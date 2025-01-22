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    Трамп решил лечить экономику США американской нефтью
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    2 комментария
    22 января 2025, 10:35 • Новости дня

    Еврокомиссар заявил о готовности Европы ответить на тарифы США

    Еврокомиссар Домбровскис заявил о готовности Европейского союза к ответным мерам на тарифы США

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о готовности ЕС соразмерно ответить на возможные тарифы США, если такие меры будут востребованы для защиты экономических интересов.

    Европа выразила готовность дать соразмерный ответ на возможное введение тарифов со стороны США. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает ТАСС.

    «Если возникнет необходимость защитить наши экономические интересы, мы ответим соразмерно», – подчеркнул Домбровскис в своем заявлении для CNBC.

    Домбровскис отметил, что Европейский союз внимательно следит за политикой новой администрации США и готов к диалогу по торговым вопросам. Он также добавил, что ЕС стремится к конструктивному взаимодействию, однако готов принять меры для защиты своих экономических интересов. По словам еврокомиссара, любые действия ЕС будут пропорциональны и направлены на защиту европейского рынка от несправедливых торговых практик.

    Ранее газета Politico написала, что европейские страны разработали планы по введению ответных тарифов на пошлины США, если Трамп реализует свои угрозы.

    Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если он не увеличит объемы закупок американской нефти и газа.

    Между тем Джастин Трюдо заявил, что Канада готова принять меры в ответ на возможные американские тарифы в размере 25% на канадские товары.

    21 января 2025, 14:47 • Новости дня
    Американец разгромил московскую чебуречную из-за инаугурации Трампа
    Американец разгромил московскую чебуречную из-за инаугурации Трампа
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В одной из московских чебуречных гражданин США Джон Джордан устроил погром после обсуждения инаугурации Дональда Трампа, инцидент произошел в понедельник, 20 января.

    Американский гражданин Джон Джордан пригласил 31-летнюю россиянку Руслану на ужин в чебуречную на Сретенском бульваре, где они купили чебуреки и две бутылки водки, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В процессе ожидания заказа пара сильно напилась и провела в заведении более четырех часов. В ходе разговора тема сместилась на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, после чего Джордан начал кричать о том, что Джо Байден был бы лучшим вариантом.

    При этом Руслана поддерживала избранного президента.

    Оба участника стали раскидывать вещи в заведении. Сотрудники чебуречной не смогли самостоятельно успокоить дебоширов и были вынуждены вызвать полицию и скорую помощь.

    Прибывшие службы выяснили, что помимо алкоголя пара также употребляла наркотики. В результате Джордана и Руслану доставили в токсикореанимацию с отравлением.

    В августе в российской столице задержали американского гражданина, он применил насилие в отношении представителя власти. Он отказывался предоставлять документы, удостоверяющие личность, а также напал на правоохранителя.

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    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он утверждает, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


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    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    21 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Трамп переименовал Мексиканский залив и гору Денали

    Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива и горы Денали в США

    Трамп переименовал Мексиканский залив и гору Денали
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/CN/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский и горы Денали в гору Мак-Кинли.

    В указе сказано, что Министерство внутренних дел США должно в течение 30 дней завершить все необходимые формальности для официального утверждения новых названий, передает ТАСС.

    После этого данные будут обновлены в Информационной системе географических названий, что позволит использовать новые названия во всех официальных документах страны.

    Аргументируя необходимость переименования, Трамп отметил, что Мексиканский залив является центральным для экономики США, и новое название отражает его значимость.

    Что касается горы Денали, которая в 2015 году была переименована в знак уважения к коренному населению Аляски, Трамп считает, что возвращение имени Мак-Кинли восстанавливает историческую справедливость и уважение к памяти 25-го президента США.

    Ранее Трамп обосновывал планы переименования Мексиканского залива тем, что новое название звучит «красиво и уместно».

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила вернуть название Мексиканская Америка всему континенту в ответ на заявление Трампа.

    Переименование Мексиканского залива в Американский рассматривается как самая безобидная из идей Трампа, но с очевидным экспансионистским подтекстом.

