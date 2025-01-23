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Песков не отверг возможности интервью Путина журналисту из США Фридману
Президент России Владимир Путин действительно может дать интервью известному интервьюеру Лексу Фридману, но для этого должны сложиться определенные условия, сказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
«[Лекс Фридман] прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы, чтобы у президента появилась потребность дать интервью. Должны быть какие-то условия, которые требуют разъяснений дополнительных», – сказал Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что Фридман входит в число журналистов, которых могут предложить президенту для беседы.
Ранее Фридман выразил намерение провести интервью с президентом России Владимиром Путиным.