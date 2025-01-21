  • Новость часаЛавров оценил заявления Трампа по внешней политике
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями
    Эксперт: Трамп дал старт американской «перестройке»
    Залужный обвинил Зеленского и Запад в давлении на ВСУ летом 2023 года
    Выживший в Охотском море Михаил Пичугин стал подозреваемым
    Путин пожелал Си Цзиньпину «удачи в десяти тысячах дел»
    Трамп переименовал Мексиканский залив и гору Денали
    Испанские министры покинули соцсеть X из-за жеста Маска на инаугурации Трампа
    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины
    Завершено расследование дела о похищениях девушек в Москве
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    6 комментариев
    21 января 2025, 14:34 • Новости дня

    В России ответили на призыв депутата Германии возобновить импорт нефти

    Депутат Ананских ответил на призыв немецкого политика возобновить импорт нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Германия вряд ли в ближайшее время сможет вернуться к импорту российских энергоносителей, заявил депутат Госдумы Игорь Ананских.

    Первый заместитель главы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал желание немецкого депутата Севим Дагделен возобновить импорт нефти и газа из России, передает «Лента.ру».

    Ананских выразил сомнения по поводу возможности скорого возобновления поставок. Он подчеркнул, что Германия вряд ли в ближайшее время сможет вернуться к импорту российских энергоносителей.

    По его словам, немецкая экономика во многом зависела от дешевых энергоносителей из России. В настоящее время сжиженный природный газ, который Германия закупает из США, обходится значительно дороже. Это, по мнению депутата, негативно сказывается на немецкой промышленности и жителях страны.

    Депутат также выразил сомнение в том, что в ближайший год заработают такие крупные энергетические проекты, как нефтепровод «Дружба» и газопровод «Северный поток – 2». Тем не менее его радует, что в Германии все больше людей начинают обсуждать тему возобновления поставок из России.

    Ранее депутат Бундестага Севим Дагделен заявила, что Германии следует возобновить импорт российских углеводородов для нефтеперерабатывающего завода в немецком городе Шведте.

    Россия ранее предупреждала, что замена российской нефти Urals на другие сорта на этом заводе может привести к росту цен на топливо в Германии.

    18 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    @ Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты с иронией отреагировали на выразительное фото с уходом обиженной министра иностранных дел Германии Анналены Бербок от канцлера Германии Олафа Шольца.

    «Множество мемов породила фотография, на которой Шольц пытается остановить Бербок, чтобы она не покинула правительственное заседание», – отметила газета ВЗГЛЯД.

    «Чуть обработать, будет Караваджо, – сказала @suchstuff моя Ящерь, вытягивая фотку из-под новости «Бербок покинула Шольца, не оставшись на совместное фото. И стал Караваджо. А также: Ukraine. Disconnecting People», – отреагировал на фото с обиженной Бербок специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

    «Очередной разворот Бербок «на 360 градусов». Вот это страсти!», – передает «Царьград».

    Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выходку Бербок цитатой из Bild: «Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая».

    «Рука канцлера уже не способна далеко дотянуться», – пишут немецкие СМИ.

    «Олаф не может. У него лапки», – прокомментировал канал «360».

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине.

    Канцлер попытался остановить министра, однако она покинула совещание на глазах других политиков и журналистов. Фото как Шольц пытается оставить Бербок вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

    Коментарии (32)
    18 января 2025, 17:10 • Новости дня
    Журналист Боуз высмеял обиду Бербок из-за помощи Украине

    Журналист Боуз заявил, что Бербок считает заботу о народе оскорбительной

    Журналист Боуз высмеял обиду Бербок из-за помощи Украине
    @ Daniel laeb/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила недовольство тем, что некоторые европейские политики уделяют больше внимания голосам избирателей, чем поддержке Украины, что вызвало насмешки на Западе, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х( бывший Twitter, заблокирован в России) высмеял главу МИД Германии Анналену Бербок, которая выразила недовольство позицией европейских политиков относительно помощи Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Боуза, Бербок оскорблена тем, что некоторые политики ставят интересы и голоса своих избирателей выше помощи Украине. Журналист подчеркнул, что для нее забота о собственном народе является оскорбительной.

    К своему сообщению Боуз прикрепил фотографию Бербок, покидающей заседание после того, как канцлер Германии Олаф Шольц отказался предоставить помощь Киеву. Ситуацию прокомментировало издание Bild, отметив «паршивую атмосферу» между политическими деятелями.

