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В Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры
В Запорожской области взрывы повредили инфраструктуру в семи населенных пунктах
В результате ночных взрывов в семи населенных пунктах Запорожской области, контролируемых Украинскими вооруженными силами, повреждены инфраструктурные объекты, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.
В ночь на пятницу в нескольких населенных пунктах подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли взрывы, которые нанесли ущерб инфраструктурным объектам, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
Федоров отметил, что удары были нанесены по ряду населенных пунктов региона, в результате чего поступили сообщения о разрушениях ряда объектов инфраструктуры, сообщает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области были зафиксированы повреждения нескольких объектов инфраструктуры, а назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на пятницу в семи населенных пунктах подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли взрывы, повредившие ряд инфраструктурных объектов.