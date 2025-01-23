Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.9 комментариев
ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
Подразделения группировки войск «Центр» поразили украинскую штурмовую бригаду «Лють» и технику ВСУ у шести поселков ДНР, сообщило Минобороны России.
В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» нанесли удары по живой силе и технике штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины и пяти бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Удары произошли в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в Донецкой народной республике.
ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая американский М113, а также девять автомобилей. Также уничтожена польская САУ Krab.
Напомним, в четверг российские войска взяли под контроль поселок Соленое в Донецкой народной республике.