Снежная буря в США унесла жизни десяти человек

Буря на юге США привела к гибели десяти человек и нарушила транспортное сообщение

Tекст: Мария Иванова

Снежная буря, обрушившаяся на юг США, унесла жизни по меньшей мере десяти человек, сообщает Axios. Буря вызвала значительные перебои в транспортной системе, включая перекрытие автотрасс и отмены рейсов в аэропортах. Школы и государственные учреждения также были закрыты из-за непогоды, передает ТАСС.

Рекордные снегопады поразили штаты Луизиана, Алабама и Флорида. Национальная метеорологическая служба предупреждает о резком понижении температур на юге страны, что может усугубить перебои с электричеством. «Арктические воздушные массы приведут к повсеместному понижению температуры в ночные часы на побережье Мексиканского залива и на юго-востоке», – говорится в сообщении ведомства.

Низкие температуры и холодная погода продолжают представлять угрозу для жителей южных штатов, в связи с чем власти призывают население быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начпале года власти Вашингтона объявили режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемого обильного снегопада.

В 2024 году США столкнулись с 27 масштабными природными катастрофами, ущерб от которых превысил 182 млрд долларов, заявили в Госдепе.

Между тем в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии, по последним данным, погибли 27 человек, еще 18 остаются пропавшими без вести.