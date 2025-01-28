Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.3 комментария
ПВО уничтожила пять украинских дронов над Смоленской областью
ПВО за полчаса сбила пять украинских беспилотников в Смоленской области
В Смоленской области с 6.50 до 7.20 средства ПВО ликвидировали пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
В утренние часы дежурные средства противовоздушной обороны успешно сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов, проникших в воздушное пространство Смоленской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Это произошло на фоне продолжающихся попыток Украины атаковать российскую территорию при помощи дронов.
Ранее российская сторона неоднократно заявляла о росте числа инцидентов с использованием беспилотников, особенно в приграничных регионах. Власти подчеркивают важность постоянного мониторинга и защиты воздушных границ для предотвращения угроз со стороны беспилотных систем.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что российские военнослужащие предотвратили атаку нескольких украинских беспилотников на Смоленск, сбив их на подлете к городу, пострадавших нет.
Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников, как информировало Минобороны.