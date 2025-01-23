Американцев разочаровало отсутствие диалога Байдена с Путиным

Tекст: Александра Юдина

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, посланник президента США заявил, что американцы возмущены отсутствием переговоров между Байденом и Путиным с начала спецоперации, передает ТАСС.

Гренелл подчеркнул, что лидеры двух стран не общались более трех с половиной лет, что вызывает недовольство у американского народа. Он отметил важность переговоров как тактики мирного разрешения конфликтов.

По мнению Гренелла, тратить сотни миллиардов долларов на помощь Украине, при этом не ведя диалога с другой стороной конфликта, неприемлемо.

Он выразил разочарование тем, что Госдепартамент США и американская дипломатия оказались «отброшены в сторону», так как переговоров не было.

Это, по его словам, усложняет мирное решение проблем и снижает эффективность американской дипломатии в конфликте на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп неоднократно выражал готовность встретиться с Путиным в любое время. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Тем не менее Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.