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    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад
    Посол России в Сеуле оценил вероятность поставок южнокорейского оружия ВСУ
    В Венгрии объяснили отказ от вето по санкциям ЕС против России
    Иран закупил у России истребители Су-35
    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    0 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    3 комментария
    28 января 2025, 08:30 • Новости дня

    На подлете к Смоленску сбиты несколько беспилотников

    Системы ПВО и РЭБ сбили несколько беспилотников на подлете к Смоленску

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие предотвратили атаку нескольких украинских беспилотников на Смоленск, сбив их на подлете к городу, пострадавших нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

    Несколько беспилотных летательных аппаратов были сбиты российскими военнослужащими на подлете к городу Смоленску, следует из сообщения в Telegram-канале Анохина.

    По словам губернатора, пострадавших и разрушений в результате инцидента не зафиксировано. Оперативные службы работают на месте падения обломков.

    Ранее системы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников.

    До этого в понедельник ПВО сбила пять дронов над Крымом, Курской и Белгородской областями.

    27 января 2025, 23:44 • Новости дня
    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ

    Макаревич объяснил, почему не хочет жертвовать средства на ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Музыкант Андрей Макаревич заявил о своем нежелании делать финансовые пожертвования в пользу украинских вооруженных сил, связав это с заботой о близких в России, которые могут пострадать от ударов ВСУ.

    «Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», - заявил Макаревич (признан в РФ иноагентом) в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом). Он подчеркнул, что его личные чувства и привязанности к семье играют важную роль в его решении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины. Весной 2024 года в разговоре с пранкерами Вован и Лексус музыкант, считавший, что общается с Владимиром Зеленским, выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины». Годом ранее он пообещал больше не выступать в России и заявил, что не хочет «звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию»

    В конце 2024 года представитель Макаревича сообщил, что музыкант больше не владеет имуществом и бизнесом в России.

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    27 января 2025, 13:46 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере Часова Яра

    Алаудинов заявил о гибели польского генерала Адама Марчака в бункере Часова Яра

    Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере Часова Яра
    @ eurocorps.org

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе зачистки бункера в Часовом Яре в ДНР, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации польского генерала НАТО в бункере в Часовом Яре.

    По его словам, в бункере находились около 40 военных 24-й Львовской бригады ВСУ, которые обороняли этот сектор.

    Ссылаясь на журналиста Бориса Рожина, Алаудинов заявил, что среди тел погибших были обнаружены останки, предположительно принадлежащие польскому генералу Адаму Марчаку. Он отметил, что операция по зачистке сети укреплений на юге Часова Яра проводилась бойцами спецназа «Ахмат» и 4-й бригадой.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. Штурмовики отряда «Русь» действуют в микрорайоне Северный города Часов Яр.

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    27 января 2025, 20:33 • Видео
    Новый глава Пентагона – это сенсация

    С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    27 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта

    Эксперт Рожин рассказал, чего Зеленский ждет от нового командующего группировкой «Хортица» Драпатого

    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта
    @ кадр из видео

    Tекст: Роман Крецул

    Офис Владимира Зеленского поставил перед генералом Михаилом Драпатым задачу остановить активное отступление украинских войск, начавшееся после утраты Великой Новоселки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Зеленский назначил генерала командующим группировкой войск «Хортица».

    «Михаил Драпатый имеет на Украине репутацию человека, который тушит «пожары» на фронте. Ранее он пытался стабилизировать фронт в Харьковской области, потом предпринимал попытки атаковать в районе Глубокого. Сейчас его назначили командовать оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», которая отступает в районе Великой Новоселки», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    После потери украинскими войсками Великой Новоселки Южно-Донецкое направление у ВСУ посыпалось. Прежнее командование, очевидно, не справлялось со своей задачей стабилизации обстановки, отметил эксперт. Главная цель Драпатого – остановить отступление украинских войск.

