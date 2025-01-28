В Госдуме рассказали, как получить все пенсионные накопления

Депутат Госдумы Гаврилов сообщил, что в 2025 году можно будет забрать пенсионные накопления

Tекст: Вера Басилая

По его словам, в 2025 году граждане России смогут разово получить все пенсионные накопления, если их сумма составляет менее 412 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Для получения средств необходимо подать заявление. Если сумма превышает 412 тыс. рублей, назначаются ежемесячные выплаты, размер которых рассчитывается индивидуально.

Гаврилов отметил, что в 2025 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составит 270 месяцев, или 22,5 года. Это значение используется для расчета ежемесячных выплат. Например, при накоплениях в 500 тыс. рублей месячная выплата составит около 1852 рублей в дополнение к основной пенсии.

Депутат также подчеркнул важность проверки правильности учета трудового стажа и наличия страховых взносов. Это можно сделать через портал Госуслуги или в Соцфонде. В случае обнаружения ошибок в учете стажа или накоплений рекомендуется обратиться в отделение Соцфонда с подтверждающими документами.

Заявление на получение накопительной пенсии можно подать через портал Госуслуги, в офисе Соцфонда или НПФ, а также через МФЦ. Срок рассмотрения заявления составляет до десяти рабочих дней, но может быть увеличен до трех месяцев, если потребуются дополнительные документы.

Гаврилов отметил, что ошибки или отказы возможны вследствие технических сбоев или некорректного расчета данных. В таких случаях необходимо подать исправленные данные для пересчета выплат. Парламентарий также напомнил, что в случае отказа в выплате можно уточнить причины и при необходимости обжаловать решение через Госуслуги или в суде.

Ранее эксперт Татьяна Подольская заявила, что перевод накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений позволит россиянам начать получать выплаты через 15 лет или по достижении пенсионного возраста.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, до 15 456 рублей.