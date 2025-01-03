В России ужесточили правила получения ВНЖ через брак

Новые законы ограничили возможность получения ВНЖ через вступление в брак в России

Tекст: Вера Басилая

С 25 января в России вступают в силу изменения в законы, касающиеся правил получения разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) на основании брака, передает ТАСС.

Теперь иностранцы, вступившие в брак с гражданами России, смогут получить РВП в упрощенном порядке только после трех лет совместной жизни. Такое решение принято для борьбы с фиктивными браками, заключаемыми для получения миграционного статуса без намерения создания семьи.

Согласно новым поправкам, если брак будет расторгнут или признан недействительным, а также в случаях лишения и ограничения в родительских правах, разрешение на временное проживание может быть аннулировано. Это также касается ситуации, когда иностранец выписан из акта о рождении ребенка.

Что касается вида на жительство, изменения позволяют иностранцам с российскими детьми получить ВНЖ без предварительного получения РВП, если будет доказано совместное проживание и участие в воспитании ребенка. Закон также продлевает до года частную визу для близких родственников граждан России.

Важно отметить, что новые ограничения не распространяются на граждан Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины, а также участников госпрограммы по переселению соотечественников. Для них остаются в силе иные основания для получения РВП и ВНЖ.

Ранее сотрудникам ЗАГСов России было поручено проверять иностранцев по базе МВД на законность пребывания, прежде чем зарегистрировать брак.

Министерство внутренних дел планирует аннулировать фиктивные браки, которые заключают мигранты для получения вида на жительство.

Напомним, в 2024 году в России принят и вступил в силу целый ряд законов и норм, призванных повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией.