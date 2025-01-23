Марочко: ВСУ оказались в клещах российских сил у Новой Кругляковки в Харьковской области

Tекст: Александра Юдина

По его словам, российские военные улучшили свое тактическое положение в Харьковской области, передает ТАСС.

В частности, подразделения продвинулись в районах населенных пунктов Загрызово и Лозовая Изюмского района, сокращая межпозиционное пространство по флангам. Это позволило сформировать клещи для группировки Вооруженных сил Украины, находящихся в районе Новой Кругляковки.

Украинские подразделения, находящиеся северо-восточнее Новой Кругляковки, оказались в невыгодном положении. Расстояние между передовыми подразделениями России у Загрызово и Лозовой составляет около трех километров. В случае дальнейшего продвижения российских штурмовых групп вдоль берега реки Лозовая, украинские силы могут быть оперативно окружены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. Кроме того, в прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Волково в Донецкой народной республике. До этого российские военные освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР.