Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.8 комментариев
Путин: Наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность роли страны в формировании справедливой модели развития мира, основывающейся на традиционных ценностях, таких как многодетная семья, справедливость и стремление каждого приносить пользу обществу.
«Вся наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, модели, основанной на незыблемых ценностях. Это известно: традиционная многодетная семья, свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, благополучие и справедливость», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил о вступлении международных отношений в эпоху коренных изменений, формировании нового миропорядка и необратимости этих процессов, а также подчеркнул, что Россия готова к обсуждению нового миропорядка на международной арене, включая сотрудничество в рамках различных объединений.