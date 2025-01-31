  • Новость часаСпасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Пьяные матросы» стали для США переходящей ценностью
    Кандидат на пост главы Нацразведки назвала вторжение в Ирак крупнейшим провалом США
    Россия начала окрашивать экспортную пшеницу
    Вассерман: Ругающиеся матом лишают себя и общество эмоций
    На военном заводе Rheinmetall в Испании произошел взрыв
    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице
    В Эстонии ожидаются трехдневные отключения электричества после выхода из БРЭЛЛ
    Фицо: Киев допустил транзит азербайджанского газа в Европу
    Власти Украины призвали жителей Днепропетровской области покинуть восточные районы
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировых войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Эта попытка забросить мостик на ту сторону реки, мосты на которой сожжены давно и бесповоротно, – это нечто интуитивное, вроде как положить платок, смоченный в холодной воде, на пылающий лоб.

    16 комментариев
    31 января 2025, 08:35 • Новости дня

    В Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры

    В Запорожской области взрывы повредили инфраструктуру в семи населенных пунктах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночных взрывов в семи населенных пунктах Запорожской области, контролируемых Украинскими вооруженными силами, повреждены инфраструктурные объекты, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.

    В ночь на пятницу в нескольких населенных пунктах подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли взрывы, которые нанесли ущерб инфраструктурным объектам, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

    Федоров отметил, что удары были нанесены по ряду населенных пунктов региона, в результате чего поступили сообщения о разрушениях ряда объектов инфраструктуры, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области были зафиксированы повреждения нескольких объектов инфраструктуры, а назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на пятницу в семи населенных пунктах подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли взрывы, повредившие ряд инфраструктурных объектов.

    30 января 2025, 22:21 • Новости дня
    Стало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области

    Лебедев: ВСУ готовят провокацию на границе с Россией в Черниговской области

    Стало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Черниговской области Украины наблюдается значительное скопление военной техники и личного состава, идет обучение мобилизованных мужчин на танковом полигоне возле села Сапонова Гута, что вызывает опасения о возможной подготовке к действиям на границе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, украинские военные накапливают силы в Черниговской области, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают военную технику и военнослужащих. Местное население сообщает, что военные носят новую форму, а техника свежеокрашена, что может свидетельствовать о ее недавнем поступлении и подготовке к активным действиям, передает РИА «Новости».

    Лебедев предположил, что украинские военные, возможно, готовятся к провокации на границе с Россией. Он добавил, что такие действия могут быть инициированы «с подачи западных кураторов». Подполье также сообщает о функционирующем танковом полигоне в районе села Сапонова Гута, где проходят обучение мобилизованные мужчины, в основном в возрасте около 30 лет. Подразделения там комплектуются под руководством офицеров из стран НАТО.

    До этого подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.


    Коментарии (12)
    30 января 2025, 12:38 • Новости дня
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе только снижением минимального возраста для мобилизации с 25 до 18 лет, указало российское Минобороны.

    Снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Под давлением Запада киевский режим решил поменять законы, чтобы снизить возраст мобилизации. Численность новобранцев, поступающих в учебные центры ВСУ, не превышает 30 тыс. человек в месяц.

    Даже с учетом активизации работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на протяжении последних шести месяцев эта цифра остается неизменной.

    Такие условия, подчеркнули в ведомстве, вынуждают направлять новобранцев без должной подготовки на линию боевого соприкосновения, что ведет к дальнейшему сокращению численности ВСУ.

    Напомним, офис Зеленского запланировал изменения в закон о призыве на военную службу, в частности, введение добровольного контракта для мужчин от 18 до 25 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию.

    Коментарии (14)
    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    Коментарии (3)
    30 января 2025, 23:07 • Новости дня
    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице

    Хинштейн призвал экс-начальника ГУ МВД Москвы разместить беженцев в его отеле

    Tекст: Денис Тельманов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к экс-начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить беженцев из приграничных районов в его гостинице, где имеются свободные номера.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями города Фатеж обратился к бывшему начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить в его гостинице беженцев из приграничных районов.

    «Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи, – сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

    «Прямо со сцены обратился <...> с просьбой услышать позицию людей», – добавил Хинштейн, отметив, что Пронин является почетным гражданином Курской области.

    Встреча, проведенная в здании местного дома культуры, собрала более 200 человек. Жители активно задавали вопросы, касающиеся инфраструктуры, образования и жилья. Среди обсуждаемых тем было состояние дорог, нехватка образовательных учреждений и культурных объектов, а также качество водоснабжения. Жители также поднимали вопросы, касающиеся компенсаций за утраченное имущество и возможностей размещения в гостиницах.

    Напомним, генерал-полковник полиции в отставке Владимир Пронин родом из Фатежского района Курской области. С 2001 по 2009 год возглавлял ГУВД Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную и неподтвержденную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей. Кроме того Хинштейн заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

    Коментарии (6)
    30 января 2025, 10:04 • Новости дня
    CNN сообщил о пропаже более 20 американских наемников на Украине

    CNN: Более 20 американских наемников пропали на передовой в украинском конфликте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 20 американских наемников пропали на передовой на Украине, при этом число потерь резко возросло за последние полгода, а тела некоторых погибших до сих пор не удалось вернуть.

    Более 20 американских наемников, принимавших участие в украинском конфликте, числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN. В сообщении канала говорится, что потери среди иностранцев резко возросли за последние шесть месяцев.

    По данным CNN, тела по меньшей мере пяти американских наемников не удается забрать с поля боя с момента их уничтожения в ходе боевых действий. Также, по информации канала, тела двух наемников были возвращены Украине в прошлую пятницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Часовом Яре были обнаружены убитые наемники с флагами США, а Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года, и ранее возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области.

    Коментарии (7)
    30 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Минобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    Минобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние шесть месяцев теряет порядка 50 тыс. человек ежемесячно, сообщило Министерство обороны.

    Численность потерь украинских сил за последние полгода составляет более 50 тыс. человек ежемесячно, в то время как приток новобранцев заметно ниже и составляет около 30 тыс. человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ стабильно превышают 50 тыс. человек, в январе 2025 года эти потери составили 51 тыс. 960 человек, в декабре 2024 года – 48 тыс. 470 человек, а в ноябре 2024 года этот показатель достигал 60 тыс. 805 человек.

    В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.

    Коментарии (11)
    30 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Взрывы в Измаиле на юге Украины привели к крупному пожару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на четверг в городе Измаиле Одесской области произошли взрывы, вызвавшие крупный пожар.

    На юге Украины, в городе Измаиле Одесской области, ночью произошли взрывы, которые привели к возникновению пожара, передает ТАСС. По информации издания «Страна», инцидент зафиксирован на видео, где видно крупное возгорание.

    Сообщается, что в ночь на четверг в Одесской области продолжалась воздушная тревога более пяти с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по объекту украинских военных в порту Одессы, в результате чего припортовая инфраструктура в Одесской области была повреждена, а также в Одессе был нанесен удар по аэродрому с беспилотниками.

    Коментарии (3)
    30 января 2025, 10:19 • Новости дня
    СМИ: ВСУ отступят из Запорожской области после потери Великой Новоселки

    Seznam zprаvy: ВСУ отступят из Запорожской области после потери Великой Новоселки

    Tекст: Александра Юдина

    Освобождение российскими военными Великой Новоселки может вызвать масштабное отступление украинских войск из юго-восточной части Запорожской области из-за нехватки личного состава и некомпетентного командования, пишет Seznam zprаvy.

    Потеря Великой Новоселки для Киева может стать серьезным ударом, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что, как падение Угледара в сентябре-октябре, это событие может повлечь за собой дальнейшее отступление с обширной территории в юго-восточной части Запорожской области.

    В материале отмечается, что украинские войска на этом участке столкнулись с серьезными проблемами: нехватка людей и некомпетентное командование привели к тому, что взятые в окружение украинские солдаты не имели возможности организованно отступить.

    Падение Великой Новоселки и связанные с этим последствия вызывают серьезную тревогу на Западе, так как это может повлиять на общее положение сил на юго-востоке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска после освобождения Великой Новоселки начали продвигаться к административным границам Запорожской области с востока.

    Напомним, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР, пленный украинский военный рассказал об отсутствии техники в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала в Подмосковье диверсанта за серию поджогов военных объектов

    ФСБ задержала в Подмосковье диверсанта, который по заданию СБУ поджег военные объекты

    Tекст: Вера Басилая

    В Московской области задержан мужчина, который по заданию украинской спецслужбы поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции, сообщил ЦОС ФСБ.

    В Подмосковье задержали гражданина России 1979 года рождения, совершившего серию диверсионных актов по указанию СБУ, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению ЦОС ФСБ, обвиняемый был вовлечен в диверсионную деятельность, направленную на подрыв экономической безопасности и обороноспособности России.

    По данным силовых служб, в 2023 году задержанный установил контакт с сотрудником СБУ через интернет. Под руководством куратора он прошел обучение мерам конспирации и изготовлению самодельных зажигательных устройств. По поручению СБУ он поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и складское помещение компании, производящей продукцию для Министерства обороны России.

    Организаторы из СБУ обещали диверсанту поддельные документы для выезда в Европу, однако после последней диверсии куратор перестал выходить с ним на связь. Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ «Диверсия».

    Ранее ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за связь с украинской разведкой. В Новороссийске сотрудники ФСБ задержали мужчину с самодельным взрывным устройством, который планировал теракт по указанию проукраинской террористической организации.

    Также 18-летнего Гагика Григоряна из Курска приговорили к семи годам в колонии общего режима и штрафу в 40 тыс. рублей за госизмену и приготовление к теракту.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Литовский наемник ВСУ получил 13 с половиной лет колонии в России

    Гражданина Литвы осудили в России на 13 с половиной лет за участие в боях на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Литвы Римас Армайтис был заочно осужден в России на 13 с половиной лет тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне Украины, где он служил в признанном террористическим полку.

    Литовский гражданин Римас Армайтис был заочно приговорен в России к 13 с половиной годам колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины, передает ТАСС.

    Приговор был вынесен Верховным судом ДНР, который учел позицию государственного обвинителя. Армайтис осужден к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

    Осужденный в марте 2022 года вступил в признанный в Белоруссии террористическим полк имени Кастуся Калиновского, который является частью Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Затем Армайтис, пройдя военную подготовку, до сентября 2024 года участвовал в боях на стороне Украины. За свою деятельность наемник получил вознаграждение, эквивалентное более 2,3 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили переименовать Русскую улицу в Вильнюсе в честь ликвидированного на Украине литовского наемника Тадаса Тумаса. Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины.

    Коментарии (2)
    30 января 2025, 11:46 • Новости дня
    Задержанный за диверсии в Подмосковье хотел сбежать из России

    Задержанный за поджоги военных объектов в Подмосковье россиянин заявил, что кураторы СБУ обещали ему помочь уехать из России

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный в Московской области россиянин, занимавшийся диверсиями по заданиям СБУ, планировал побег из России, однако его кураторы с Украины перестали выходить на связь, следует из допроса ФСБ.

    На допросе задержанный за поджоги военных объектов признался, что его кураторы из СБУ обещали помочь с бегством за границу в случае опасности, но в итоге не вышли с ним на связь, передает ТАСС.

    Мужчина рассказал, что в марте 2023 года познакомился с человеком, представившимся сотрудником СБУ, через комментарии и посты на YouTube. Ему предложили сотрудничество, подразумевающее проведение поджогов и диверсий на территории России. По его словам, ему дали инструкции по технике безопасности, конспирации и изготовлению взрывных устройств.

    Он отметил, что после последнего акта диверсии запросил у куратора коридор для выезда, так как не чувствовал себя в безопасности. Однако после этой просьбы кураторы не вышли на связь, и с тех пор контакты с ними были потеряны.

    Ранее ФСБ задержала в Подмосковье гражданина России за серию диверсионно-террористических актов по указанию Службы безопасности Украины.

    По данным российской спецслужбы, задержанный совершил поджоги военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи и складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны РФ.

