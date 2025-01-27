Стало известно о тайной свадьбе Кушанашвили во время время длительной борьбы с раком

Кушанашвили тайно женился во время борьбы с раком

Tекст: Алексей Дегтярев

Пара находилась в отношениях 20 лет, и у них есть 15-летний сын. Решение о браке было принято в связи с онкологическим диагнозом телеведущего, сообщает НТВ.

Фролова пояснила, что серьезное заболевание мужа подтолкнуло их к браку, так как в больнице посещать пациента могут только ближайшие родственники. «Я не могу сказать, что это вызвало у него огромный восторг и радость», – поделилась она.

Отар Кушанашвили начал борьбу с раком в июне 2024 года, когда ему был назначен курс химиотерапии.

Кушанашвили перенес две операции и 13 июля был отпущен домой. В октябре Кушанашвили провели еще одну операцию по удалению злокачественной опухоли, она длилась девять часов.