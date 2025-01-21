Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Мало того, что ты крупнейший поставщик газа на континент, так еще и контролируешь и зарабатываешь на поставках газа своего ключевого конкурента. Такой бизнес-проект вполне отвечает амбициям президента-бизнесмена.0 комментариев
Рейс «России» Гавана – Москва задержали на 28 часов
Рейс Гавана – Москва авиакомпании «Россия» задержан на 28 часов из-за технических проблем и завершения рабочего времени экипажа, вылет ожидается после 21.00 мск.
Рейс авиакомпании «Россия» Гавана – Москва был задержан на 28 часов, отмечает РИА «Новости».
Задержка произошла из-за совокупности факторов, включая технические неисправности и окончание рабочего времени экипажа. Вылет самолета из аэропорта Хосе Марти теперь запланирован после 21.00 по московскому времени.
После устранения технических проблем возникла необходимость в замене экипажа, так как рабочее время текущего завершилось. Также в ночное время в самолете закончился запас еды, а аэропорт не смог организовать своевременную погрузку продовольствия.
Авиакомпания «Россия» сообщила, что пассажирам, из которых 328 человек, были предоставлены трансфер и размещение в гостинице в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кубе отменили извещения о дефиците авиатоплива. Самолеты из Москвы на Кубу решили дозаправлять в Венесуэле для обеспечения бесперебойных полетов. Самолет авиакомпании Nordwind из Москвы в Варадеро вылетел с десятичасовой задержкой из-за ожидания подтверждения на заправку топливом от кубинских авиавластей.