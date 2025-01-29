Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
Эстония предложила ввести плату за проход судов по Балтийскому морю
Министр обороны Эстонии Певкур предложил взимать плату с судов для защиты подводных кабелей
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил взимать плату с судов за проход по Балтийскому морю для финансирования защиты подводных кабелей, рассматривая это как страховой взнос, сообщило Reuters.
Певкур предложил ввести плату за проход по Балтийскому морю через Датские проливы, чтобы компенсировать затраты на защиту подводных кабелей. Он пояснил, что эта плата может рассматриваться как своего рода страховой взнос на случай повреждения подводной инфраструктуры, передает ТАСС.
По словам министра, страны региона уже задумываются о различных мерах по усилению защиты подводной инфраструктуры, включая патрулирование акватории. Среди обсуждаемых вариантов также рассматриваются установка датчиков для обнаружения якорей и создание защитных оболочек или стен вокруг кабелей. Эти меры направлены на предотвращение возможных повреждений и обеспечение стабильности коммуникационных и энергетических связей.
Ранее Певкур заявил о планах закупки дальнобойной артиллерии у Южной Кореи для «сдерживания России».
Замглавы МИД Александр Грушко отметил, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, поскольку это противоречит интересам Москвы.
Также сообщалось, что НАТО готовится напасть на Россию в Балтийском море.