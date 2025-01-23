Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.8 комментариев
Путин прервал участие в набсовете АСИ из-за международного звонка
Президент России Владимир Путин на краткое время прервал свое участие в заседании по видеосвязи наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за важного международного звонка, глава государства принес свои извинения присутствующим.
«Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства попросил не останавливаться в его отсутствие и продолжать работу. «Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место», – заявил он.
До этого в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин в четверг намерен провести важный международный телефонный разговор, но он не относится к американской стороне.