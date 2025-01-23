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    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    18 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    23 января 2025, 07:17 • Новости дня

    ВСУ оказались в клещах российских сил в Харьковской области

    Марочко: ВСУ оказались в клещах российских сил у Новой Кругляковки в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные улучшили свое тактическое положение, сдавив ВСУ в клещи у Новой Кругляковки в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные улучшили свое тактическое положение в Харьковской области, передает ТАСС.

    В частности, подразделения продвинулись в районах населенных пунктов Загрызово и Лозовая Изюмского района, сокращая межпозиционное пространство по флангам. Это позволило сформировать клещи для группировки Вооруженных сил Украины, находящихся в районе Новой Кругляковки.

    Украинские подразделения, находящиеся северо-восточнее Новой Кругляковки, оказались в невыгодном положении. Расстояние между передовыми подразделениями России у Загрызово и Лозовой составляет около трех километров. В случае дальнейшего продвижения российских штурмовых групп вдоль берега реки Лозовая, украинские силы могут быть оперативно окружены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. Кроме того, в прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Волково в Донецкой народной республике. До этого российские военные освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР.

    22 января 2025, 12:45 • Новости дня
    Зеленский заявил о непризнании новых регионов России

    Зеленский заявил, что Киев отказывается признавать новые российские регионы

    Зеленский заявил о непризнании новых регионов России
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    На экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает новые регионы России.

    Зеленский заявил, что его страна никогда не признает новые регионы России, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что несмотря на возможное давление извне, Украина продолжит свою политику в этом вопросе. «Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся – мы все равно не признаем», – сказал он.

    По словам Зеленского, Киев намерен сохранять свою позицию относительно утраченных территорий.

    Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней.

    Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

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    22 января 2025, 08:32 • Новости дня
    ВСУ начали эвакуацию из Великой Новоселки

    Стало известно о неудачной эвакуации гарнизона ВСУ из Великой Новоселки

    ВСУ начали эвакуацию из Великой Новоселки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали эвакуацию своего гарнизона из Великой Новоселки, находящегося под давлением российской армии, при этом использовав форсирование рек, чтобы избежать окружения.

    Украинские силы предпринимают попытки эвакуации своего гарнизона из села Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики (ДНР), сообщает РИА «Новости». Однако, как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, все возможности для безопасного выхода уже упущены. Он подчеркнул, что ситуация для украинских бойцов усложняется российскими атаками.

    Рогов рассказал, что украинские военные, пытаясь вырваться из окружения, вынуждены переходить реки Кашлагач и Мокрые Ялы. В связи с этим он иронично сравнил эвакуацию с «невеселыми стартами», так как бойцов быстро уничтожают. Российские войска, как отмечает Рогов, усиливают давление на украинские позиции в селе.

    За последние сутки российские военные достигли ряда оперативных успехов, продвинувшись в восточной части Великой Новоселки. Это село расположено на границе между ДНР и Запорожской областью и играет важную роль в логистике украинских сил. Внутри села располагается значимый командный и логистический пункт украинских военных, что делает его стратегически важным объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке начались бои на трех направлениях, где ВСУ использовали мирных жителей как живой щит, а Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в этом населенном пункте.

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    22 января 2025, 21:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    22 января 2025, 19:07 • Новости дня
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что если Россия не выполнит это требование, то США введут новые санкции и пошлины на весь российский экспорт. Трамп также отметил, что украинский конфликт может закончиться как «легким», так и «сложным» путем, однако выразил предпочтение первому варианту как более мирному и конструктивному.

    Трамп заявил, что его целью не является навредить России, и он «любит русский народ». Он подчеркнул, что новые меры будут введены исключительно в случае продолжения нынешнего курса России в отношении Украины. По его мнению, мирный исход событий более предпочтителен как для России, так и для других мировых держав.

    Президент США также выразил обеспокоенность дальнейшими последствиями конфликта, отметив, что «дальше будет только хуже», если ситуация не изменится. Он отметил, что этот конфликт никогда бы не начался, если бы Трамп в тот момент был президентом США. По его словам, пора заключить соглашение, чтобы перестали гибнуть люди. 

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

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    22 января 2025, 15:56 • Новости дня
    ВСУ атаковали Энергодар четырьмя беспилотниками

    ВСУ атаковали город Энергодар четырьмя беспилотниками

    ВСУ атаковали Энергодар четырьмя беспилотниками
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины использовали для атаки на Энергодар не менее четырех беспилотников, но обошлось без пострадавших и разрушений.

    Вооруженные силы Украины атаковали город Энергодар с помощью беспилотников, сообщает ТАСС. Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской атомной электростанции, подвергся атаке по меньшей мере четырьмя беспилотными летательными аппаратами.

    По предварительным данным администрации города, в результате нападения ни возгораний, ни пострадавших не зафиксировано. Также не поступала информация о разрушениях городской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о ежедневных взрывах в районе Запорожской АЭС, вызывающих обеспокоенность. Украинские вооруженные силы нанесли удар по Энергодару, используя ствольную артиллерию. За сутки украинские беспилотники совершили шесть атак на Запорожскую АЭС и Энергодар, что усугубило ситуацию в регионе.

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    22 января 2025, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Западное в Харьковской области
    Российские войска освободили Западное в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» за последние сутки освободили населенный пункт Западное в Харьковской области, сообщило российское Министерство обороны.

    В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, один танк и семь боевых бронированных машин. Среди уничтоженной техники есть также два американских бронетранспортера М113, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Южная группировка улучшила свое тактическое положение у Дружковки и Славянска, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 250 военнослужащих и БТР М113.

    В зоне ответственности группировки «Север» украинская армия потеряла до 40 военнослужащих и несколько артиллерийских орудий.

    В зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли до 630 военнослужащих.

    Группировки «Восток» и «Днепр» также нанесли значительные потери противнику.

    В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Волково в Донецкой народной республике. До этого российские военные освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР.

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    22 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Экс-командир элитной бригады «Анна Киевская» арестован на Украине

    Суд на Украине арестовал экс-командующего 155-й бригадой ВСУ Дмитрия Рюмшина

    Экс-командир элитной бригады «Анна Киевская» арестован на Украине
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Суд на Украине арестовал бывшего командира 155-й бригады «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Общественное. Новости» сообщило, что суд на Украине постановил арестовать экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина. Причиной ареста стало самовольное оставление места службы военнослужащими этой бригады. Суд установил залог в размере 90 млн гривен, что составляет 2,14 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В настоящий момент проводится проверка на предмет наличия коррупционных схем в бригаде. Основное внимание уделяется отбору военнослужащих для обучения за границей, а также возможным случаям уклонения от служебных обязанностей за деньги. Рюмшину готовятся предъявить обвинение по статье о бездействии в условиях военного положения, что может повлечь до 10 лет лишения свободы.

    Ранее СБУ задержала экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина за сокрытие фактов самовольного оставления службы личным составом.

    Напомним, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства из-за низкой мотивации и недостаточного оснащения.

    Минобороны Франции сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали.

    На Украине начали расследование по статье «Дезертирство» в отношении обученной во Франции бригады, и сообщалось, что 1,7 тыс. из 2,3 тыс. обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.

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    22 января 2025, 12:58 • Новости дня
    Стало известно о боях за Дзержинск в ДНР

    Полковник Киселев: Российские войска ведут ожесточенные бои за Дзержинск в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные продолжают интенсивные бои за стратегически важный Дзержинск, важный для обороны ВСУ, сообщил полковник Виталий Киселев.

    Российские войска ведут интенсивные бои за Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Полковник Виталий Киселев, военный эксперт из Донбасса, сообщил об этом в эфире телеканала «Соловьев Live». Он отметил, что Вооруженные силы Украины ежедневно осуществляют симметричные атаки на российские подразделения.

    По словам Киселева, Дзержинск является стратегически важным населенным пунктом для обороны ВСУ. Он подчеркнул, что способность украинских войск удерживать город существенно ослабла. Это связано с недостатком ресурсов и людей, готовых защищать территорию, как сообщили в штабе Главного управления ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 января силовики сообщили о зачистке Дзержинска от Вооруженных сил Украины (ВСУ), 11 января в Дзержинске был зачищен последний опорный пункт ВСУ, а 15 января Рогов сообщил о переходе Дзержинска под контроль Вооруженных сил России.

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    22 января 2025, 12:25 • Новости дня
    Украинские пограничники убили мужчину, заплатившего им за побег из страны

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский солдат рассказал, как пограничники на Украине убили мужчину, который пытался покинуть страну, заплатив им взятку.

    Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о случае, когда украинские пограничники убили мужчину, пытавшегося покинуть страну, заплатив им взятку. Солдат отметил, что пограничники согласились пропустить беглеца, но после этого застрелили его, передает РИА «Новости».

    Другого мужчину, который также пытался пересечь границу за взятку, пограничники связали и доставили в зону проведения специальной военной операции. Солдат подчеркнул, что данный случай не был единичным, и предположил, что многие украинцы покинули страну, когда у них была такая возможность.

    Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов рассказал, что украинские пограничники расстреляли несколько десятков человек, которые пытались переплыть реку Тиса и сбежать от мобилизации в Румынию.

    Украинский военнослужащий поделился, что его знакомый сбежал в Польшу за 3 тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.

    В начале декабря Bloomberg сообщил, что на фоне усталости, дефицита кадров и попыток сдержать наступление России число дезертирств и самовольных отлучек в ВСУ увеличилось в шесть раз с 2022 года.

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    22 января 2025, 23:06 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    В Харькове на фоне действующей воздушной тревоги прозвучало не менее двух взрывов, информации о пострадавших не поступало, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Общественное» сообщило, что в Харькове произошел взрыв, до этого мэр города Игорь Терехов сообщал еще об одном взрыве, объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Воздушная тревога также была объявлена в ряде других регионов Украины. На данный момент нет информации о жертвах или пострадавших в результате взрыва в Харькове.

    Ранее подполье сообщало о «редкого качества» ударе по базе иностранных наемников под Харьковом.

    Кроме того, ВС России нанесли удар в Днепропетровской области в районе сбора ВСУ, где планировался возможный прорыв или ротация украинских подразделений.

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    22 января 2025, 14:24 • Новости дня
    Лавров заявил о расширении понимания Западом причин украинского кризиса

    Лавров рассказал об осознании Западом необходимости устранения причин кризиса на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил понимание Западом необходимости устранения коренных причин украинского кризиса для его разрешения.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что Россия продолжает придерживаться курса на урегулирование кризиса на Украине путем устранения его коренных причин. Как передает ТАСС, Лавров также отметил, что понимание необходимости таких мер растет в европейских странах и в США.

    Выступая после переговоров с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, Лавров подчеркнул важность юридически обязывающих договоренностей для обеспечения стабильного решения конфликта. «Мы особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отметил возможность полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    22 января 2025, 09:36 • Новости дня
    Российский дрон «Князь Вандал» уничтожил автотранспорт ВСУ в Курской области

    FPV-дрон «Князь Вандал» ВС России уничтожил технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» успешно поразил военную машину ВСУ в Курской области.

    Российский FPV-дрон на оптоволокне под названием «Князь Вандал Новгородский», разработанный в НПЦ «Ушкуйник», успешно поразил боевой автомобиль украинских военных в Курской области, сообщает ТАСС.

    Беспилотник был задействован расчетом 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, являющейся частью группировки «Север». На видеозаписи, записанной дроном, видно, как он приближается к транспортному средству и поражает его.

    «Князь Вандал Новгородский» был апробирован еще в августе 2024 года во время отражения вторжения ВСУ в Курскую область. Дрон, благодаря оптоволоконной связи, не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы, что позволяет ему эффективно выполнять разнообразные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму 300 млн долларов в зоне СВО, а российский боец с позывным «Буратино» уничтожил танк вооруженных сил Украины в Курской области, используя дрон, неуязвимый для систем радиоэлектронной борьбы.

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    23 января 2025, 03:17 • Новости дня
    Дроны «Князь Вандал» уничтожили десятки Leopard и Abrams ВСУ

    Дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили танки Leopard, Abrams и Challenger

    Tекст: Денис Тельманов

    Оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2, с августа 2024 года.

    Как сообщает ТАСС, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил о значительных успехах использования дронов «Князь Вандал Новгородский». С августа 2024 года, когда дрон начал активно использоваться, уничтожено несколько десятков единиц западной бронетехники Вооруженных сил Украины. Среди уничтоженных танков были немецкие Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.

    Чадаев добавил, что дроны также успешно ликвидировали танки Т-64, гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки Caesar и M109 Paladin французского и американского производства соответственно.

    FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» был разработан в НПЦ «Ушкуйник» и впервые испытан в августе 2024 года в Курской области. Его преимущество заключается в оптоволоконной связи, которая делает дрон невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи, в том числе уничтожение тяжелой бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали новый дрон «Касатка», который может служить ретранслятором и ложной целью для запутывания противника. Китайские ученые создали первый в мире дрон, способный летать и плавать благодаря уникальной складной конструкции крыла. Более трех тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом и способностью автономно следовать за целью поступили в зону специальной военной операции на Украине.

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    22 января 2025, 08:29 • Новости дня
    Российские войска расширили зону контроля у Тернов в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвинулись на сватовско-кременском направлении в Донецкой народной республике, расширив зону контроля у Тернов и заняв стратегически важные позиции у Ямполовки, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По данным Марочко, зона контроля была расширена в районе Тернов, что западнее Ивановки, после продвижения на трех участках фронта. Это позволило не только удержать текущие позиции, но и улучшить их в районе Ямполовки в ДНР, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что новые рубежи у Ямполовки позволяют российским силам усилить огневое воздействие на украинские формирования. Это также открывает возможность отрезать украинские подразделения в этом районе от основных сил.

    Минобороны России сообщило, что за неделю ВС России освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное.

    Кроме того, сообщалось, что российские войска выбили украинские силы из большей части Времевки и продолжают наступление в Великой Новоселке.

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    23 января 2025, 05:32 • Новости дня
    Долг Артура Смольянинова превысил 200 тыс. рублей

    Смольянинов увеличил долг до 216 тыс. рублей из-за кредитов и штрафов

    Tекст: Денис Тельманов

    Артур Смольянинов накопил долги по кредитам и штрафам, которые превысили 216 тыс. рублей, включая штраф за дискредитацию армии.

    Как передает РИА «Новости», актер Артур Смольянинов, признанный иноагентом, увеличил свой долг до 216 тыс. рублей. Еще в июле 2024 года его задолженность составляла 164 тыс. рублей, включая почти 100 тыс. рублей по кредиту.

    На данный момент, согласно имеющимся документам, Смольянинов не погасил долг по кредиту и задолжал 30 тыс. рублей штрафа за дискредитацию Российской армии в 2022 году.

    Помимо этого, у актера числится 28 штрафов ГИБДД на сумму 41,5 тыс. рублей, из которых три взыскания на общую сумму 1,5 тыс. рублей были получены в этом месяце.

    В январе 2023 года Минюст внес Смольянинова в реестр иноагентов, а в мае текущего года он был включен в перечень террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Артур Смольянинов* подал апелляцию на решение Басманного суда о его заочном аресте по обвинению в распространении фейков о ВС России и возбуждении вражды. Ранее он был заочно арестован на два месяца по этому делу, причем мера пресечения вступит в силу после его экстрадиции или задержания на территории России.

    Также сообщалось, что Смольянинов*, внесенный в список иноагентов и экстремистов, заявил, что иноагент Михаил Ходорковский предлагал ему возвращаться в Россию и «захватывать власть» в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

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    22 января 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотников ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, БПЛА и горюче-смазочных материалов ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 114 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 148 беспилотников, 590 ЗРК, 20 724 танка и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 20 860 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 582 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России поразили обеспечивавший работу предприятия ВПК Украины объект энергетики, а до этого они поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.

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    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Лукашенко ждет самое серьезное испытание за последние пять лет

    В предстоящее воскресенье в Белоруссии должны пройти президентские выборы, в которых помимо Александра Лукашенко участвуют четыре кандидата. В республике помнят массовые беспорядки после выборов в 2020 году и обещают не допустить повторения ситуации. Опросы избирателей сулят Лукашенко уверенную победу, однако его противники намерены дестабилизировать обстановку. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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