных домов в селе.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что минимум 5399 мирных жителей стали жертвами преступлений Украины в 2024 году, из них 809 человек были убиты.

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    30 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Минобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    Минобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние шесть месяцев теряет порядка 50 тыс. человек ежемесячно, сообщило Министерство обороны.

    Численность потерь украинских сил за последние полгода составляет более 50 тыс. человек ежемесячно, в то время как приток новобранцев заметно ниже и составляет около 30 тыс. человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ стабильно превышают 50 тыс. человек, в январе 2025 года эти потери составили 51 тыс. 960 человек, в декабре 2024 года – 48 тыс. 470 человек, а в ноябре 2024 года этот показатель достигал 60 тыс. 805 человек.

    В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.

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    31 января 2025, 09:50 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о сопротивлении жителей села Русское Поречное

    Пленный ВСУ рассказал о сопротивлении украинским боевикам жителями села Русское Поречное

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное в Курской области оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

    По его словам, в одном из сараев под сеном прятались шесть пожилых людей, которых вывели, связали и спустили в подвал. Один из пожилых мужчин оказал сопротивление, пытаясь вырваться, передает РИА «Новости».

    Фабрисенко также упомянул, что в другом помещении того же сарая они обнаружили еще двух девушек и мужчину. Мужчина также оказал сопротивление, напав на Фабрисенко с кирпичом.

    Позже, в октябре, боевики заметили на огороде двух женщин и двоих мужчин. Один из мужчин набросился на солдата ВСУ и ударил его в грудь. В результате тот мужчина был застрелен боевиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России объявил о задержании бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в Курской области.

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    30 января 2025, 23:52 • Новости дня
    Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой по завышенной цене

    Экс-замсекретаря СНБО Украины сообщил о закупке Минобороны мин времен Второй мировой по 600 евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос сообщил, что Министерство обороны страны приобрело противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку.

    Министерство обороны Украины закупило для армии противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку, сообщает ТАСС. Эту информацию озвучил генерал в отставке Сергей Кривонос, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей» он упомянул, что обсуждаемая закупка получила огласку в контексте недавнего сообщения журналиста Юрия Бутусова о поставках некачественных гранат для ВСУ.

    Кривонос подчеркнул, что тротил, которым наполнены эти мины, имеет срок хранения в 35 лет в идеальных условиях, и напомнил, что с момента окончания Второй мировой войны прошло значительно больше времени. Генерал выразил мнение, что закупленные мины могут стать большой проблемой для военного ведомства Украины, назвав их «дерьмом», которое принесет «огромное количество головной боли».

    Осенью прошлого года на Украине уже разгорелся скандал из-за поставок бракованных артиллерийских мин. Военнослужащие жаловались на качество боеприпасов калибра 120 мм, произведенных концерном «Укроборонпром», и позже началось изъятие мин калибра 82 мм. Министр обороны Украины Рустем Умеров признавал, что около 20% боеприпасов, используемых ВСУ, не срабатывают. В январе 2025 года украинские СМИ продолжали сообщать о поступлении в армию бракованных снарядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров подвергался критике из-за проблем с закупкой вооружений, которые могли подорвать усилия по снабжению ВСУ, писала Politico, а в статье украинского издания «Зеркало недели» отмечалось, что его работа в министерстве обороны за год не принесла ожидаемых результатов.

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    30 января 2025, 21:04 • Новости дня
    Священники в 2024 году вернули на позиции в Курской области 700 солдат

    Протоиерей Василенков: Священники в 2024 году вернули на позиции в Курской области 700 солдат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Порядка 700 военнослужащих срочной службы, покинувших позиции в Курской области в 2024 году, вернулись благодаря беседам со священниками, сообщил главный военный священник РПЦ протоиерей Дмитрий Василенков.

    Когда ВСУ начали наступление, 700 срочников, покинувших позиции, поговорили со священнослужителями. «Из них 46 отказников, вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца», – цитирует протоиерея Life.ru.

    Напомним, украинская армия за все время боевых действий на Курском направлении потеряла более 56 тыс. 140 военнослужащих, 325 танков, 241 БМП.

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    31 января 2025, 09:02 • Новости дня
    Российский морпех назвал новую тактику ВСУ в Курской области

    ВСУ в Курской области перешли на гусеничную технику для достижения позиции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ в окрестностях Малой Локни Курской области начали использовать гусеничную технику для перемещения к позициям, что свидетельствует об изменении их тактики.

    Украинские вооруженные силы в районе Малой Локни Суджанского района Курской области стали чаще использовать гусеничную технику, сообщает РИА «Новости».

    По словам оператора расчета ударных беспилотников 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, известного под позывным «Ива», недавно украинские военные использовали бронированные и гражданские автомобили, но сейчас предпочитают гусеничную технику, такую как М113, Bradley и Abrams.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени, а также отметил значительные изменения на фронте; морские пехотинцы 155-й бригады, находясь в Курской области, подписали копию своего знаменного флага для президента во время перерывов между боями.

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    31 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Трамп выразил уверенность в необходимости завершения конфликта на Украине дипломатическими методами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

    Президент США Дональд Трамп убежден в необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Трамп считает это затянувшееся противостояние требующим завершения посредством переговоров. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам неизбежно придется идти на уступки, и подчеркнул важность реализма в этом процессе.

    Выступая в интервью американской журналистке Мегин Келли, Рубио подчеркнул, что дипломатическая работа в данном направлении уже велась, и впереди предстоит еще более напряженная работа. Он добавил, что на решение этих вопросов потребуется время, однако у США есть президент, который осознает необходимость прочного урегулирования.

    Ранее, 20 января, президент России Владимир Путин отметил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что важно устранить первопричины кризиса и выразил готовность учитывать заявления Трампа и его команды о восстановлении контактов и предотвращении третьей мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прекратил внешнюю помощь Украине, что привело к заморозке ряда важных проектов, а российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, что, наряду с падением боевого духа украинских военных, приближает мирные переговоры, при этом Владимир Путин уверен в неизбежной победе России, и несмотря на приостановку помощи, Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам.

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    30 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Литовский наемник ВСУ получил 13 с половиной лет колонии в России

    Гражданина Литвы осудили в России на 13 с половиной лет за участие в боях на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Литвы Римас Армайтис был заочно осужден в России на 13 с половиной лет тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне Украины, где он служил в признанном террористическим полку.

    Литовский гражданин Римас Армайтис был заочно приговорен в России к 13 с половиной годам колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины, передает ТАСС.

    Приговор был вынесен Верховным судом ДНР, который учел позицию государственного обвинителя. Армайтис осужден к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

    Осужденный в марте 2022 года вступил в признанный в Белоруссии террористическим полк имени Кастуся Калиновского, который является частью Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Затем Армайтис, пройдя военную подготовку, до сентября 2024 года участвовал в боях на стороне Украины. За свою деятельность наемник получил вознаграждение, эквивалентное более 2,3 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили переименовать Русскую улицу в Вильнюсе в честь ликвидированного на Украине литовского наемника Тадаса Тумаса. Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины.

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    31 января 2025, 05:59 • Новости дня
    Ночью над Ростовской областью уничтожили 25 дронов

    В Ростовской области ликвидировали 25 БПЛА, пострадавших нет, повреждена ЛЭП

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО в Ростовской области уничтожили 25 беспилотников, обломки одного привели к обрыву ЛЭП.

    Как сообщает ТАСС, ночью над Ростовской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов. Врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что обломки одного из аппаратов повредили опору ЛЭП в Красносулинском районе, что привело к обрыву электропроводов. Пострадавших, по данным оперативных служб, нет.

    Слюсарь отметил, что массовая атака дронов была отражена в различных районах, включая Ростов, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, а также Азовский, Чертковский, Октябрьский, Тарасовский, Красносулинский, Миллеровский и Зерноградский районы. Дежурные службы выехали на место для устранения последствий падения обломков и восстановления электроснабжения. Информация о других возможных повреждениях на земле уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, в результате падения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области водитель автомобиля получил ранение ноги, а также повреждено остекление промышленного предприятия, а подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, а также отразили восемь контратак противника.

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    31 января 2025, 00:28 • Новости дня
    Шебекино Белгородской области осталось без света после обстрела

    ВСУ дважды обстреляли Шебекино, оставив жителей без света и выбив окна

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители одной из улиц Шебекина в Белгородской области остались без электричества после двух обстрелов ВСУ, которые повредили линию электропередачи, а также осколками были посечены два легковых автомобиля и выбиты окна в частном доме.

    Жители Шебекино в Белгородской области оказались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. В результате атаки, которая произошла дважды, к счастью, пострадавших нет, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    При обстреле были повреждены окна в одном частном доме, а также осколки посекли два легковых автомобиля. Наибольший ущерб был нанесен линии электропередачи, что оставило жителей одной из улиц без света.

    Вячеслав Гладков сообщил, что информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные и аварийные службы планируют приступить к восстановительным работам, как только наступит светлое время суток. Ситуация находится под контролем, и власти предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР девять раз за сутки, ранив при этом трех мирных жителей, включая двух сотрудников МЧС. Повреждение линий электропередачи в Херсонской области привело к отключению света в трех округах после обстрела ВСУ, о чем сообщил губернатор Владимир Сальдо. ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, выпустив более 30 снарядов, в результате чего были ранены люди, повреждены жилые дома и административное здание, а большая часть города осталась без света, что сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

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    30 января 2025, 13:50 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 56 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны ВСУ, отражены две контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Гуево, Зазулевкой, Казачьей Локней, Колмаковым, Косицей, Кругленьким, Куриловкой, Лебедевкой, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Свердликово, Старой Сорочиной, Суджаей, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой и Ободами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, бронетранспортер, четыре бронемашины, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции РЭБ, три пункта управления БПЛА и два склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56 140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1653 бронемашины, 1707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 105 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в четверг сообщалось, что российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

    Накануне ВС России отразили восемь контратак ВСУ в Курской области.

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    30 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о возможном окружении ВСУ в Красноармейске

    Кимаковский заявил о возможном окружении ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о попытках ВСУ удержать позиции севернее Селидово, чтобы избежать окружения Красноармейска, как это произошло ранее в Великой Новоселке.

    Кимаковский подчеркнул, что украинские силы в районе Красноармейска стараются предотвратить окружение, передает ТАСС. По его словам, севернее Селидово, ближе к Покровску, противник активно сопротивляется и перебрасывает туда дополнительные подразделения.

    Кимаковский отметил, что целью данных действий является удержание российских войск от продвижения на запад, к границе Днепропетровской области. Он подчеркнул, что это необходимо для предупреждения охвата Красноармейска с западной и северной сторон, в то время как охват ведется и с юго-востока – со стороны Мирнограда.

    Он сравнил текущую ситуацию с событиями в Великой Новоселке, где украинские силы оказались в окружении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском; по мнению эксперта, ВСУ взорвали шахту с целью создания тактического преимущества в обороне; также сообщалось, что глава ДНР рассказал об успехах российских войск на Красноармейском направлении.

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