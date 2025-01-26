Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!9 комментариев
«Единая Россия» поддержала инициативы волонтеров после разлива нефти на Кубани
В Краснодарском крае «Единая Россия» начнет реализацию предложений волонтеров, занимающихся ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов, включая улучшение техники для просеивания песка и привлечение орнитологов.
Как сообщается на сайте «Единой России», партия приступила к реализации инициатив, предложенных волонтерами, работающими в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае. Волонтеры, трудящиеся на побережье, предложили усовершенствовать сита для более эффективной очистки песка от крупных кусков мазута. Также была высказана идея привлечения орнитологов для координации работы по спасению птиц.
Игорь Кастюкевич, уполномоченный по волонтерской работе в зонах ЧС, заявил: «Наша цель – помочь тем, чем необходимо, выслушать всех и вместе реализовывать предложения, поступающие от волонтеров. Уверен, в ближайшее время технические решения будут найдены и приняты, чтобы облегчить труд волонтеров».
На данный момент в расчистке побережья участвуют 903 активиста «Единой России», из которых 145 – молодогвардейцы. МЧС сообщило, что увеличения числа волонтеров не требуется. Местные отделения «Единой России» снабжают добровольцев дождевиками, жилетами, респираторами и сухпайками.
Анапское местное отделение партии организовало полевые кухни для обеспечения горячим питанием на 15 точках. На встрече с Кастюкевичем озвучили потребность в кулерах с водой и антисептиках. Местное отделение уже обеспечило доставку кулеров, а остальные нужды будут закрыты краевым штабом в ближайшие дни.