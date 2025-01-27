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Средства ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над тремя регионами России
ПВО сбила пять дронов над Крымом, Курской и Белгородской областями
Системы ПВО уничтожили пять украинских дронов, из которых три были сбиты над Крымом и по одному над Курской и Белгородской областями, сообщило Министерство обороны России.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, ПВО России сбили пять украинских беспилотников в период с 18.00 до 22.00 мск. Три дрона были уничтожены над территорией Республики Крым, а по одному – над Курской и Белгородской областями.
Ранее российские средства ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника, атаковавших пять регионов, включая Воронежскую область.
До этого российские средства ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской областью и Крымом.