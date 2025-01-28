Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 человек в Курской области
Украинская армия в последние сутки потеряла более 280 военнослужащих и значительное количество техники, сообщило министерство обороны.
ВСУ также потеряли один танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, включая танковую, тяжелую механизированную, четыре механизированные, две десантно-штурмовые, бригаду морской пехоты и три бригады теробороны. Бои происходили у Викторовки, Гоголевки, Гончаровки и других населенных пунктов. Отражено пять контратак.
Авиация и артиллерия поразили силы и технику ВСУ у Богдановки, Замостья и других населенных пунктов, включая населенные пункты Сумской области.
За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 55 тыс. 470 военнослужащих и значительное количество военной техники.
В прошлые сутки ВС России в ходе наступления освободили Николаево-Дарьино в Курской области.