    Ранее задержанных россиян Максима Косяченко и Татьяну Туриеву обвинили в атаке на военный аэродром с использованием БПЛА и минировании объектов Минобороны России.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 23:52 • Новости дня
    Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой по завышенной цене

    Экс-замсекретаря СНБО Украины сообщил о закупке Минобороны мин времен Второй мировой по 600 евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос сообщил, что Министерство обороны страны приобрело противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку.

    Министерство обороны Украины закупило для армии противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку, сообщает ТАСС. Эту информацию озвучил генерал в отставке Сергей Кривонос, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей» он упомянул, что обсуждаемая закупка получила огласку в контексте недавнего сообщения журналиста Юрия Бутусова о поставках некачественных гранат для ВСУ.

    Кривонос подчеркнул, что тротил, которым наполнены эти мины, имеет срок хранения в 35 лет в идеальных условиях, и напомнил, что с момента окончания Второй мировой войны прошло значительно больше времени. Генерал выразил мнение, что закупленные мины могут стать большой проблемой для военного ведомства Украины, назвав их «дерьмом», которое принесет «огромное количество головной боли».

    Осенью прошлого года на Украине уже разгорелся скандал из-за поставок бракованных артиллерийских мин. Военнослужащие жаловались на качество боеприпасов калибра 120 мм, произведенных концерном «Укроборонпром», и позже началось изъятие мин калибра 82 мм. Министр обороны Украины Рустем Умеров признавал, что около 20% боеприпасов, используемых ВСУ, не срабатывают. В январе 2025 года украинские СМИ продолжали сообщать о поступлении в армию бракованных снарядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров подвергался критике из-за проблем с закупкой вооружений, которые могли подорвать усилия по снабжению ВСУ, писала Politico, а в статье украинского издания «Зеркало недели» отмечалось, что его работа в министерстве обороны за год не принесла ожидаемых результатов.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Трамп выразил уверенность в необходимости завершения конфликта на Украине дипломатическими методами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

    Президент США Дональд Трамп убежден в необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Трамп считает это затянувшееся противостояние требующим завершения посредством переговоров. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам неизбежно придется идти на уступки, и подчеркнул важность реализма в этом процессе.

    Выступая в интервью американской журналистке Мегин Келли, Рубио подчеркнул, что дипломатическая работа в данном направлении уже велась, и впереди предстоит еще более напряженная работа. Он добавил, что на решение этих вопросов потребуется время, однако у США есть президент, который осознает необходимость прочного урегулирования.

    Ранее, 20 января, президент России Владимир Путин отметил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что важно устранить первопричины кризиса и выразил готовность учитывать заявления Трампа и его команды о восстановлении контактов и предотвращении третьей мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прекратил внешнюю помощь Украине, что привело к заморозке ряда важных проектов, а российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, что, наряду с падением боевого духа украинских военных, приближает мирные переговоры, при этом Владимир Путин уверен в неизбежной победе России, и несмотря на приостановку помощи, Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам.

    Коментарии (2)
    31 января 2025, 05:59 • Новости дня
    Ночью над Ростовской областью уничтожили 25 дронов

    В Ростовской области ликвидировали 25 БПЛА, пострадавших нет, повреждена ЛЭП

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО в Ростовской области уничтожили 25 беспилотников, обломки одного привели к обрыву ЛЭП.

    Как сообщает ТАСС, ночью над Ростовской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов. Врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что обломки одного из аппаратов повредили опору ЛЭП в Красносулинском районе, что привело к обрыву электропроводов. Пострадавших, по данным оперативных служб, нет.

    Слюсарь отметил, что массовая атака дронов была отражена в различных районах, включая Ростов, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, а также Азовский, Чертковский, Октябрьский, Тарасовский, Красносулинский, Миллеровский и Зерноградский районы. Дежурные службы выехали на место для устранения последствий падения обломков и восстановления электроснабжения. Информация о других возможных повреждениях на земле уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, в результате падения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области водитель автомобиля получил ранение ноги, а также повреждено остекление промышленного предприятия, а подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, а также отразили восемь контратак противника.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 00:28 • Новости дня
    Шебекино Белгородской области осталось без света после обстрела

    ВСУ дважды обстреляли Шебекино, оставив жителей без света и выбив окна

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители одной из улиц Шебекина в Белгородской области остались без электричества после двух обстрелов ВСУ, которые повредили линию электропередачи, а также осколками были посечены два легковых автомобиля и выбиты окна в частном доме.

