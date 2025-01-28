ПВО уничтожила пять украинских дронов над Смоленской областью

ПВО за полчаса сбила пять украинских беспилотников в Смоленской области

Tекст: Мария Иванова

В утренние часы дежурные средства противовоздушной обороны успешно сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов, проникших в воздушное пространство Смоленской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Это произошло на фоне продолжающихся попыток Украины атаковать российскую территорию при помощи дронов.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла о росте числа инцидентов с использованием беспилотников, особенно в приграничных регионах. Власти подчеркивают важность постоянного мониторинга и защиты воздушных границ для предотвращения угроз со стороны беспилотных систем.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что российские военнослужащие предотвратили атаку нескольких украинских беспилотников на Смоленск, сбив их на подлете к городу, пострадавших нет.

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников, как информировало Минобороны.