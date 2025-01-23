Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».18 комментариев
ВСУ оказались в клещах российских сил в Харьковской области
Марочко: ВСУ оказались в клещах российских сил у Новой Кругляковки в Харьковской области
Российские военные улучшили свое тактическое положение, сдавив ВСУ в клещи у Новой Кругляковки в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военные улучшили свое тактическое положение в Харьковской области, передает ТАСС.
В частности, подразделения продвинулись в районах населенных пунктов Загрызово и Лозовая Изюмского района, сокращая межпозиционное пространство по флангам. Это позволило сформировать клещи для группировки Вооруженных сил Украины, находящихся в районе Новой Кругляковки.
Украинские подразделения, находящиеся северо-восточнее Новой Кругляковки, оказались в невыгодном положении. Расстояние между передовыми подразделениями России у Загрызово и Лозовой составляет около трех километров. В случае дальнейшего продвижения российских штурмовых групп вдоль берега реки Лозовая, украинские силы могут быть оперативно окружены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. Кроме того, в прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Волково в Донецкой народной республике. До этого российские военные освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР.