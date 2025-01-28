Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Reuters: Китай и Индия приостановили закупки российской нефти
Reuters: Китай и Индия остановили закупки российской нефти из-за роста фрахта танкеров
Китай и Индия временно прекратили закупки российской нефти для поставок в марте из-за резкого увеличения затрат на фрахт танкеров, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные от трейдеров.
Ставки на фрахт танкеров типа «Афрамакс» выросли на несколько миллионов долларов на маршрутах в Китай.
Трейдеры отмечают, что это усложняет планирование закупок. Кроме того, премия на российскую сырую нефть марки ESPO увеличилась на три-пять долларов за баррель по отношению к цене на ICE Brent, передает РБК.
Ранее сообщалось, что китайские небольшие нефтеперерабатывающие заводы, называемые «самоварами», начали сокращать объемы производства нефти из-за санкций США против России и готовятся к возможному закрытию.
После введения санкций США против российского энергетического сектора 65 танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура.
Индия собирается отказаться принимать нефтяные танкеры, которые попали под санкции США за участие в перевозке российских грузов.