Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.6 комментариев
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, российская противовоздушная оборона сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью.
Российские силы ПВО за 35 минут уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Черным морем у побережья Крыма.
Ранее в пятницу сообщалось, что силы ПВО России за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами.