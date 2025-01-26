Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.14 комментариев
ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Россией
Минобороны России сообщило об уничтожении 15 беспилотников над тремя областями
За ночь силами ПВО были уничтожены 15 украинских дронов над российскими областями, включая восемь аппаратов над Рязанью, шесть над Курском и один над Белгородом, согласно данным Минобороны России.
Министерство обороны России сообщило, что ночью были уничтожены пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя российскими областями, передает РИА Новости. Восемь беспилотников были сбиты над Рязанской областью, шесть – над Курской и один – над Белгородской.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные в Белгородской области успешно сбили два украинских беспилотника, что подчеркивает напряженность в этом регионе. В тот же день над Крымом силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников, продолжая противодействие воздушным атакам со стороны Украины.