    «Фронт постоянно прогибается, ВСУ потеряли важный логистический узел. Можно ожидать дальнейшего продвижения российских войск в направлении границ Запорожской и Днепропетровской областей. ВС РФ способны ударить на запад, северо-запад, север», – перечислил Рожин.

    Украинское руководство надеется, что Драпатый справится с задачей, полагает собеседник. Однако сможет ли он замедлить продвижение российских войск, будет зависеть от того, какие ресурсы ему предоставят. «Группировка в ее нынешнем состоянии недостаточна. Если противник введет в бой пять-шесть свежих бригад, тогда он сможет где-то на время замедлить наше наступление. Но резервы надо откуда-то брать, а их на все не хватает», – заключил аналитик.

    Ранее Киев поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донбассе. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.

    26 января Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России получили возможность прямого наступления широким фронтом на запад. Под угрозу попадают в первую очередь позиции противника от Гуляйполя до Запорожья. С другой стороны, российские войска смогут быстро двигаться на запад не только вдоль «старых» позиций южного направления, но и заметно севернее – в направлении Днепропетровской области.

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    27 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта

    Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Драпатого главой группировки «Хортица»

    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта
    @ wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донецкой области, сохранив за ним полномочия командующего Сухопутными войсками.

    Владимир Зеленский принял решение усилить командный состав украинских вооруженных сил на Донецком направлении, сообщает ТАСС. Для этого глава государства назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого на пост руководителя оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

    «Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области. Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Это самые жестокие направления боев. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее многочисленной частью наших вооруженных сил», – заявил Зеленский.

    Группировка «Хортица» играет ключевую роль в операциях на Донецком направлении, где продолжаются интенсивные военные действия. Назначение Драпатого на этот пост, предположительно, связано с необходимостью усиления управления на этом участке.

    Драпатый, занимающий пост командующего Сухопутными войсками, продолжит исполнять свои обязанности, оставаясь ответственным за наибольшую часть вооруженных сил Украины, что подчеркивает доверие к нему со стороны командования и президента страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Драпатый был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ в ноябре прошлого года.

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    27 января 2025, 14:15 • Новости дня
    Военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки
    Военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе сражений за Великую Новоселку танковый экипаж Т-72 продолжил выполнять задачу после прямого попадания и эвакуировал раненого солдата под обстрелом.

    О подвиге танкистов рассказал военный корреспондент RT Хассан Насср, передает радио Sputnik. По его словам, экипаж танка, несмотря на прямое попадание в машину, продолжал выполнять свою задачу, что позволило штурмовым подразделениям прорвать оборону противника.

    Кроме того, танкистам удалось эвакуировать раненого солдата, находясь под постоянными атаками. Несмотря на потерю танка в боях, члены экипажа готовы продолжать участие в выполнении боевых задач, отметил военкор.

    Водитель-механик с позывным «Метель» выразил сожаление о потерянной машине, в которой он проездил полтора года, но настроен решительно: «Танк жалко, я в нем полтора года проездил. Очень обидно, но ничего, мы отомстим».

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

    Кроме того, сообщалось, что российский танк, выполнявший боевую задачу на краснолиманском фронте, успешно избежал уничтожения после атаки дронов-камикадзе ВСУ, используя резиновые покрытия и маневры.

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    27 января 2025, 10:10 • Новости дня
    ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами террористического батальона

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска попытались удержать Великую Новоселку с помощью 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ), но бойцы не продержались и двух недель и были вынуждены отступить, сообщили в силовых структурах.

    Украинские войска предприняли попытку удержать населенный пункт Великая Новоселка при поддержке 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, его деятельность запрещена в России), передает ТАСС.

    Однако, как заявили российские силовые структуры, боевики не смогли удержать позиции даже две недели и были вынуждены покинуть район.

    Также стало известно, что украинская 110-я отдельная механизированная бригада, состоящая из дезертиров и инвалидов, была оставлена на позициях без поддержки.

    Ранее группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на юге ДНР.

    Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР.

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    27 января 2025, 12:06 • Новости дня
    Буданов предсказал крах Украины без переговоров до лета

    Буданов заявил об угрозе существованию Украины без начала переговоров до лета

    Буданов предсказал крах Украины без переговоров до лета
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил о серьезной угрозе для Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета, утверждает «Украинская правда».

    Как передает ТАСС, Буданов высказал мнение о возможной угрозе существованию Украины. «Украинская правда» со ссылкой на свой источник сообщает, что Буданов заявил о необходимости начала мирных переговоров по урегулированию конфликта до лета.

    Он отметил: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины». Эти слова Буданова, как сообщает источник издания, вызвали замешательство среди участников закрытой встречи в Верховной раде, где глава разведки произнес их «с холодной улыбкой».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.


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    27 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Стало известно о расстреле 15 украинских солдат сослуживцами в Великой Новоселке

    Военные ВСУ расстреляли 15 сослуживцев в Великой Новоселке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли 15 сослуживцев в Великой Новоселке за отказ от участия в боях, обнаружены тела в подвале.

    Солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли 15 своих сослуживцев после их отказа от дальнейшего участия в боях в Великой Новоселке, сообщает ТАСС. Эту информацию передал командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Рязань». Он отметил, что инцидент произошел в ходе штурмовых действий, когда были взяты в плен украинские военнослужащие.

    Командир рассказал, что во время допроса пленных выяснилось, что некоторые военнослужащие 110-й бригады не хотели продолжать участвовать в боях. Пятнадцать человек находились в подвальных помещениях под контролем своих старших. В ходе боев за центральную часть Великой Новоселки был обнаружен подвал с телами расстрелянных военнослужащих.

    Командир также отметил, что в процессе допросов удалось получить ценную информацию об огневых точках противника и основных районах их обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снайперы ВСУ расстреляли своих сослуживцев во Времевке при попытках сдаться, а пленный украинский военнослужащий Виктор Сливинский из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что их подразделение не могло ответить на удары российской артиллерии и дронов, что привело к упадническим настроениям среди бойцов.

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    28 января 2025, 00:08 • Новости дня
    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад

    Каллас заявила о необходимости увеличения поддержки Украины и санкций против России

    Tекст: Максим Попов

    Линия фронта в конфликте на Украине продолжает смещаться на запад, и Европе необходимо увеличить военную поддержку Киеву, заявила глава МИД ЕС Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС сообщила о смещении линии фронта на запад на Украине, передают «Вести». Каллас подчеркнула, что ситуация требует увеличения поддержки Киеву, чтобы изменить направление движения линии фронта на восток.

    «Линия фронта движется на запад, но она должна двигаться на восток. Украине нужно больше боеприпасов, противовоздушной обороны, обученных солдат», – приводит телеканал слова Каллас. Она отметила, что Европа уже предоставила Украине более 134 млрд евро, но подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки.

    Глава евродипломатии также указала на важность военной поддержки для безопасности Европы в целом. Она подчеркнула, что усиление военной помощи Украине и введение более жестких санкций против России являются двумя взаимосвязанными аспектами.

    Напомним, 23 января генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Давосе ошибочно заявил, что фронт на Украине движется на восток, тогда как фактически он смещается на запад.

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    27 января 2025, 23:13 • Новости дня
    Эксперт назвал причины массовых арестов украинских чиновников

    Политолог Бортник заявил, что Зеленский начал активно бороться с оппозицией на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Зеленский усилил давление в политической системе Украины, проведя более 500 обысков и задержаний, чтобы предотвратить возможность диалога оппонентов с Дональдом Трампом и укрепить свою популярность, сообщил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

    Бортник отметил, что за последнюю неделю на Украине прошло более 500 обысков, задержаний и обвинений. Эти действия направлены на повышение популярности Зеленского среди украинцев, что необходимо для возможных переговоров по урегулированию конфликтов, передает РИА «Новости».

    Политолог подчеркнул, что обыски и задержания проводятся показательно, чтобы усилить доверие к Зеленскому. «Именно поэтому бьют по уклонистам, коррупционерам – всем тем, кого не любят пассионарии», – добавил он. Это демонстрирует стремление президента к улучшению своего имиджа в обществе.

    Бортник добавил, что еще одна цель этих мероприятий – пресечение попыток оппозиционных сил на Украине вступить в переговоры с администрацией США. По его словам, необходимо устранить все параллельные группы, которые могут поддержать план Дональда Трампа и предложить свою помощь в его реализации.

    Напомним, в понедельник ассоциация городов Украины сообщила о волне задержаний мэров по всей стране и обвинила власти в давлении на местное самоуправление.

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    27 января 2025, 15:25 • Новости дня
    Военкор Коц: Освобождение Николаево-Дарьино важно для штурма Суджи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области стратегически важно для контроля границы, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    ВС России, освободив это село, приобрели важную стратегическую точку, указал Коц в своем Telegram-канале.

    Село расположено непосредственно на границе, что позволяет восстановить контроль над этим участком.

    Коц отметил, что освобождение Николаево-Дарьино также играет ключевую роль в подготовке к штурму города Суджи, находящегося под контролем украинских боевиков. Населенный пункт служит точкой подскока для наступления на другое стратегически важное направление – Свердликово.

    На данный момент российские военные ведут активные боевые действия на окраинах Свердликово, заключил он.

    Напомним, в понедельник подразделения группировки «Север» освободили Николаево-Дарьино в Курской области.

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    27 января 2025, 14:48 • Новости дня
    Глава Приднестровья назвал спекуляцией предложение Зеленского по углю
    Глава Приднестровья назвал спекуляцией предложение Зеленского по углю
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский назвал предложение главы киевского режима Владимира Зеленского поставить уголь на Молдавскую ГРЭС спекуляцией, поскольку предложенный уголь не подходит для технологических нужд станции.

    Красносельский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, подчеркнул, что станция работает на антраците, который технологически отличается от предложенного Украиной угля, передает ТАСС.

    Он отметил, что два блока ГРЭС рассчитаны на использование именно антрацита. «Переделка только одного блока при нормальных условиях, которых у нас нет, займет около года и обойдется в 50 млн евро», – заявил Красносельский. Президент Приднестровья выразил недоумение тем, что украинские энергетики, знающие ситуацию, не сообщили об этом Зеленскому.

    По словам Красносельского, украинские энергетики уже бывали на Молдавской ГРЭС, им хорошо известны технологические особенности станции. Президент добавил, что такие предложения создают ложные ожидания и не соответствуют реальным нуждам станции.

    Напомним, Зеленский предложил помочь оборудовать Молдавскую ГРЭС под украинский уголь.

    Ранее в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, в результате чего без газоснабжения оказались более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

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    28 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Посол России в Сеуле оценил вероятность поставок южнокорейского оружия ВСУ

    Посол России: Южная Корея всерьез восприняла предостережения о поставках оружия Украине

    Tекст: Максим Попов

    Правительство Южной Кореи обратило внимание на предупреждения Москвы относительно военных поставок Украине, сообщил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.

    «Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», – приводят «Известия» слова Зиновьева.

    Дипломат подчеркнул, что значительная часть населения Южной Кореи отрицательно относится к идее поставок военной техники в Киев. Это, по его словам, свидетельствует о том, что общественное мнение в стране играет важную роль в формировании государственной политики.

    Кроме того, посол отметил, что в настоящее время приоритетом для южнокорейского правительства являются внутренние вопросы и развитие отношений с администрацией Дональда Трампа, что также может повлиять на их отношение к международным обязательствам и потенциальным поставкам вооружения.

    Напомним, в ноябре прошлого года Россия предупредила о последствиях поставок южнокорейского оружия Украине, которые «могут окончательно разрушить отношения между Сеулом и Москвой». После этого правительство Южной Кореи отказало Украине в продаже ЗРК «Чхонгун» и других вооружений.

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    28 января 2025, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о новой схеме украинских мошенников с «переводами от ВСУ»

    Мошенники от имени ВСУ отправляли деньги россиянам, угрожая ФСБ

    Tекст: Максим Попов

    Украинские мошенники разработали новую схему, отправляя россиянам небольшие денежные переводы с благодарностью за помощь ВСУ и угрозами сообщить об этом в ФСБ.

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash, выходцы с Украины начали отправлять деньги россиянам, добавляя в комментариях к платежу благодарность за помощь ВСУ. После этого они угрожали передать скриншоты перевода в ФСБ, если адресаты не выполнят их требования.

    В публикации отмечается, что подобные «заходы» фиксируются не впервые. Ранее, в ноябре 2024 года, российские СМИ уже предупреждали о схеме, связанной с возбуждением несуществующих уголовных дел против россиян.

    Тогда жертвы украинских мошенников получали письма от якобы представителей ФСБ, Следкома, МВД или прокуратуры. В письмах содержался «скан» постановления о возбуждении уголовного дела за дискредитацию российской армии или финансирование ВСУ. Получатели таких писем также подвергались угрозам со стороны злоумышленников.

    Напомним, в середине января украинский телефонный мошенник дозвонился журналисту российского СМИ и в ходе разговора признал, что Крым «принадлежит Москве», чем вызвал аплодисменты всей редакции.

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    27 января 2025, 21:43 • Новости дня
    МИД назвал критерии для посредников по Украине

    МИД заявил, что посредники по Украине должны соблюдать равноудаленность сторон конфликта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия напомнила Турции о важности принципа равноудаленности для посредников в украинском урегулировании, подчеркивая деструктивную роль Киева и Запада в эскалации конфликта, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем. На встрече Галузин акцентировал внимание на деструктивной роли Киева и Запада в эскалации конфликта на Украине, возложив на них ответственность за дальнейшее обострение ситуации, передает ТАСС.

    Российская сторона выразила несогласие с ультимативной «формулой Зеленского» и связанным с ней «бюргенштокским процессом». Отмечается, что Москва считает эти действия неприемлемыми и подчеркнула свою неизменную позицию по данному вопросу.

    В своем обращении к турецкому дипломату Галузин указал, что страны, претендующие на роль посредников в урегулировании украинского кризиса, должны следовать принципу равноудаленности от сторон конфликта.

    Ранее сообщалось, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае. 6 января Турция выразила готовность стать посредником в переговорах по Украине, но не предложила конкретного плана для их проведения.

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    Стало известно о новой схеме украинских мошенников с «переводами от ВСУ»
    ЦРУ в начале 60-х планировало теракты в США для обвинения Кубы

    Тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам

    Начатая Трампом восемь лет назад тарифная война не решила тех проблем, которые должна была решить. США не получили ожидаемых новых производств и рабочих мест. Наоборот, они получили кучу негативных последствий, тогда как пострадавшие страны завязали новые торговые альянсы и союзы. Если тарифы не сработали, зачем же Трамп снова угрожает ими? Подробности

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    Абхазские избиратели попросили Сухум учесть размеры России

    Проживающие в России граждане Абхазии попросили открыть дополнительные участки для голосования на выборах президента Абхазии, которые пройдут в середине февраля. Сейчас им предлагается проголосовать только в Москве или Черкесске, куда многим избирателям добираться долго и дорого. Почему для этнических абхазов важно получить более широкие возможности для участия в голосовании? Подробности

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    Зеленский подпирает отступающие ВСУ генералом

    Новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Но поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров? Подробности

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    Трамп устроил показательную порку ближайшему союзнику в Латинской Америке

    Не прошло и недели с момента инаугурации Дональда Трампа, как он инициировал свою первую войну – торгово-миграционную. Война оказалась триумфальным блицкригом, президент США выиграл ее менее чем за сутки. Как и почему соперник США – Колумбия сначала спровоцировала этот конфликт, а потом с треском проиграла его? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой – и Рубио предаст Трампа первым.

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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