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Съемочная группа «Известий» попала под удар дрона в Курской области
В Курской области дрон ВСУ атаковал дом с журналистами и военными, пострадавших нет
В селе Плехово Курской области беспилотный летательный аппарат нанес удар по дому, в котором находились журналисты «Известий» и морские пехотинцы, пострадавших нет, сообщили в издании.
Съемочная группа «Известий» попала под атаку беспилотного летательного аппарата в селе Плехово Курской области, передает ТАСС.
В издании сообшили, что ранним утром вражеский FPV-дрон поразил крышу дома, где находились журналисты и военнослужащие морской пехоты Вооруженных сил России.
Атака дрона не нанесла ущерба людям, находившимся в доме. Все журналисты и российские военнослужащие в порядке.
Ранее уголовное дело возбудили по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четырех других журналистов.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий, чтобы заглушить их голос правды.