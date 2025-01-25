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В День российского студенчества запущен юбилейный сезон проекта «Твой Ход»
На День студента стартовал пятый сезон проекта «Твой Ход» с новыми треками
Всероссийский студенченский проект «Твой Ход» открыл пятый сезон в День российского студенчества, предложив новые конкурсные треки и инициативы для студентов всей страны.
Проект «Твой Ход» стартовал 25 января, в День российского студенчества. В рамках него представлены новые конкурсные треки, направленные на поддержку студенческих инициатив по всей России. В проекте участвуют более 8 млн студентов из 500 университетов.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров поздравили студентов с началом пятого сезона. Чернышенко отметил, что студенты играют важную роль в развитии страны, и правительство создает для них современную образовательную инфраструктуру. Он также подчеркнул вклад студентов в акцию «Вузы для фронта», в рамках которой собрано и отправлено свыше тысячи тонн помощи бойцам.
Сезон включает пять новых треков, таких как «Делаю», «Открываю» и «Объединяю», направленных на развитие лидерских качеств и студенческой активности. В треке «Делаю» 100 лидеров получат по 1 млн рублей, а в «Открываю» 200 победителей получат стипендии на 6 месяцев обучения. Спецпроекты «Дебаттл» и «Импровизация» расширяют возможности участия для преподавателей и студентов.
Как отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, новый сезон стал особенным благодаря запуску пяти конкурсных треков и спецпроектов, охватывающих широкий спектр студенческих инициатив. Руководитель проекта Юлия Епифанова подчеркнула, что проект объединяет студентов со всей России, формируя чувство принадлежности к большому обществу.
Помимо конкурсных треков, проект предлагает образовательную программу «Жить и создавать в России», конкурс старост академических групп и другие инициативы. В этом сезоне впервые появятся специальные конкурсные треки совместно с партнерами, а также заработает карьерный центр проекта, помогающий студентам развивать навыки для успешной интеграции на рынке труда.
Проект «Твой Ход» продолжает привлекать новых участников и предоставляет уникальные возможности для самореализации.