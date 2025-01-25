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Движение Первых запустило Всероссийскую акцию ко Дню студенчества
Всероссийская акция «Старт в будущее», организованная Движением Первых, приурочена ко Дню российского студенчества и позволит школьникам познакомиться с профессиями и вузами.
Акция продлится до 27 января и предоставляет возможность школьникам посетить колледжи, институты и университеты для знакомства с различными профессиями и выбора направления дальнейшего обучения, говорится в Telegram-канале Движение Первых.
Председатель правления Движения Первых, Герой России Артур Орлов в своем Telegram-канале рассказал, что на втором Съезде Движения было принято решение о расширении возраста участников до 25 лет, что позволяет университетской молодежи развивать навыки в наставнической и проектной деятельности. Орлов отметил: «Всероссийская акция – это хорошая возможность познакомить студентов вузов с нашей актуальной деятельностью».
Он также поздравил студентов с праздником и пожелал, чтобы студенческие годы были яркими и полными счастливых моментов. Он подчеркнул, что знания и энтузиазм студентов помогут им найти свое место в жизни. Орлов добавил: «Будьте всегда в Движении! Будьте во всем Первыми!».
День российского студенчества в современной России официально отмечается указом президента Владимира Путина с 2005 года. Однако традиция празднования 25 января как Дня студента восходит к указу императрицы Елизаветы Петровны, подписанному в 1755 году, об учреждении Московского университета.