Министр обороны Эстонии Певкур предложил взимать плату с судов для защиты подводных кабелей

Tекст: Вера Басилая

Певкур предложил ввести плату за проход по Балтийскому морю через Датские проливы, чтобы компенсировать затраты на защиту подводных кабелей. Он пояснил, что эта плата может рассматриваться как своего рода страховой взнос на случай повреждения подводной инфраструктуры, передает ТАСС.

По словам министра, страны региона уже задумываются о различных мерах по усилению защиты подводной инфраструктуры, включая патрулирование акватории. Среди обсуждаемых вариантов также рассматриваются установка датчиков для обнаружения якорей и создание защитных оболочек или стен вокруг кабелей. Эти меры направлены на предотвращение возможных повреждений и обеспечение стабильности коммуникационных и энергетических связей.

Ранее Певкур заявил о планах закупки дальнобойной артиллерии у Южной Кореи для «сдерживания России».

Замглавы МИД Александр Грушко отметил, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, поскольку это противоречит интересам Москвы.

Также сообщалось, что НАТО готовится напасть на Россию в Балтийском море.