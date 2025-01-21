Рейс «России» Гавана – Москва задержали на 28 часов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рейс авиакомпании «Россия» Гавана – Москва был задержан на 28 часов, отмечает РИА «Новости».

Задержка произошла из-за совокупности факторов, включая технические неисправности и окончание рабочего времени экипажа. Вылет самолета из аэропорта Хосе Марти теперь запланирован после 21.00 по московскому времени.

После устранения технических проблем возникла необходимость в замене экипажа, так как рабочее время текущего завершилось. Также в ночное время в самолете закончился запас еды, а аэропорт не смог организовать своевременную погрузку продовольствия.

Авиакомпания «Россия» сообщила, что пассажирам, из которых 328 человек, были предоставлены трансфер и размещение в гостинице в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кубе отменили извещения о дефиците авиатоплива. Самолеты из Москвы на Кубу решили дозаправлять в Венесуэле для обеспечения бесперебойных полетов. Самолет авиакомпании Nordwind из Москвы в Варадеро вылетел с десятичасовой задержкой из-за ожидания подтверждения на заправку топливом от кубинских авиавластей.