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Куба отменила извещения о дефиците авиатоплива
Куба отменила предупреждения о нехватке авиатоплива для всех авиакомпаний
Авиационные власти Кубы сняли предупреждения о дефиците авиатоплива с 1 по 8 декабря, что позволит авиаперевозчикам, включая российские компании, выполнять полеты в полном объеме.
Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные извещения о дефиците авиатоплива, сообщает РИА «Новости». Речь идет об извещениях, затрагивающих все авиакомпании, осуществляющие рейсы в кубинские аэропорты с 1 по 8 декабря. Представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил данную информацию.
Отмена извещений означает, что программа полетов между Россией и Кубой будет осуществляться в обычном режиме. Все рейсы будут выполняться в соответствии с ранее составленным расписанием. Это отменяет возможные перебои в авиасообщении, которые могли бы возникнуть из-за дефицита авиатоплива.
Министерство транспорта России и Росавиация продолжат следить за ситуацией с воздушным сообщением между Россией и Кубой. Ведомства намерены обеспечить интересы российских авиакомпаний и пассажиров, поддерживая стабильное авиасообщение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Nordwind из Москвы в Варадеро вылетел с 10-часовой задержкой из-за ожидания подтверждения на заправку топливом от кубинских авиавластей, а позже стало известно, что самолеты из Москвы на Кубу решили дозаправлять в Венесуэле.