    Жители Шебекино в Белгородской области оказались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. В результате атаки, которая произошла дважды, к счастью, пострадавших нет, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    При обстреле были повреждены окна в одном частном доме, а также осколки посекли два легковых автомобиля. Наибольший ущерб был нанесен линии электропередачи, что оставило жителей одной из улиц без света.

    Вячеслав Гладков сообщил, что информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные и аварийные службы планируют приступить к восстановительным работам, как только наступит светлое время суток. Ситуация находится под контролем, и власти предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР девять раз за сутки, ранив при этом трех мирных жителей, включая двух сотрудников МЧС. Повреждение линий электропередачи в Херсонской области привело к отключению света в трех округах после обстрела ВСУ, о чем сообщил губернатор Владимир Сальдо. ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, выпустив более 30 снарядов, в результате чего были ранены люди, повреждены жилые дома и административное здание, а большая часть города осталась без света, что сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о возможном окружении ВСУ в Красноармейске

    Кимаковский заявил о возможном окружении ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о попытках ВСУ удержать позиции севернее Селидово, чтобы избежать окружения Красноармейска, как это произошло ранее в Великой Новоселке.

    Кимаковский подчеркнул, что украинские силы в районе Красноармейска стараются предотвратить окружение, передает ТАСС. По его словам, севернее Селидово, ближе к Покровску, противник активно сопротивляется и перебрасывает туда дополнительные подразделения.

    Кимаковский отметил, что целью данных действий является удержание российских войск от продвижения на запад, к границе Днепропетровской области. Он подчеркнул, что это необходимо для предупреждения охвата Красноармейска с западной и северной сторон, в то время как охват ведется и с юго-востока – со стороны Мирнограда.

    Он сравнил текущую ситуацию с событиями в Великой Новоселке, где украинские силы оказались в окружении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском; по мнению эксперта, ВСУ взорвали шахту с целью создания тактического преимущества в обороне; также сообщалось, что глава ДНР рассказал об успехах российских войск на Красноармейском направлении.

    Коментарии (0)
    Главное
    NYT: Диспетчеры в аэропорту Вашингтона работали неполным составом
    В Москве задержали бывших замов Чубайса по «Роснано»
    ВСУ лишились возможности получать военные грузы в порту Измаила
    В курином мясе из Казахстана обнаружили опасную бактерию
    Медведев призвал оперативно высылать из России мигрантов-наркоманов
    В Италии заблокировали китайское приложение DeepSeek
    Самая красивая женщина мира заинтересовалась актером Борисовым

    Кому могут продать «Северный поток – 2»

    Европейцы наконец разрешили Газпрому законсервировать пострадавшую нитку трубопровода «Северный поток – 2». А его оператор, компания Nord Stream 2 AG, готова продать трубопроводы, чтобы расплатиться с европейскими кредиторами, которые в свое время вложились в проект наравне с Газпромом. Кто может стать новым собственником газопровода, идущего по дну Балтийского моря? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Из каких лоскутов была создана Украина

    Кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современного украинского государства? Исторические права на украинские земли вскоре станут предметом дискуссии профессионалов, заявил глава СВР и Российского исторического общества Сергей Нарышкин. И действительно, стоит вспомнить, из каких лоскутов собрано то, чем сегодня все еще управляет киевский режим. Подробности

    Перейти в раздел

    «Пьяные матросы» стали для США переходящей ценностью

    Новый пресс-секретарь президента США – 27-летняя Каролина Ливитт – с ходу запомнилась репликой про «пьяных матросов» и обещанием серьезных перемен. Не столько от нее, сколько от ее шефа, действительно ждут сущностных изменений в политике Белого дома. Но те же «пьяные матросы» доказывают, что зря. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............