В Брянской и Белгородской областях сбиты три украинских беспилотника

Tекст: Мария Иванова

С 8.15 до 10.40 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника. Один из них был сбит над территорией Брянской области, а два других над территорией Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Все три беспилотника были оперативно идентифицированы и ликвидированы ПВО, что позволило предотвратить возможные последствия их нахождения в воздушном пространстве. Сообщается, что действия ПВО были успешными и не привели к разрушениям или жертвам среди гражданского населения.

Ранее во вторник силы противовоздушной обороны в Смоленской области ликвидировали пять украинских беспилотников в период с 6.50 до 7.20 утра, также сообщили в Минобороны.

За минувшую ночь было сбито пять беспилотников.