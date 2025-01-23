Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.3 комментария
Американцев разочаровало отсутствие диалога Байдена с Путиным
Американцы разочарованы тем, что с начала СВО Джо Байден не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, и считают, что отсутствие переговоров мешает мирному решению проблем, заявил посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, посланник президента США заявил, что американцы возмущены отсутствием переговоров между Байденом и Путиным с начала спецоперации, передает ТАСС.
Гренелл подчеркнул, что лидеры двух стран не общались более трех с половиной лет, что вызывает недовольство у американского народа. Он отметил важность переговоров как тактики мирного разрешения конфликтов.
По мнению Гренелла, тратить сотни миллиардов долларов на помощь Украине, при этом не ведя диалога с другой стороной конфликта, неприемлемо.
Он выразил разочарование тем, что Госдепартамент США и американская дипломатия оказались «отброшены в сторону», так как переговоров не было.
Это, по его словам, усложняет мирное решение проблем и снижает эффективность американской дипломатии в конфликте на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп неоднократно выражал готовность встретиться с Путиным в любое время. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Тем не менее Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.