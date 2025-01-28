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    Эстония забирает у русских последнее достояние
    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу
    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег
    Грузия провела «красные линии» для ПАСЕ
    Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
    Стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке
    Власти США собрались разрешить добычу нефти и газа в Аляске
    Стало известно о планах Франции поставить истребители Украине
    Генпрокуратура потребовала взыскать 3,2 млрд рублей с курских чиновников
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    13 комментариев
    28 января 2025, 12:44 • Новости дня

    В Брянской и Белгородской областях сбиты три украинских беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    На территории Брянской и Белгородской областей дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата.

    С 8.15 до 10.40 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника. Один из них был сбит над территорией Брянской области, а два других над территорией Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все три беспилотника были оперативно идентифицированы и ликвидированы ПВО, что позволило предотвратить возможные последствия их нахождения в воздушном пространстве. Сообщается, что действия ПВО были успешными и не привели к разрушениям или жертвам среди гражданского населения.

    Ранее во вторник силы противовоздушной обороны в Смоленской области ликвидировали пять украинских беспилотников в период с 6.50 до 7.20 утра, также сообщили в Минобороны.

    За минувшую ночь было сбито пять беспилотников.

    27 января 2025, 23:44 • Новости дня
    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ

    Макаревич объяснил, почему не хочет жертвовать средства на ВСУ

    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Музыкант Андрей Макаревич заявил о своем нежелании делать финансовые пожертвования в пользу украинских вооруженных сил, связав это с заботой о близких в России, которые могут пострадать от ударов ВСУ.

    «Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», - заявил Макаревич (признан в РФ иноагентом) в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом). Он подчеркнул, что его личные чувства и привязанности к семье играют важную роль в его решении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины. Весной 2024 года в разговоре с пранкерами Вован и Лексус музыкант, считавший, что общается с Владимиром Зеленским, выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины». Годом ранее он пообещал больше не выступать в России и заявил, что не хочет «звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию»

    В конце 2024 года представитель Макаревича сообщил, что музыкант больше не владеет имуществом и бизнесом в России.

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    28 января 2025, 06:10 • Новости дня
    Стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке

    Жительница Новогродовки заявила о пытках и казни российских военнопленных

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Новогродовки стала свидетельницей казни российских военнопленных бойцами ВСУ, отметив, что сначала их избивали, а затем расстреляли.

    Жительница Новогродовки Елена рассказала о шокирующих событиях, свидетелем которых она стала в Новогродовке. По ее словам, ВСУ привезли российских пленных из Авдеевки. На глазах у них были повязки, руки связаны, передает РИА «Новости».

    Елена утверждает, что сначала ВСУ жестоко избивали пленных, нанося удары в пятки и другие чувствительные места. «Видела, как украинцы казнили русских», – сказала она. Затем, по ее словам, пленных расстреляли. Она призналась, что случайно стала свидетелем этого ужаса, проезжая мимо места событий.

    Ранее житель Новогродовки сравнил ВСУ с фашистами. По его словам, ВСУ получили приказ уничтожить город перед приходом российских войск, поэтому расстреливали мирное население, включая подростков и детей.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    27 января 2025, 13:46 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере Часова Яра

    Алаудинов заявил о гибели польского генерала Адама Марчака в бункере Часова Яра

    Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере Часова Яра
    @ eurocorps.org

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе зачистки бункера в Часовом Яре в ДНР, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации польского генерала НАТО в бункере в Часовом Яре.

    По его словам, в бункере находились около 40 военных 24-й Львовской бригады ВСУ, которые обороняли этот сектор.

    Ссылаясь на журналиста Бориса Рожина, Алаудинов заявил, что среди тел погибших были обнаружены останки, предположительно принадлежащие польскому генералу Адаму Марчаку. Он отметил, что операция по зачистке сети укреплений на юге Часова Яра проводилась бойцами спецназа «Ахмат» и 4-й бригадой.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. Штурмовики отряда «Русь» действуют в микрорайоне Северный города Часов Яр.

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    27 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта

    Эксперт Рожин рассказал, чего Зеленский ждет от нового командующего группировкой «Хортица» Драпатого

    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта
    @ кадр из видео

    Tекст: Роман Крецул

    Офис Владимира Зеленского поставил перед генералом Михаилом Драпатым задачу остановить активное отступление украинских войск, начавшееся после утраты Великой Новоселки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Зеленский назначил генерала командующим группировкой войск «Хортица».

    «Михаил Драпатый имеет на Украине репутацию человека, который тушит «пожары» на фронте. Ранее он пытался стабилизировать фронт в Харьковской области, потом предпринимал попытки атаковать в районе Глубокого. Сейчас его назначили командовать оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», которая отступает в районе Великой Новоселки», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    После потери украинскими войсками Великой Новоселки Южно-Донецкое направление у ВСУ посыпалось. Прежнее командование, очевидно, не справлялось со своей задачей стабилизации обстановки, отметил эксперт. Главная цель Драпатого – остановить отступление украинских войск.

    «Фронт постоянно прогибается, ВСУ потеряли важный логистический узел. Можно ожидать дальнейшего продвижения российских войск в направлении границ Запорожской и Днепропетровской областей. ВС РФ способны ударить на запад, северо-запад, север», – перечислил Рожин.

    Украинское руководство надеется, что Драпатый справится с задачей, полагает собеседник. Однако сможет ли он замедлить продвижение российских войск, будет зависеть от того, какие ресурсы ему предоставят. «Группировка в ее нынешнем состоянии недостаточна. Если противник введет в бой пять-шесть свежих бригад, тогда он сможет где-то на время замедлить наше наступление. Но резервы надо откуда-то брать, а их на все не хватает», – заключил аналитик.

    Ранее Киев поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донбассе. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.

    26 января Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России получили возможность прямого наступления широким фронтом на запад. Под угрозу попадают в первую очередь позиции противника от Гуляйполя до Запорожья. С другой стороны, российские войска смогут быстро двигаться на запад не только вдоль «старых» позиций южного направления, но и заметно севернее – в направлении Днепропетровской области.

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    27 января 2025, 14:15 • Новости дня
    Военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки
    Военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе сражений за Великую Новоселку танковый экипаж Т-72 продолжил выполнять задачу после прямого попадания и эвакуировал раненого солдата под обстрелом.

    О подвиге танкистов рассказал военный корреспондент RT Хассан Насср, передает радио Sputnik. По его словам, экипаж танка, несмотря на прямое попадание в машину, продолжал выполнять свою задачу, что позволило штурмовым подразделениям прорвать оборону противника.

    Кроме того, танкистам удалось эвакуировать раненого солдата, находясь под постоянными атаками. Несмотря на потерю танка в боях, члены экипажа готовы продолжать участие в выполнении боевых задач, отметил военкор.

    Водитель-механик с позывным «Метель» выразил сожаление о потерянной машине, в которой он проездил полтора года, но настроен решительно: «Танк жалко, я в нем полтора года проездил. Очень обидно, но ничего, мы отомстим».

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

    Кроме того, сообщалось, что российский танк, выполнявший боевую задачу на краснолиманском фронте, успешно избежал уничтожения после атаки дронов-камикадзе ВСУ, используя резиновые покрытия и маневры.

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    27 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Стало известно о расстреле 15 украинских солдат сослуживцами в Великой Новоселке

    Военные ВСУ расстреляли 15 сослуживцев в Великой Новоселке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли 15 сослуживцев в Великой Новоселке за отказ от участия в боях, обнаружены тела в подвале.

    Солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли 15 своих сослуживцев после их отказа от дальнейшего участия в боях в Великой Новоселке, сообщает ТАСС. Эту информацию передал командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Рязань». Он отметил, что инцидент произошел в ходе штурмовых действий, когда были взяты в плен украинские военнослужащие.

    Командир рассказал, что во время допроса пленных выяснилось, что некоторые военнослужащие 110-й бригады не хотели продолжать участвовать в боях. Пятнадцать человек находились в подвальных помещениях под контролем своих старших. В ходе боев за центральную часть Великой Новоселки был обнаружен подвал с телами расстрелянных военнослужащих.

    Командир также отметил, что в процессе допросов удалось получить ценную информацию об огневых точках противника и основных районах их обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снайперы ВСУ расстреляли своих сослуживцев во Времевке при попытках сдаться, а пленный украинский военнослужащий Виктор Сливинский из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что их подразделение не могло ответить на удары российской артиллерии и дронов, что привело к упадническим настроениям среди бойцов.

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    28 января 2025, 00:08 • Новости дня
    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад

    Каллас заявила о необходимости увеличения поддержки Украины и санкций против России

    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Линия фронта в конфликте на Украине продолжает смещаться на запад, и Европе необходимо увеличить военную поддержку Киеву, заявила глава МИД ЕС Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС сообщила о смещении линии фронта на запад на Украине, передают «Вести». Каллас подчеркнула, что ситуация требует увеличения поддержки Киеву, чтобы изменить направление движения линии фронта на восток.

    «Линия фронта движется на запад, но она должна двигаться на восток. Украине нужно больше боеприпасов, противовоздушной обороны, обученных солдат», – приводит телеканал слова Каллас. Она отметила, что Европа уже предоставила Украине более 134 млрд евро, но подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки.

    Глава евродипломатии также указала на важность военной поддержки для безопасности Европы в целом. Она подчеркнула, что усиление военной помощи Украине и введение более жестких санкций против России являются двумя взаимосвязанными аспектами.

    Напомним, 23 января генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Давосе ошибочно заявил, что фронт на Украине движется на восток, тогда как фактически он смещается на запад.

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    28 января 2025, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о новой схеме украинских мошенников с «переводами от ВСУ»

    Мошенники от имени ВСУ отправляли деньги россиянам, угрожая ФСБ

    Tекст: Максим Попов

    Украинские мошенники разработали новую схему, отправляя россиянам небольшие денежные переводы с благодарностью за помощь ВСУ и угрозами сообщить об этом в ФСБ.

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash, выходцы с Украины начали отправлять деньги россиянам, добавляя в комментариях к платежу благодарность за помощь ВСУ. После этого они угрожали передать скриншоты перевода в ФСБ, если адресаты не выполнят их требования.

    В публикации отмечается, что подобные «заходы» фиксируются не впервые. Ранее, в ноябре 2024 года, российские СМИ уже предупреждали о схеме, связанной с возбуждением несуществующих уголовных дел против россиян.

    Тогда жертвы украинских мошенников получали письма от якобы представителей ФСБ, Следкома, МВД или прокуратуры. В письмах содержался «скан» постановления о возбуждении уголовного дела за дискредитацию российской армии или финансирование ВСУ. Получатели таких писем также подвергались угрозам со стороны злоумышленников.

    Напомним, в середине января украинский телефонный мошенник дозвонился журналисту российского СМИ и в ходе разговора признал, что Крым «принадлежит Москве», чем вызвал аплодисменты всей редакции.

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    27 января 2025, 23:13 • Новости дня
    Эксперт назвал причины массовых арестов украинских чиновников

    Политолог Бортник заявил, что Зеленский начал активно бороться с оппозицией на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Зеленский усилил давление в политической системе Украины, проведя более 500 обысков и задержаний, чтобы предотвратить возможность диалога оппонентов с Дональдом Трампом и укрепить свою популярность, сообщил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

    Бортник отметил, что за последнюю неделю на Украине прошло более 500 обысков, задержаний и обвинений. Эти действия направлены на повышение популярности Зеленского среди украинцев, что необходимо для возможных переговоров по урегулированию конфликтов, передает РИА «Новости».

    Политолог подчеркнул, что обыски и задержания проводятся показательно, чтобы усилить доверие к Зеленскому. «Именно поэтому бьют по уклонистам, коррупционерам – всем тем, кого не любят пассионарии», – добавил он. Это демонстрирует стремление президента к улучшению своего имиджа в обществе.

    Бортник добавил, что еще одна цель этих мероприятий – пресечение попыток оппозиционных сил на Украине вступить в переговоры с администрацией США. По его словам, необходимо устранить все параллельные группы, которые могут поддержать план Дональда Трампа и предложить свою помощь в его реализации.

    Напомним, в понедельник ассоциация городов Украины сообщила о волне задержаний мэров по всей стране и обвинила власти в давлении на местное самоуправление.

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    27 января 2025, 23:03 • Новости дня
    На Украине заявили об арестах мэров по всей стране

    Ассоциация городов Украины пожаловалась на задержания мэров по всей стране

    Tекст: Вера Басилая

    Ассоциация городов Украины сообщила о волне задержаний мэров по всей стране и обвинила власти в давлении на местное самоуправление.

    В понедельник Ассоциация городов Украины заявила о волне задержаний и арестов мэров по всей стране. В обращении, опубликованном на сайте ассоциации, говорится о нарастающем давлении на органы местного самоуправления со стороны силовых структур. Обращение направлено Владимиру Зеленскому, передает РИА «Новости».

    В тексте обращения отмечается, что нарушаются законодательные нормы и процедуры при проведении процессуальных действий против глав небольших общин уже в 2025 году.

    Приведены примеры домашнего ареста и отстранения от должности мэра Нетишина Александра Супрунюка за покупку дронов для военных, задержания мэра Дрогобыча Тараса Кучмы за празднование Дня Соборности и ареста мэра Ирпеня Александра Маркушина за выезд его отца-одиночки за границу.

    Ассоциация сообщила, что это лишь часть случаев первого месяца текущего года, когда «искусственными делами» государственные органы лишают общины избранных руководителей.

    Организация призвала Зеленского вмешаться в сложившуюся ситуацию.

    Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что в Киеве начались массовые репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ, включая аресты, санкционированные американскими структурами.

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    27 января 2025, 15:25 • Новости дня
    Военкор Коц: Освобождение Николаево-Дарьино важно для штурма Суджи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области стратегически важно для контроля границы, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    ВС России, освободив это село, приобрели важную стратегическую точку, указал Коц в своем Telegram-канале.

    Село расположено непосредственно на границе, что позволяет восстановить контроль над этим участком.

    Коц отметил, что освобождение Николаево-Дарьино также играет ключевую роль в подготовке к штурму города Суджи, находящегося под контролем украинских боевиков. Населенный пункт служит точкой подскока для наступления на другое стратегически важное направление – Свердликово.

    На данный момент российские военные ведут активные боевые действия на окраинах Свердликово, заключил он.

    Напомним, в понедельник подразделения группировки «Север» освободили Николаево-Дарьино в Курской области.

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    28 января 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
    Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    B результате действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Тополей, Западного, Песчаного, Лозовой, Копанок, Зеленого Гая, Красного Первого Харьковской области, Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), Ямполя, Григоровки и Ивановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 330 военнослужащих, четыре бронемашины, включая два американских бронетранспортера М113. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Липцов и Волчанска Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Верхнекаменским, Янтарным, Зеленовкой, Opexoвo-Василевкой, Часовым Яром и Дачным ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV и 105-мм орудие М119. Уничтожен склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны поблизости от Щербиновки, Дзержинска, Лысовки, Крымского, Зверево, Новоелизаветовки, Воздвиженки, Ясенового, Нововасилевки и Котлино ДНР.

    Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, две бронемашины, в том числе американскую Bradley, орудие полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны возле Богатыря, Времевки и Ровнополя ДНР.

    Потери противника превысили 115 военнослужащих, уничтожены танк и четыре орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны у Степногорска, Новопокровки, Работино Запорожской области, Антоновки Херсонской области и города Херсона. ВСУ при этом потеряли более 40 военнослужащих и три автомобиля, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области. Днем ранее подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку, а также Зеленое в ДНР.

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    28 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Посол России в Сеуле оценил вероятность поставок южнокорейского оружия ВСУ

    Посол России: Южная Корея всерьез восприняла предостережения о поставках оружия Украине

    Tекст: Максим Попов

    Правительство Южной Кореи обратило внимание на предупреждения Москвы относительно военных поставок Украине, сообщил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.

    «Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», – приводят «Известия» слова Зиновьева.

    Дипломат подчеркнул, что значительная часть населения Южной Кореи отрицательно относится к идее поставок военной техники в Киев. Это, по его словам, свидетельствует о том, что общественное мнение в стране играет важную роль в формировании государственной политики.

    Кроме того, посол отметил, что в настоящее время приоритетом для южнокорейского правительства являются внутренние вопросы и развитие отношений с администрацией Дональда Трампа, что также может повлиять на их отношение к международным обязательствам и потенциальным поставкам вооружения.

    Напомним, в ноябре прошлого года Россия предупредила о последствиях поставок южнокорейского оружия Украине, которые «могут окончательно разрушить отношения между Сеулом и Москвой». После этого правительство Южной Кореи отказало Украине в продаже ЗРК «Чхонгун» и других вооружений.

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    27 января 2025, 14:48 • Новости дня
    Глава Приднестровья назвал спекуляцией предложение Зеленского по углю
    Глава Приднестровья назвал спекуляцией предложение Зеленского по углю
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский назвал предложение главы киевского режима Владимира Зеленского поставить уголь на Молдавскую ГРЭС спекуляцией, поскольку предложенный уголь не подходит для технологических нужд станции.

    Красносельский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, подчеркнул, что станция работает на антраците, который технологически отличается от предложенного Украиной угля, передает ТАСС.

    Он отметил, что два блока ГРЭС рассчитаны на использование именно антрацита. «Переделка только одного блока при нормальных условиях, которых у нас нет, займет около года и обойдется в 50 млн евро», – заявил Красносельский. Президент Приднестровья выразил недоумение тем, что украинские энергетики, знающие ситуацию, не сообщили об этом Зеленскому.

    По словам Красносельского, украинские энергетики уже бывали на Молдавской ГРЭС, им хорошо известны технологические особенности станции. Президент добавил, что такие предложения создают ложные ожидания и не соответствуют реальным нуждам станции.

    Напомним, Зеленский предложил помочь оборудовать Молдавскую ГРЭС под украинский уголь.

    Ранее в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, в результате чего без газоснабжения оказались более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

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    27 января 2025, 21:43 • Новости дня
    МИД назвал критерии для посредников по Украине

    МИД заявил, что посредники по Украине должны соблюдать равноудаленность сторон конфликта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия напомнила Турции о важности принципа равноудаленности для посредников в украинском урегулировании, подчеркивая деструктивную роль Киева и Запада в эскалации конфликта, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем. На встрече Галузин акцентировал внимание на деструктивной роли Киева и Запада в эскалации конфликта на Украине, возложив на них ответственность за дальнейшее обострение ситуации, передает ТАСС.

    Российская сторона выразила несогласие с ультимативной «формулой Зеленского» и связанным с ней «бюргенштокским процессом». Отмечается, что Москва считает эти действия неприемлемыми и подчеркнула свою неизменную позицию по данному вопросу.

    В своем обращении к турецкому дипломату Галузин указал, что страны, претендующие на роль посредников в урегулировании украинского кризиса, должны следовать принципу равноудаленности от сторон конфликта.

    Ранее сообщалось, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае. 6 января Турция выразила готовность стать посредником в переговорах по Украине, но не предложила конкретного плана для их проведения.

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