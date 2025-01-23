Путин прервал участие в набсовете АСИ из-за международного звонка

Tекст: Алексей Дегтярев

«Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана», – цитирует Путина ТАСС.

Глава государства попросил не останавливаться в его отсутствие и продолжать работу. «Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место», – заявил он.

До этого в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин в четверг намерен провести важный международный телефонный разговор, но он не относится к американской стороне.