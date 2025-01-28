Reuters: Китай и Индия приостановили закупки российской нефти

Reuters: Китай и Индия остановили закупки российской нефти из-за роста фрахта танкеров

Tекст: Елизавета Шишкова

Ставки на фрахт танкеров типа «Афрамакс» выросли на несколько миллионов долларов на маршрутах в Китай.

Трейдеры отмечают, что это усложняет планирование закупок. Кроме того, премия на российскую сырую нефть марки ESPO увеличилась на три-пять долларов за баррель по отношению к цене на ICE Brent, передает РБК.

Ранее сообщалось, что китайские небольшие нефтеперерабатывающие заводы, называемые «самоварами», начали сокращать объемы производства нефти из-за санкций США против России и готовятся к возможному закрытию.

После введения санкций США против российского энергетического сектора 65 танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура.

Индия собирается отказаться принимать нефтяные танкеры, которые попали под санкции США за участие в перевозке российских грузов.