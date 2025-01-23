Путин: Наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития

Американский журналист Фридман анонсировал интервью с Путиным

Лекс Фридман сообщил о планах взять интервью у Владимира Путина в России

Tекст: Денис Тельманов

Американский журналист Лекс Фридман анонсировал, что собирается посетить Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. О своем намерении он рассказал в ходе подкаста с комиком и телеведущим Джо Роганом. Фридман подчеркнул желание внести личный вклад в достижение мира, однако не уточнил, были ли достигнуты какие-либо предварительные договоренности о встрече с российским лидером.



Ранее, в начале января, Лекс Фридман провел интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его стремление пообщаться с главами государств связано с его убеждением, что такие беседы могут способствовать мирному урегулированию международных конфликтов.

Отметим, что в феврале прошлого года американский журналист Такер Карлсон также брал интервью у Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что основная цель общения, а именно преодоление информационной блокады на Западе и возможность быть услышанным, была достигнута.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль пока не заинтересован в интервью президента Владимира Путина с Эваном Гершковичем, осужденным в России за шпионаж и вернувшимся в США.

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным взбесило всех в США, что сделало Карлсона «крутым», заявил боксер Кевин Джонсон.

Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента Владимира Путина, сообщил экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау.