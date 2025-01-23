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    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    3 комментария
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    29 комментариев
    23 января 2025, 12:45 • Новости дня

    Песков не отверг возможности интервью Путина журналисту из США Фридману

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин действительно может дать интервью известному интервьюеру Лексу Фридману, но для этого должны сложиться определенные условия, сказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «[Лекс Фридман] прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы, чтобы у президента появилась потребность дать интервью. Должны быть какие-то условия, которые требуют разъяснений дополнительных», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что Фридман входит в число журналистов, которых могут предложить президенту для беседы.

    Ранее Фридман выразил намерение провести интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    22 января 2025, 19:07 • Новости дня
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что если Россия не выполнит это требование, то США введут новые санкции и пошлины на весь российский экспорт. Трамп также отметил, что украинский конфликт может закончиться как «легким», так и «сложным» путем, однако выразил предпочтение первому варианту как более мирному и конструктивному.

    Трамп заявил, что его целью не является навредить России, и он «любит русский народ». Он подчеркнул, что новые меры будут введены исключительно в случае продолжения нынешнего курса России в отношении Украины. По его мнению, мирный исход событий более предпочтителен как для России, так и для других мировых держав.

    Президент США также выразил обеспокоенность дальнейшими последствиями конфликта, отметив, что «дальше будет только хуже», если ситуация не изменится. Он отметил, что этот конфликт никогда бы не начался, если бы Трамп в тот момент был президентом США. По его словам, пора заключить соглашение, чтобы перестали гибнуть люди. 

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

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    22 января 2025, 17:37 • Новости дня
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил проиндексировать cтраховые и военные пенсии уже в январе этого года.

    Он подчеркнул, что индексация должна основываться на фактической инфляции прошлого года, которая составила 9,5%.

    «Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.

    Путин также отметил необходимость дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров. Он назвал данную меру правильной и справедливой и поручил правительству как можно скорее принять меры для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий.

    Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин проведет в четверг видеоконференцию с членами правительства, где будут обсуждаться результаты контрольно-надзорной деятельности и текущие вопросы.

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    22 января 2025, 21:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    22 января 2025, 23:26 • Новости дня
    Американский журналист Фридман анонсировал интервью с Путиным

    Лекс Фридман сообщил о планах взять интервью у Владимира Путина в России

    Американский журналист Фридман анонсировал интервью с Путиным
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Лекс Фридман заявил о намерении отправиться в Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным, стремясь внести вклад в установление мира.

    Американский журналист Лекс Фридман анонсировал, что собирается посетить Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. О своем намерении он рассказал в ходе подкаста с комиком и телеведущим Джо Роганом. Фридман подчеркнул желание внести личный вклад в достижение мира, однако не уточнил, были ли достигнуты какие-либо предварительные договоренности о встрече с российским лидером.

    Ранее, в начале января, Лекс Фридман провел интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его стремление пообщаться с главами государств связано с его убеждением, что такие беседы могут способствовать мирному урегулированию международных конфликтов.

    Отметим, что в феврале прошлого года американский журналист Такер Карлсон также брал интервью у Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что основная цель общения, а именно преодоление информационной блокады на Западе и возможность быть услышанным, была достигнута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль пока не заинтересован в интервью президента Владимира Путина с Эваном Гершковичем, осужденным в России за шпионаж и вернувшимся в США.

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным взбесило всех в США, что сделало Карлсона «крутым», заявил боксер Кевин Джонсон.

    Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента Владимира Путина, сообщил экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау.

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    22 января 2025, 22:17 • Новости дня
    Мизулина обвинила Трампа в кощунстве за слова о помощи СССР США в ВОВ

    Мизулина раскритиковала заявление Трампа о советской помощи США в ходе Второй мировой войны

    Мизулина обвинила Трампа в кощунстве за слова о помощи СССР США в ВОВ
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Екатерина Мизулина выразила недовольство словами Дональда Трампа о роли России в победе США во Второй мировой войне, назвав это кощунством и издевательством над памятью ветеранов.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала слова президента США Дональда Трампа о помощи России в победе США во Второй мировой войне «кощунством». Эти комментарии прозвучали в Сочи на международном фестивале Клуба веселых и находчивых, передает ТАСС

    Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США и призвал помнить об этом. Он также отметил свои хорошие отношения с Владимиром Путиным и подчеркнул симпатию к жителям России.

    Мизулина выразила свое возмущение, заявив, что ее дед воевал за Россию и не помогал США. Она подчеркнула, что подвиг ветеранов не должен быть омрачен такими высказываниями. По данным Минобороны РФ, СССР понес самые большие потери во Второй мировой войне, включая 26,6 млн погибших, из которых около 18 млн – гражданские лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в США обвинило американские власти в попытках предать забвению историческое сотрудничество Москвы и Вашингтона во время Второй мировой войны, что выразилось в отказе в визите дипмиссии в Элизабет-Сити.

    Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе напомнил, что родственники экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили воевали против СССР на стороне фашистов.

    Литва, Латвия и Эстония не попали в список привилегированных стран Госдепа, которым будут в неограниченных количествах поставляться процессоры для обучения искусственного интеллекта.

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    22 января 2025, 13:54 • Новости дня
    Пушков заявил об уничтожении Трампом идеологического разлома между США и Россией

    Сенатор Пушков заявил, что Трамп снял идеологический разлом между США и Россией

    Пушков заявил об уничтожении Трампом идеологического разлома между США и Россией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп уменьшил идеологическое напряжение между Штатами и Россией, уничтожив разлом, касающийся ценностей, таких как инклюзивность и трансгендерные вопросы, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он выразил мнение о влиянии Трампа на идеологический климат отношений между США и Россией.

    По его словам, концепция «золотого века», провозглашенная Трампом, не учитывает интересы сторонников «разнообразия, равенства и инклюзивности», а также сторонников смены пола у детей. В этом контексте Пушков отметил, что «трансгендерная волна уходит вместе с (бывшим президентом США Джо) Байденом».

    Сенатор подчеркнул, что Трамп будет стремиться вернуть Америку к своим основам и традициям. Эта тенденция, как считает Пушков, на обозримую перспективу устраняет, по крайней мере, один из идеологических и ценностных разломов между Вашингтоном и Москвой.

    Ранее Трамп объявил, что официальная политика страны теперь признает только два гендера – мужской и женский.

    Пушков заявлял, что страны ЕС испытывают тревогу и нехорошее предчувствие из-за президентства Трампа, который наносит удары по европейским либеральным ценностям.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что теперь легитимные международные инстанции должны заняться расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину многообразия и инклюзивности.

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    22 января 2025, 14:31 • Новости дня
    Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
    Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент не согласован, но российская сторона продолжает внутреннюю подготовку к возможной встрече, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Контакт пока не согласован», – сказал Рябков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия продолжает внутреннюю подготовку к возможному контакту между лидерами двух стран. Рябков уточнил, что российская сторона ожидает более конкретной информации из Вашингтона, прежде чем приступит к согласованию графиков и организационных моментов встречи.

    «Подготовка внутренняя продолжается, – сказал замминистра. – Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займемся согласованием графиков и организационных моментов», – пояснил он.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

    Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным.

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    22 января 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин сообщил о 1,3 трлн рублей нефтегазовых допдоходов в 2024 году

    Путин сообщил о дополнительных доходах в 1,3 трлн рублей от экспорта нефти и газа в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что бюджет в 2024 году получил 1,3 трлн рублей дополнительных доходов от продажи нефти и газа, что позволит сохранить объем Фонда национального благосостояния.

    «Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в прошлом году составили 1,3 трлн рублей», – сообщил президент. «Это позволит сохранить объем Фонда национального благосостояния», – уточнил он, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на совещании заявил о значительном увеличении ненефтяных доходов бюджета России, которые выросли на 26% в прошлом году и достигли 25,6 трлн рублей.

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    22 января 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин сообщил о росте ненефтяных доходов бюджета на 26%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором отметил значительный рост бюджетных поступлений, не связанных с продажей нефти и газа.

    В прошлом году ненефтяные доходы бюджета увеличились на 26% и достигли 25,6 трлн рублей, сообщил Путин.

    «Это почти на 800 млрд рублей больше, чем правительство предполагало осенью», – отметил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля. Этот рост доходов формирует надежную базу для государственной казны в текущем году, которая становится менее зависимой от внешних факторов на сырьевых рынках, отметил Путин.

    Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин проведет в четверг видеоконференцию с членами правительства, где будут обсуждаться результаты контрольно-надзорной деятельности и текущие вопросы.

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    22 января 2025, 17:45 • Новости дня
    Путин назвал приемлемым показатель дефицита бюджета России в 2024 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам, заявил, что дефицит федерального бюджета России в 2024 году в 1,7% ВВП он считает приемлемым уровнем по сравнению с другими развитыми экономиками.

    «Несколько слов о состоянии федерального бюджета: по оценкам, его дефицит в прошлом году составил 1,7% ВВП. Это приемлемый уровень, тем более на фоне положения дел в государственных финансах так называемых развитых экономик», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он привел данные, согласно которым в 2024 году бюджетный дефицит по отношению к ВВП в США составил 6,2%, во Франции – 6,2%, в Италии 3,8%, в Японии – 3,7%, в Германии 2,2%.

    Напомним, в среду Путин проводит совещание по экономическим вопросам, на котором отметил значительный рост бюджетных поступлений, не связанных с продажей нефти и газа.

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    22 января 2025, 19:18 • Новости дня
    Захарова увидела иронию в запрете ЛГБТ-символики в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила иронию в запрете демонстрации символики ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) загранучреждениями США, подчеркнув, что теперь только посольства стран Евросоюза остаются под этими флагами, сталкиваясь с созданными для них проблемами.

    Захарова увидела иронию в запрете США на использование ЛГБТ-символики загранучреждениями. Об этом сообщает ее Telegram-канал. Она подчеркнула, что этот запрет поставил в неловкое положение страны Евросоюза, которые теперь остаются в одиночестве с проблемами, созданными для них.

    Напомним, президент США Дональд Трамп ввел ограничение на использование флагов, разрешив вывешивать на правительственных зданиях, посольствах и военных базах только флаг США и военную символику.

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    22 января 2025, 14:37 • Новости дня
    Рябков: Москва все еще ожидает агреман на назначение нового посла в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва все еще ожидает агреман от Вашингтона на назначение нового российского посла в США.

    По его словам, несмотря на прошедшее время, ответ пока не поступил, передает ТАСС. «Агреман не получен. До сих пор мы ждем, время идет», – отметил Рябков.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия пока не получила агреман на назначение нового посла в США.

    СМИ сообщали, что возможным кандидатом на этот пост является директор департамента Северной Америки МИД и бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

    В октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.

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    22 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Кремль: Путин проведет заседание совета АСИ 23 января

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет заседание наблюдательного совета АСИ, где основной темой станет стратегия развития агентства по продвижению новых проектов до 2030 года.

    Заседание состоится 23 января, сообщается в Telegram-калане Кремля.

    Ранее Путин поручил поддержанные АСИ инициативы сделать частью нацпроектов, а также заявил, что многие инициативы, звучащие на форумах АСИ, успешно реализуются на практике.

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    23 января 2025, 12:03 • Новости дня
    Hill: У Трампа нет рычагов влияния на Россию и Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не смог получить рычагов влияния на Россию и Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес президента России Владимира Путина после вступления в должность, пишет The Hill.

    По данным издания, президент США не имеет значительного влияния на Россию и Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес Путина, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что «реальность такова, что у Трампа нет – у США в целом нет – больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте».

    Эксперты отмечают, что его риторика и обвинения не смогли изменить политическую ситуацию на Украине и в России.

    Издание подчеркивает, что в настоящее время американский президент сосредоточился на других международных вопросах, понимая, что его влияние на ситуацию в Восточной Европе ограничено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России. Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций.

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    23 января 2025, 07:56 • Новости дня
    Депутат Шеремет призвал Трампа отказаться от угроз в адрес России

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России, подчеркнув важность конструктивного диалога и снижение градуса противостояния между странами.

    Шеремет отметил, что Трампу не следует угрожать России санкциями, так как такие действия являются бессмысленными, передает РИА «Новости».

    «С позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно», – заявил он.

    Депутат подчеркнул, что США интересует ослабление других стран для усиления своих позиций. В то же время он отметил, что Трампу по силам прекратить военную конфронтацию на Украине, но от него до сих пор не поступило никаких конкретных действий, а только громкие заявления.

    Шеремет выразил мнение, что Трамп, как умный политик, осознает важность сотрудничества между Россией и США.

    «Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир должен вернуться в нормальное и прогнозируемое русло», – добавил депутат.

    Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. До этого Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.

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    23 января 2025, 10:31 • Новости дня
    В Госдуме сочли стратегию Трампа в отношении России ошибочной

    В Госдуме назвали стратегию Трампа в отношении России ошибочной и тупиковой

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций и пошлин на российский экспорт.

    По его мнению, подход Трампа, который сводится к имитации открытости и угрозам, не соответствует серьезным позициям, сформулированным президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «Похоже, Трамп не знает, что делать. Угрожать нам ультиматумами и пугать тарифами – это пустой разговор, и он не для России», – отметил депутат.

    Сравнивая действия Трампа с игрой в бейсбол, Ивлев заявил, что такие заявления напоминают ситуацию, когда игра еще не началась, а мяч уже был брошен мимо страйк-зоны и не засчитан.

    «Как итог – штраф», – добавил он.

    Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России, подчеркивая важность конструктивного диалога и снижение градуса противостояния между странами.

    Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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