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    21 января 2025, 14:14 • Новости дня
    Лавров оценил заявления Трампа по внешней политике
    Лавров оценил заявления Трампа по внешней политике
    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые шаги Дональда Трампа на посту президента США демонстрируют его подход к продвижению интересов страны на мировой арене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Комментированием решений, анонсированных президентом Трампом, занимаются многие политологи. Я коротко скажу, что это указатель на методы продвижения интересов Соединенных Штатов на мировой арене», – подчеркнул Лавров, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров ответил на вопрос о готовности Москвы к контактам с Вашингтоном на высшем уровне. По его словам, президенты России и США уже выразили свою положительную позицию по этому вопросу. Лавров подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин заявил о своей готовности к контактам, а президент США Дональд Трамп выразил намерение установить контакт с Путиным в ближайшее время. «Так что ответ уже давно известен», – добавил российский министр.

    Ранее американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.

    Напомним, Трамп отменил 78 указов и меморандумов Джо Байдена и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    21 января 2025, 15:59 • Новости дня
    Лукашенко назвал не понравившийся ему кусок инаугурационной речи Трампа
    Лукашенко назвал не понравившийся ему кусок инаугурационной речи Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство инаугурационной речью Дональда Трампа, он обратил внимание на его резкие выпады против Джо Байдена и Камалы Харрис.

    «Ну зачем ты (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) полречи порочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась», – приводит слова Лукашенко БелТА.

    Лукашенко отметил, что Байден, по его мнению, выглядел более достойно во время церемонии, чем сам Трамп. Он пояснил, что это – его эмоциональное впечатление, и отметил, что во время трансляции его «захлестнули эмоции».

    При этом Лукашенко заявил, что поддержит кандидатуру Дональда Трампа при выдвижении на Нобелевскую премию мира при условии, что он станет миротворцем.

    Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января этого года. В конце декабря 2024 года Центризбирком страны зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата на пост главы государства.

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    21 января 2025, 14:37 • Новости дня
    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины

    Депутат Рады Тарасенко назвал приостановку помощи США вызовом для Украины

    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины
    @ REUTERS/Daniel Becerril

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко выразил обеспокоенность решением президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам на 90 дней.

    По его словам, это может стать значительным вызовом для Украины, поскольку пока неясно, будет ли приостановка распространяться на страну и на действующие проекты, передает РИА «Новости».

    Тарасенко также отметил, что действующие проекты Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на три месяца. «Они уверили, что точно на три месяца у них есть предусмотренное финансирование», – подчеркнул он.

    Кроме того, депутат добавил, что программы, начатые в 2024 году, будут продолжать действовать. Он выразил надежду, что проведенный аудит покажет эффективное использование средств Украиной и американская поддержка продолжится: «Надеюсь, что этот аудит покажет, что Украина использовала средства эффективно и американская поддержка будет продолжаться».

    Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Трамп также отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    21 января 2025, 19:28 • Новости дня
    На Трампа подали в суд после первых указов

    Профсоюз казначейства подал иск против Трампа из-за указа об увольнении госслужащих

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальный профсоюз работников казначейства подал иск против президента США Дональда Трампа из-за его указа, который упрощает увольнение госслужащих без права на апелляцию, сообщило агентство Bloomberg.

    В профсоюзе заявляют, что указ Трампа противоречит законодательным намерениям, поскольку Конгресс США установил для федеральных работников право на надлежащую правовую процедуру, сообщает «Известия».

    Профсоюз представляет интересы работников 37 федеральных агентств и департаментов и полагает, что указ Трампа радикально изменяет государственную службу. В частности, увеличивается количество и тип сотрудников, находящихся под угрозой увольнения без возможности апелляции.

    Ранее в публикации указывалось, что действия администрации Трампа могут привести к значительным изменениям в структуре государственной службы, что вызвало обеспокоенность среди федеральных служащих. В профсоюзе считают, что подобные меры могут негативно сказаться на государственной службе в целом.

    Ранее Трамп подписал указ о возвращении госслужащих, работающих удаленно, в офисы на полный рабочий день, что предполагает завершение организации удаленной работы.

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    21 января 2025, 11:30 • Новости дня
    Эксперт: Трамп дал старт американской «перестройке»

    Американист Дудаков: Трамп намерен вернуть «золотой век» США

    Эксперт: Трамп дал старт американской «перестройке»
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп отменил 78 указов и меморандумов, инициированных его предшественником Джо Байденом.

    «Как мы видим, церемония инаугурации прошла не совсем традиционным образом, а именно – в закрытом помещении из соображений безопасности. Хоть политический класс США и пытался всячески продемонстрировать возвращение к нормальности после того хаоса, который происходил в 2020 году, полностью сделать этого не удалось. Тем не менее многие влиятельные люди посетили мероприятие, включая оппонентов Трампа, которые сидели со скорбными лицами», – пояснил американист Малек Дудаков.

    «Если говорить о представителях ИТ-корпораций, то для них было важно побывать на церемонии, поскольку сегодня им необходимо налаживать контакты с командой нового лидера, а не настраивать ее против себя. Напомню, что у многих лидеров бигтеха уже и так были конфликты с республиканцем, включая Марка Цукерберга, который вводил цензуру против Трампа и теперь пытается оправдаться», – продолжил собеседник.

    «А вот среди иностранцев, как мы видим, в основном были союзники нового главы Белого дома, то есть представители правых: Джорджа Мелони, Хавьер Милей и другие. При этом демонстративно не была приглашена либеральная часть европейской элиты. Она теперь собирается в Давосе и немало паникует, не понимая, чего ей ждать. Хотя все ощущают, что ничего хорошего будущее теперь не принесет», – отметил он.

    «Что касается указов, то у Трампа их оказалось слишком много. Президент пытается перегрузить своих оппонентов, чтобы у них не было понимания, на чем конкретно фокусироваться. В целом в его действиях видна большая программа перестройки Америки и попытка в том числе переформатировать систему международных отношений – с выходом из ВОЗ и началом тарифной войны с Канадой и Мексикой. При этом против Китая и Евросоюза ограничения пока не вводятся, эта история остается на будущее», – указал спикер.

    «Другие указы Трампа – по внутренней повестке – были ожидаемы: борьба с миграцией и воукизмом (повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и гендерной справедливости), освобождение политзаключенных, которые были арестованы при Байдене за штурм Капитолия и т. д. Пока не совсем понятен масштаб будущей торговой войны и неясно, будет ли горячий конфликт на южной границе США с наркокартелями, которых Трамп признал террористическими организациями. Если ситуация обострится, Штатам придется задействовать войска, которые снимут с внешних фронтов, например, из Европы. Это скажется на влиянии Вашингтона во всем мире», – спрогнозировал он.

    «В целом Трамп попытается сначала перестроить Америку, а потом вернуть так называемый золотой век США, во многом, конечно, мифологизированный. Республиканец отчаянно хочет продать своему электорату образ светлого будущего Штатов», – резюмировал политолог.

    Первый день президентства Дональда Трампа завершился подписанием большого числа законодательных актов. Он отменил 78 указов и меморандумов, инициированных Джо Байденом. Кроме того, новый глава Белого дома распорядился уволить более тысячи сотрудников предыдущей администрации.

    Среди других примечательных решений Трампа – приостановка помощи США другим странам на 90 дней. Он также подписал акт о выходе Штатов из ВОЗ, сославшись на несоразмерные взносы Вашингтона и Пекина, что, по его мнению, является несправедливым. Помимо этого, республиканец вновь инициировал отмену участия Америки в Парижских соглашениях по климату.

    Ранее в Вашингтоне прошла церемония инаугурации Трампа. На мероприятии присутствовало большое число гостей. Из действующих лидеров Евросоюз представляла премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Среди других видных политиков на церемонии оказался экс-глава правительства Британии Борис Джонсон, пишет The Washington Post.

    Кроме того, инаугурацию посетили глава Аргентины Хавьер Милей и вице-президент КНР Хань Чжэн. Вниманием Трампа почтили и бывшие лидеры США, например, Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший. Широко было представлено и предпринимательское сообщество Штатов.

    Гостем церемонии, в частности, стал основатель Meta (запрещена в России) Марк Цукерберг. Помимо него на мероприятии были генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чю, генеральный директор Amazon Джефф Безос и глава Apple Тим Кук.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему одним из главных начинаний Трампа станет возрождение программы «Звездные войны» времен администрации Рональда Рейгана.

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    21 января 2025, 22:43 • Новости дня
    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США

    Сторонница инклюзивности адмирал Линда Ли Фаган уволена с поста главы Береговой охраны США

    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Адмирал Линда Ли Фаган, первая женщина-командующий вооруженным подразделением США, была уволена по распоряжению администрации Дональда Трампа за «провалы в лидерстве» и акцент на политике разнообразия.

    Как сообщает Reuters, администрация Трампа уволила адмирала Линду Ли Фаган, первую женщину-командующего вооруженным подразделением США. Фаган была назначена руководителем Береговой охраны в 2021 году.

    Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Бенджамин Хаффман подтвердил ее увольнение. Он отметил, что причиной стали «провалы в лидерстве, операционные ошибки и неспособность продвинуть стратегические цели Береговой охраны США».

    Анонимный чиновник добавил, что Фаган уделяла «чрезмерное» внимание политикам разнообразия, равенства и инклюзии (DEI). В свою очередь Дональд Трамп ранее заявлял о намерении устранить такие программы в федеральных агентствах.

    Конгрессмен-демократ Рик Ларсен назвал это решение «ошибочным» и отметил, что оно «навредит готовности». Он подчеркнул, что «женщины и мужчины Береговой охраны заслуживают лучшего, чем безрассудные кадровые решения».

    Береговая охрана подвергается критике за случаи сексуального насилия, о которых стало известно из медиаотчетов. Более дюжины бывших курсантов подали иски в прошлом году, требуя компенсации в 130 млн долларов за насилие и бездействие руководства.

    Советник Трампа Илон Маск, ведущий усилия по сокращению затрат в федеральных агентствах, упомянул в соцсетях о DEI, но не подтвердил увольнение Фаган напрямую, заявив, что «подрыв вооруженных сил и безопасности границ в пользу расистских/сексистских DEI-программ больше не приемлем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают его выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.

    Трамп отменил 78 указов и меморандумов, инициированных его предшественником Джо Байденом. Предприниматель Вивек Рамасвами может отказаться от руководства новым департаментом из-за планов стать губернатором Огайо, что вызывает недовольство у Илона Маска.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку, и это событие выходит далеко за рамки внутриканадских событий, так как явное влияние на это оказал вступающий в должность новый президент США Дональд Трамп.

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    21 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом

    Ушаков: Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом

    Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель КНР Си Цзиньпин поделился с президентом России Владимиром Путиным основными деталями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося у него 17 января телефонного разговора с президентом Трампом», – отметил Ушаков в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Напомним, на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

    Позже Трамп назвал разговор с Си Цзиньпином очень хорошим.

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    21 января 2025, 18:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен признала рост цен в ЕС на нефть из-за санкций против России
    Фон дер Ляйен признала рост цен в ЕС на нефть из-за санкций против России
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, признала, что введенные ею санкции против России привели к росту цен на энергоносители в Европе, что стало значительной проблемой для потребителей и бизнеса.

    В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе она признала проблему высоких цен на энергоносители в Европе, сообщает ТАСС. В своем выступлении глава ЕК отметила, что европейские потребители и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими ценами на энергию.

    Она подчеркнула, что «свобода имеет цену», объясняя тем самым введение санкций против России, включая эмбарго и потолок цен на российскую нефть. Эти меры, по ее словам, привели к значительному сокращению импорта газа и нефти из России.

    Фон дер Ляйен заявила, что импорт газа из России сократился на 75%, в то время как нефть закупается лишь в количестве 3% от общего объема, а уголь не закупается вовсе. Несмотря на это, она возложила часть вины за текущие высокие цены на Россию.

    Между тем сообщалось, что запасы газа в хранилищах Евросоюза остаются на уровне 70%, однако отбор происходит быстрее, чем в прошлом году.

    При этом в 2024 году Европа установила рекорд по закупке российского сжиженного природного газа, увеличив объемы импорта до 17,8 млн тонн, что значительно превысило показатели предыдущих лет.

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    22 января 2025, 06:33 • Новости дня
    Трамп отменил политику инклюзивности в правительстве США

    Трамп назвал политику DEI дискриминационной и отменил ее в правительстве США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной.

    Президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), передает РИА «Новости». По мнению Трампа, данная политика является дискриминационной и нарушает нормы гражданских прав.

    «Я приказываю всем департаментам и агентствам прекратить дискриминационные и незаконные преференции, мандаты, подходы, программы, активность руководства, нормы и требования», – говорится в его указе.

    В указе также содержится требование соблюдать давние законы о гражданских правах и противостоять незаконным программам DEI в частном секторе. Трамп подчеркнул, что в правительственных учреждениях, корпорациях, финансовых институтах, медицинской индустрии, на коммерческих авиалиниях, в правоохранительных органах и в вузах ранее внедрили «опасные, унизительные и безнравственные расовые и половые предпочтения под видом DEI».

    Трамп считает, что практика инклюзивности может нарушать гражданские права. Он также призывает своих подчиненных и частный сектор отказаться от политики DEI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса, где главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» считалось специфически понятое равенство.

    Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность планировал закрыть программы по инклюзивности в федеральном правительстве и намеревался установить законодательное определение биологического пола, сообщал Fox News.

    Легитимные международные инстанции должны заняться расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину многообразия и инклюзивности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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    21 января 2025, 17:22 • Новости дня
    Медведев заявил, что миру не нужен «золотой век Америки»

    Медведев раскритиковал концепцию Трампа о «золотом веке Америки»

    Медведев заявил, что миру не нужен «золотой век Америки»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мир заинтересован в процветании всего человечества, а не в доминировании одной страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя инаугурацию президента США Дональда Трампа.

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином наглядно продемонстрировал многополярность мирового устройства, заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

    «И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», о чем театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества», – заключил зампред СБ России.

    Напомним, во вторник президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию. Еще до вступления на второй президентский срок Трамп провел разговор с Си Цзиньпином.

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    22 января 2025, 07:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине

    Трамп допустил полный отказ США от поставок оружия Украине и призвал ЕС увеличить помощь

    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, отметив, что этот вопрос будет изучен, и подчеркнул необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    По его словам, администрация Белого дома будет изучать вопрос о прекращении поставок американского оружия Украине, передает ТАСС.

    Трампу был задан вопрос о продолжении поставок оружия Киеву, на что он ответил, что администрация будет изучать этот вопрос, подчеркнув необходимость контактов с Владимиром Зеленским.

    «Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», – сказал президент США.

    Трамп также отметил, что европейские страны должны увеличить расходы на поддержку Киева. Он указал, что США при администрации Джо Байдена потратили на это на 200 млрд долларов больше, чем ЕС.

    Американский лидер подчеркнул важность того, чтобы ЕС сравнялся с США в этом вопросе, и напомнил о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до пяти процентов от ВВП.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    22 января 2025, 00:52 • Новости дня
    Власти 18 штатов обжаловали указ Трампа о гражданстве

    Штаты и округ Колумбия подали иск против указа Трампа об ограничении гражданства

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти 18 штатов и округа Колумбия оспорили в суде указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, что может затронуть сотни тысяч детей.

    Власти восемнадцати американских штатов и столичного округа Колумбия подали иск в суде Массачусетса, обжалующий указ президента США Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, сообщает ТАСС. Согласно заявлению генерального прокурора Нью-Джерси Мэттью Платкина, указ противоречит Конституции США и может негативно повлиять на сотни тысяч американских детей.

    Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подчеркнул, что Конституция четко определяет гражданство детей, рожденных на территории США, независимо от статуса их родителей. Иск подали генеральные прокуроры восемнадцати штатов, возглавляемых представителями Демократической партии, включая Калифорнию, Массачусетс, Колорадо и другие. Истцы требуют признать указ недействительным и запретить его исполнение.

    Дональд Трамп подписал указ после вступления в должность президента США. Как сообщает Reuters, под ограничения попадают дети нелегальных мигрантов, рожденные в США. Телеканал CNN ранее сообщал о планах команды Трампа отменить гражданство по праву рождения и ужесточить выдачу туристических виз для борьбы с «родильным туризмом». В интервью NBC News Трамп заявил о намерении прекратить автоматическое предоставление гражданства, предусмотренное 14-й поправкой к Конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп вновь добавил Кубу в список стран, обвиняемых в поддержке терроризма, отменив указ Джо Байдена. Американские правозащитники подали иск против администрации Трампа из-за указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Команда Трампа готовит объявление чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией и обеспечения безопасности границ.

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