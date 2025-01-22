  • Новость часаРябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
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    Лукашенко ждет самое серьезное испытание за последние пять лет
    Эксперты объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Россией по порту Тартус
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    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    22 января 2025, 15:21 • Новости дня

    Кремль: Путин проведет заседание совета АСИ 23 января

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет заседание наблюдательного совета АСИ, где основной темой станет стратегия развития агентства по продвижению новых проектов до 2030 года.

    Заседание состоится 23 января, сообщается в Telegram-калане Кремля.

    Ранее Путин поручил поддержанные АСИ инициативы сделать частью нацпроектов, а также заявил, что многие инициативы, звучащие на форумах АСИ, успешно реализуются на практике.

    22 января 2025, 14:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Россией по порту Тартус

    Эксперт Лямин: Сирия, аннулировав контракт с Россией по порту Тартус, сделала реверанс Западу

    Эксперты объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Россией по порту Тартус
    @ syria.mil.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Новые сирийские власти пытаются понравиться ЕС и США, а также добиться снятия санкций. Однако в попытках решить эту задачу они создают невыносимые для российского присутствия условия, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин и политолог Федор Лукьянов. Ранее, по данным СМИ, Сирия расторгла инвестиционное соглашение с Москвой о порте Тартус.

    «Инвестиционное соглашение между Москвой и Дамаском было заключено в 2019 году. Предполагалось, что российская компания будет помогать Сирии развивать торговый порт Тартус. Схожая договоренность, которая касалась Латакии, была между сирийской стороной и Ираном», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин.

    Он допускает, что пришедшие к власти в Дамаске группировки приступили к пересмотру этих контрактов. «Они хотят, что называется, навести мосты с Евросоюзом и США, и таким образом если не отменить, то хотя бы облегчить санкционный режим», – пояснил собеседник.

    В этой связи Лямин напомнил, что европейские чиновники ранее призывали Дамаск отказаться от российских баз и сократить отношения с Москвой. Помимо попытки «понравиться Западу», спикер также усмотрел «желание привлечь европейских и американских инвесторов». «Возможно, речь пойдет и о турецких деньгах, учитывая влияние Анкары», – допускает он.

    По словам эксперта, инвестиционное соглашение Москвы и Дамаска не имело отношения к базе в Тартусе. «Наш пункт материально-технического обеспечения находится в другой части порта. Другое дело, что новые сирийские власти, судя по всему, делают сейчас все, чтобы нас выдавить оттуда», – считает аналитик.  

    Собеседник объясняет: создается ситуация, в которой наше присутствие в Тартусе стало бы некомфортным и даже невыносимым. «Дамаск не хочет рвать отношения с Москвой и тем более идти на конфронтацию. Но вместе с тем сирийские власти предпринимает меры, которые могли бы вынудить наши силы уйти», – полагает Лямин.

    В этой связи еще более актуальным становится вопрос российских баз в Ливии, куда, по информации СМИ, ранее начали перебрасывать часть систем ПВО. «Это позволит нам сохранить присутствие в регионе в случае негативного решения по военным объектам в Сирии. Но важно, чтобы процесс передислокации проходил постепенно», – отметил он.

    Впрочем, спикер не исключает, что Москве и Дамаску удастся прийти к соглашению по инвестициям. Однако из-за ориентации сирийцев на Запад шансы малы. «Если Европа им сможет предложить выгодные условия, то нам сложно будет это перебить», – допускает Лямин. Аналитик считает важным продолжать переговоры между сторонами по базам.   

    «Если мы сможем достичь договоренностей и сохранить военные объекты, это станет серьезным успехом дипломатов. Но ключевым все же будет вопрос условий. В конечном счете у России есть возможности осуществлять связь с Африкой и без баз в Сирии», – детализировал эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай». «Новые сирийские власти переустраивают в стране всю систему, в том числе и экономическую. Прежде всего они стараются объединить финансовые потоки», – отметил он.

    Политолог объясняет: происходит ревизия тех договоренностей, которые были достигнуты еще при правительстве Башара Асада. В то же время, как считает собеседник, вопрос судьбы российской базы и инвестиционный контракт могут быть не связаны напрямую.

    «Это нормально, что сирийская сторона стремится управлять денежными потоками. Другое дело, что российские военные базы – вопрос, касающийся не столько денег, сколько геополитики», – пояснил Лукьянов. Новые власти Сирии, ранее говоря об этих объектах, отмечали, что не будут делать резких шагов, напомнил аналитик.

    «Мы пока не знаем, какое решение по базам они примут. Это предмет контактов и переговоров Москвы и Дамаска. Однако если портом Тартус начнет управлять не российская, а сирийская компания, это не будет означать, что мы не сможем им пользоваться. Вопрос в условиях», – считает эксперт. Он также предостерегает делать поспешные выводы: «Говорить о том, что нынешние действия властей Сирии станут первым шагом к расторжению отношений с Россией, сейчас преждевременно».

    Ранее стало известно, что переходное правительство Сирии отменило 49-летнее соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об операционном управлении портом Тартус. Как рассказал директор таможенного управления провинции Риад Джуди изданию Al-Vatan, официальный Дамаск работает над тем, чтобы реструктуризировать и по-новому запустить деятельность порта, восстановить портовые механизмы и постройки. Джуди указал: все доходы «пойдут на благо сирийского государства, а рабочие будут возвращены на свои места».

    Российское военное грузовое судно «Спарта II» уже пришвартовалось к пирсу в Тартусе рядом со складами ВМФ РФ в ожидании вывоза оборудования. При этом «в регионе нет сопоставимой альтернативной базы для российского флота», приводит издание The Maritime Executive заявление британской военной разведки.

    Напомним, ключевые объекты дислокации российских военных в Сирии – это авиабаза Хмеймим и пункт базирования ВМФ в Тартусе. Они находятся на западе страны на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск подписали два соглашения, которые определяли порядок использования баз на ближайшие 49 лет с опциями автоматического продления еще на 25 лет.

    На расширение базы в Тартусе планировалось тратить 3,2 млрд рублей ежегодно, сообщал председатель главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Зинченко.

    В декабре 2024 года к власти в Сирии пришла террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передавало издание Al Hadath, боевики практически не встретили сопротивления республиканской армии. За несколько часов с начала военных действий в Дамаске они вошли в оставленный без охраны президентский дворец.

    МИД Сирии сообщал, что Асад добровольно оставил свой пост, дав указание министрам передать власть мирным путем. После этого президент с семьей прилетел в Москву. Россия из гуманитарных соображений согласилась предоставить ему убежище. Российские же военные в Сирии сосредоточились в Хмеймиме и Тартусе.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что безопасность этих объектов – приоритет Москвы, а вопрос сохранения баз будет зависеть от переговоров с властями Сирии. Источник ТАСС в Кремле сообщал, что лидеры сирийской оппозиции гарантировали России безопасность баз и дипломатических учреждений.

    По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва не получала обращений от властей Сирии о пересмотре договоров о военных базах, база и порт работают в обычном режиме. По его словам, Дамаск не намерен расторгать соглашения с российской стороной, ведутся переговоры лишь о статусе и численности контингента.

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    22 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Более 20 тыс. заявок подано на дополнительный набор в программу «Время героев»

    Tекст: Александра Юдина

    С момента начала дополнительной регистрации на программу «Время героев» было зарегистрировано более 20 тыс. человек.

    В Telegram-канале проекта указано, что завершена дополнительная регистрация в программу «Время героев» с 20 тыс. участников.

    Общее число заявок на участие в программе достигло почти 65 тыс. человек, что свидетельствует о высокой заинтересованности граждан в этом проекте. Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12.00 мск, до этого времени участникам также необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.

    Результаты отбора станут известны после завершения всех процедур, отметили организаторы. Последующие программы, аналогичные «Времени героев», планируется запустить во всех российских регионах.

    «Темпы регистрации на программу »Время героев« говорят сами за себя. Программа востребована и очень актуальна. Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне», – отметил ректор президентской академии Алексей Комиссаров.

    На сегодня 18 участников первого потока программы получили назначения на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов. А руководитель программы Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Ранее региональные аналоги проекта «Время героев» для трудоустройства и интеграции в общество ветеранов СВО запустили в Иркутской области, на Ямале, в Свердловской и Омской областях, в Удмуртии и Калужской области. Позднее региональные кадровые программы по образцу федерального проекта «Время героев» создали в Якутии, Хабаровском крае и Томской области.

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    22 января 2025, 15:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    21 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 Мая, Путина ждут в КНР на 80-летие победы над Японией
    Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 Мая, Путина ждут в КНР на 80-летие победы над Японией
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин получил приглашение приехать в Москву на празднование 9 Мая, а российский президент Владимир Путин приглашен в Пекин на мероприятия 3 сентября, посвященные 80-летию победы над Японией, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    На праздничные мероприятия в честь Дня Победы, 9 мая, в Москву пригласили многих глав государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил Ушаков, передает «Интерфакс». Он отметил, что в рамках взаимного обмена приглашениями, российский президент Владимир Путин также приглашен в Пекин.

    Торжественные мероприятия в китайской столице пройдут 3 сентября и будут связаны с 80-летием победы над Японией, а также окончанием Второй мировой войны. Китайская сторона уже направила приглашение российскому лидеру для участия в этих событиях.

    Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.

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    21 января 2025, 16:07 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности к диалогу с США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность к диалогу с США для урегулирования конфликта на Украине, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к обсуждениям с новой администрацией Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры», – добавил Ушаков, выступая на брифинге.

    Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.

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    22 января 2025, 14:31 • Новости дня
    Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
    Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент не согласован, но российская сторона продолжает внутреннюю подготовку к возможной встрече, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Контакт пока не согласован», – сказал Рябков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия продолжает внутреннюю подготовку к возможному контакту между лидерами двух стран. Рябков уточнил, что российская сторона ожидает более конкретной информации из Вашингтона, прежде чем приступит к согласованию графиков и организационных моментов встречи.

    «Подготовка внутренняя продолжается, – сказал замминистра. – Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займемся согласованием графиков и организационных моментов», – пояснил он.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

    Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным.

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    21 января 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за пожара на горнолыжном курорте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на горнолыжном курорте в провинции Болу, где произошел пожар.

    Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер выразил глубокое сожаление в связи с трагическими последствиями пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу. В своем обращении российский лидер попросил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, в результате пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая погибли 66 человек. Ранее сообщалось, что в отеле турецкой провинции Сивас произошел взрыв бытового газа, сообщалось о четырех пострадавших.

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    22 января 2025, 13:15 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о плане ЕС полностью отказаться от российского газа

    Фон дер Ляйен: Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа и снижению цен в ЕС в феврале

    Фон дер Ляйен заявила о плане ЕС полностью отказаться от российского газа
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости Евросоюза отказаться от российского газа и одновременно снизить цены на энергию. Она отметила, что обе цели станут ключевыми в новом энергетическом плане, который будет представлен в феврале, передает ТАСС.

    Выступая на сессии Европарламента, фон дер Ляйен подчеркнула, что цены на энергоресурсы в Европе системно выше, чем в США и Китае, и сильно отличаются между странами ЕС.

    «Мы должны их снизить, в то время как завершаем отказ от российского топлива. Обе эти задачи важны, нам нужно их достичь», – заявила она.

    Фон дер Ляйен также отметила необходимость значительного расширения инвестиций в зеленые технологии, включая технологии «нового поколения». Она подчеркнула, что тесное сотрудничество с США, в том числе увеличение закупок американского газа, является частью стратегии.

    Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что страны ЕС увеличили закупки российского СПГ, и призвал прекратить эту практику.

    Горожане эстонской Нарвы выразили недовольство значительным ростом цен на отопление, что привело к подготовке акции протеста на 1 февраля, после увеличения стоимости в полтора раза с декабря.

    Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если он не увеличит объемы закупок американской нефти и газа. Сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%, а отбор достиг максимума с начала отопительного сезона.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.

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    21 января 2025, 22:29 • Новости дня
    Мишустин уволил Поликашина с должности замруководителя Роспотребнадзора

    Алексей Поликашин покинул пост заместителя руководителя Роспотребнадзора по своей просьбе

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Поликашина от должности заместителя руководителя Роспотребнадзора по его просьбе.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Поликашина от должности заместителя руководителя Роспотребнадзора, передает ТАСС.

    Документ с соответствующим решением размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указано, что Поликашин покидает пост по собственному желанию.

    Алексей Поликашин занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 2023 года. До этого он был заместителем председателя Социального фонда России. Решение об освобождении от должности связано с его личной просьбой.

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    22 января 2025, 14:18 • Новости дня
    Каллас назвала себя реалистом в отношениях с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не считает себя «ястребом» по отношению к России, пишет Reuters.

    Она отметила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, что не является агрессивно настроенной к России, а скорее реалистично оценивает ситуацию, передает РИА «Новости». «Люди говорят, что я – «ястреб» в отношении России. Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь», – заявила Каллас.

    Она также подчеркнула роль Евросоюза в поддержке Украины, отметив, что ЕС является крупнейшим мировым донором для страны. По ее словам, Евросоюз уже вложил в поддержку Украины 134 млрд евро, включая 50 млрд на поставки оружия. Это делает Евросоюз ведущим союзником Украины в мировом контексте, подчеркнула Каллас.

    Дополнительно она сообщила, что к концу текущего месяца Евросоюз завершит подготовку 75 тыс. украинских военных.

    Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнивала Каллас с героиней фильма «Красота по-американски», страдающей психическим расстройством.

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    21 января 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт

    Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Египта Фаттахом ас-Сиси ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

    Путин выразил высокую оценку посредническим усилиям Египта и других стран в содействии достижению недавних договоренностей между Израилем и движением ХАМАС, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе беседы Путин и ас-Сиси также обменялись мнениями о положении дел в Сирии. Они подчеркнули важность соблюдения суверенитета и территориальной целостности страны, а также обеспечения законных прав всех ее граждан. Путин и ас-Сиси сошлись во мнении о необходимости уважения законных прав сирийских граждан вне зависимости от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности.

    Напомним, президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор. В октябре они встретились на полях саммита БРИКС в Казани.

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    22 января 2025, 02:02 • Новости дня
    Бывший сотрудник СК украл 7 млн рублей у осужденного главы УФНС

    Бывший сотрудник СК Александр Избенко присвоил 7 млн рублей изъятых у осужденного главы УФНС Владимира Шелепова

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Избенко, ранее занимавший высокую должность в СК, обвиняется в хищении более 7 млн рублей у Владимира Шелепова, осужденного на 11 лет за взятку.

    Как передает ТАСС, бывший заместитель руководителя управления ГСУ СК РФ Александр Избенко обвиняется в присвоении более 7 млн рублей у Владимира Шелепова, экс-руководителя управления ФНС по Ростовской области, осужденного за взятку. Избенко входил в следственную группу по делу Шелепова с 2018 по 2020 годы. В ходе обыска у Шелепова были изъяты крупные суммы в долларах и рублях, которые Избенко хранил в своем кабинете.

    Деньги были заявлены как вещественное доказательство в 2019 году, но к октябрю 2023 года Избенко присвоил их себе. В связи с этим государство предъявило иск к Избенко на сумму 19 млн рублей. Ленинский суд приговорил Шелепова к 11 годам колонии за взятку в размере 93 млн рублей и содействие в уклонении от уплаты 4 млрд рублей налогов.

    Дело Избенко рассматривается в Басманном суде Москвы. Ему вменяются 16 эпизодов преступлений с общей суммой похищенного более 185 млн рублей. В сентябре 2023 года Избенко подал рапорт об увольнении из СК и выехал в Донецкую Народную Республику, но был задержан и арестован в ноябре.

    В СК Избенко участвовал в расследовании резонансных дел, включая крушение самолета Falcon во Внуково в 2014 году, теракт над Синайским полуостровом в 2015 году и нападение на казанскую гимназию в 2021 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместителя главы администрации городского округа Руза обвиняют в получении взятки в размере 325 тыс. рублей, и она была помещена под домашний арест. Правоохранительные органы раскрыли преступную схему, в которой мошенники с использованием дипфейка похитили более 1 млн рублей у 92-летнего советского разведчика Геронтия Лазовика. Мужчина, протаранивший несколько автомобилей и пытавшийся въехать в храм во Владивостоке, оказался бывшим следователем Александром Голуженко, который ранее был оштрафован за неповиновение полиции в Хабаровске.

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    22 января 2025, 07:21 • Новости дня
    ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Ростовской, Курской и Воронежской областями

    Минобороны: ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Ростовской, Курской и Воронежской областями

    ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Ростовской, Курской и Воронежской областями
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО за ночь уничтожила восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что шесть дронов были сбиты над Ростовской областью и по одному – над Курской и Воронежской областями.

    Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал движущийся автомобиль, что привело к ранению мирного жителя, доставленного с баротравмой и ранениями в больницу.

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    21 января 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин говорили по видеосвязи 95 минут

    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили международные вопросы за 1 час 35 минут

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, продолжавшуюся 1 час 35 минут, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения и международные вопросы.

    Как передает ТАСС, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, которая длилась 1 час 35 минут. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча прошла в дружеской атмосфере и была весьма обстоятельной.

    Ушаков отметил, что в ходе беседы лидеры детально обсудили как двусторонние вопросы, так и международные проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин заявлял о важных соглашениях между Россией и Китаем в 2024 году, а президент Владимир Путин подтверждал активную работу над созданием справедливого многополярного мирового порядка и обеспечением неделимой безопасности в евразийском регионе.

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    21 января 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин провел телефонные переговоры с президентом Египта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, сообщила канцелярия египетского лидера.

    В ходе телефонного разговора Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин обсудили укрепление отношений между Египтом и Россией, передает ТАСС.

    Официальный представитель египетского президента Мухаммед аш-Шинави на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) отметил: «В ходе переговоров стороны обсудили пути укрепления отношений между Египтом и РФ, в частности проект российской промзоны на берегу Суэцкого канала, а также строительство АЭС «Эд-Дабаа».

    Помимо этого, стороны затронули важные региональные темы. Лидеры обсудили обстановку на Ближнем Востоке, включая соглашение о прекращении огня в секторе Газа, а также текущие ситуации в Ливане и Сирии.

    В октябре на полях саммита БРИКС в Казани состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

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    22 января 2025, 14:43 • Новости дня
    Позиция Венгрии поставила под угрозу продление антироссийских санкций ЕС

    Bloomberg: Позиция Венгрии поставила под угрозу продление антироссийских санкций ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с продлением антироссийских санкций Евросоюза осложнилась из-за позиции Венгрии, пишет агентство Bloomberg.

    Премьер-министр страны Виктор Орбан еще в декабре сообщил коллегам по ЕС, что решит вопрос о продлении санкций после инаугурации президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg, передает ТАСС. Однако и после возвращения Трампа в Белый дом Орбан продолжает критиковать санкции, заявляя, что они не достигли своей цели, отмечается в материале.

    Представители стран ЕС в ближайшие дни проведут переговоры, чтобы попытаться прийти к единому мнению по вопросу санкций. Как отмечает агентство, обычно такие переговоры проходили без затруднений. Однако сейчас, на фоне скептицизма Будапешта, представители ЕС признают, что у них нет «плана Б» на случай вето со стороны Венгрии. Если договоренность не будет достигнута, к решению проблемы привлекут министров иностранных дел на встрече в Брюсселе 27 января.

    Несмотря на возникшие сложности, Евросоюз продолжает обсуждать подготовку нового пакета антироссийских мер. Кроме того, агентство подчеркивает, что Трамп пока не сигнализировал о намерении смягчить американские санкции против России, а напротив, допустил возможность введения новых. Также указывается, что Венгрия не раз блокировала инициативы Брюсселя, связанные с Украиной, но в итоге уступала мнению большинства.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

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