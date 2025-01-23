В Госдуме заявление Зеленского о новых регионах России назвали бредом

Депутат Госдумы Белик отверг заявление Зеленского о непризнании новых регионов России

Tекст: Александра Юдина

Белик раскритиковал заявление Зеленского о непризнании новых регионов России, охарактеризовав его заявление как «бред человека, оторванного от реальности», передает РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что Россия не нуждается в признании Зеленским ее новых территорий.

По его мнению, Зеленский не является фигурой, способной повлиять на события, и продолжает отрицать существующую территориальную реальность.

Белик также отметил, что мир понимает сложность восстановления отношений с Украиной даже после завершения спецоперации, но история показывает, что после фанатиков к власти могут прийти более прагматичные лидеры, с которыми можно будет обсуждать спорные вопросы.

В свою очередь, Белик также прокомментировал последнее заявление президента США Дональда Трампа, назвав его ультиматум по завершению спецоперации на Украине работой на американскую публику.

По словам Белика, подобные заявления служат для поддержания имиджа Трампа как мирового лидера перед его аудиторией.

«Это и есть суть западной политики, когда слова расходятся с делами», – отметил депутат.

Напомним, на экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает новые регионы России. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов подверг резкой критике заявление Владимира Зеленского о непризнании новых российских регионов, назвав его «подхрюкиванием».