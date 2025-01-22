Рейс Гавана – Москва вылетел после задержки на сутки

Рейс из Гаваны в Москву вылетел с задержкой из-за технических проблем и отдыха экипажа

Tекст: Денис Тельманов

Рейс авиакомпании «Россия» из Гаваны в Москву, который должен был вылететь 20 января, вылетел спустя сутки 22 января в 00:24 мск, передает ТАСС. Задержка была вызвана техническим дефектом, который удалось устранить. Однако необходимость отдыха экипажа и проблемы с обеспечением питания также стали причиной задержки.



В сообщении авиаперевозчика говорится, что задержка продлилась из-за необходимости соблюдения норматива допустимого рабочего времени для экипажа. Также аэропорт не смог своевременно обеспечить загрузку питания на борт.

Для пассажиров, ожидавших вылета, авиакомпания предоставила бесплатное проживание в отеле, а также питание и напитки. Все это время пассажиры оставались в безопасности и комфорте, что подчеркнули представители авиаперевозчика в своем телееграм-канале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рейс Гавана – Москва авиакомпании «Россия» задержан на 28 часов из-за технических проблем и завершения рабочего времени экипажа, а вылет ожидается после 21.00 мск.

Росавиация приняла решение о промежуточной посадке рейсов из Москвы в Гавану и Варадеро в Каракасе для дозаправки с 1 по 8 декабря, чтобы сохранить программу полетов на Кубу.

Самолет Nordwind из Москвы в Варадеро вылетел с десятичасовой задержкой из-за ожидания подтверждения на заправку топливом от кубинских авиавластей.

