Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ также потеряли один танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, включая танковую, тяжелую механизированную, четыре механизированные, две десантно-штурмовые, бригаду морской пехоты и три бригады теробороны. Бои происходили у Викторовки, Гоголевки, Гончаровки и других населенных пунктов. Отражено пять контратак.

Авиация и артиллерия поразили силы и технику ВСУ у Богдановки, Замостья и других населенных пунктов, включая населенные пункты Сумской области.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 55 тыс. 470 военнослужащих и значительное количество военной техники.

В прошлые сутки ВС России в ходе наступления освободили Николаево-Дарьино в Курской области.