Основатель бренда «Коркунов» заключил мировое соглашение с кредиторами

Признанный банкротом в России экс-кондитер Коркунов заключил мировое соглашение с кредиторами

Tекст: Дарья Григоренко

Финансовый управляющий Коркунова Юрий Левчук сообщил на Федресурсе, что 16 января собранием кредиторов было принято решение заключить мировое соглашение и обратиться в арбитражный суд Москвы для его утверждения. Суд назначил рассмотрение вопроса на 1 апреля, передает РИА «Новости».

АСВ, представляющее интересы кредиторов, просит исключить требования министерства из реестра, и его заявление будет рассмотрено в феврале. Агентство также пыталось запретить проведение собрания кредиторов до исключения требования Минземимущества. Первоначально суд запретил собрание, но позже по заявлению министерства отменил эту меру.

Коркунов продал свою Одинцовскую кондитерскую фабрику в 2007-2009 годах. В начале 2007 года американская компания Wrigley купила 60% бизнеса за 300 млн долларов, а оставшиеся акции позже приобрела корпорация Mars, которая весной 2008 года купила Wrigley. После выхода из шоколадного бизнеса Коркунов купил казанский Татэкобанк, позднее переименованный в «Анкор Банк Сбережений».

Напомним, в 2021 году основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» и основного акционера казанского «Анкор банка» Андрея Коркунова признали банкротом, открыта процедура по реализации его имущества.

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ от лица казанского «Анкор банка» ввел начальную процедуру банкротства в отношении Коркунова. Суд включил в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность перед «Анкор банком» по двум кредитам в размере 1,9 млн рублей.