    Ранее блогеры и журналисты с иронией отреагировали на выразительное фото, где министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покидает совещание с канцлером Германии Олафом Шольцем, после того как канцлер наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине.

    Канцлер попытался остановить министра, но все равно она ушла на глазах других политиков и журналистов.

    Коментарии (4)
    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    Коментарии (0)
    20 января 2025, 15:35 • Новости дня
    Генерал бундесвера заявил об отсутствии мира между Германией и Россией

    Генерал бундесвера Бодеманн заявил об отсутствии мира между ФРГ и Россией

    Генерал бундесвера заявил об отсутствии мира между Германией и Россией
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генерал бундесвера Андре Бодеманн заявил, что между ФРГ и Россией формально нет состояния войны, однако на практике мир уже давно отсутствует, а Германия играет ключевую роль в конфликте.

    В интервью РИА «Новости» генерал бундесвера Андре Бодеманн отметил, что между Россией и Германией уже нет мира, хотя формально они не находятся в состоянии войны.

    Бодеманн подчеркнул, что геостратегическое положение Германии в центре Европы обязывает ее занимать ключевую позицию в случае гипотетического военного конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг отметил, что запасы российских вооружений продолжают увеличиваться, и подчеркнул отсутствие уверенности в намерениях России начать войну. Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.

    Коментарии (7)
    18 января 2025, 18:45 • Новости дня
    Маск поддержал лозунг кандидата АдГ для Европы

    Илон Маск повторил лозунг кандидата АдГ Алисы Вайдель о величии Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X разместил лозунг, ранее использованный кандидатом на пост канцлера ФРГ от партии АдГ Алисой Вайдель, заменив слово «Америка» на «Европа».

    Маск опубликовал на своей странице в социальной сети X лозунг, ранее провозглашенный кандидатом на пост канцлера Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель, сообщает РИА «Новости».

    Вайдель адаптировала известный слоган Дональда Трампа «Make America great again!» («Сделаем Америку снова великой!»), заменив слово «Америка» на «Европа». Маск повторил этот лозунг, написав в своем аккаунте: «Сделаем Европу вновь великой!»

    20 декабря 2024 года Маск выразил уверенность в том, что только АдГ способна спасти Германию, что вызвало резкую реакцию канцлера Олафа Шольца. Шольц указал на то, что мнение Маска не является хорошим политическим советом, и выразил уверенность, что все остальные демократические партии страны с ним согласны. Маск, в свою очередь, назвал Шольца «некомпетентным дураком» и призвал его уйти в отставку, комментируя реакцию Шольца на теракт в Магдебурге.

    Ранее Маск опубликовал статью в немецкой газете Welt, в которой заявлял, что АдГ – единственная партия, способная спасти Германию от превращения в «тень своего прежнего я». Статья вызвала бурные обсуждения в Германии, и глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после ее выхода. Кандидат в канцлеры от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц охарактеризовал публикацию как беспрецедентное вмешательство в выборы Германии.

    Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что Маск вмешивается в выборы в Германии и других странах, используя свои соцсети.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск взломал правила европейской политики.

    Коментарии (3)
    20 января 2025, 19:00 • Новости дня
    В Бундестаге решили обсудить запрет партии АдГ в Германии

    Zeit: В Бундестаге рассмотрят предложение запрета партии «Альтернатива для Германии»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На следующей неделе Бундестаг обсудит предложение запрета партии «Альтернатива для Германии», поданное межпартийной группой депутатов.

    На фоне приближающихся федеральных выборов АдГ является одной из самых популярных политических сил в стране, передает RT.

    Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кармен Вегге выступила в поддержку инициативы, заявив, что АдГ «действует против свободного, демократического строя государства». Вегге призвала своих коллег в парламенте поддержать предложение о запрете.

    Ранее делегаты съезда партии «Альтернатива для Германии» не поддержали поправку, осуждающую участие России в конфликте на Украине, 69% делегатов проголосовали против ее включения в предвыборную программу.

    Между тем сопредседатель партии АдГ Алис Вайдель была утверждена кандидатом в канцлеры.

    Коментарии (8)
    20 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Вагенкнехт назвала США ослабевающей супердержавой

    Вагенкнехт назвала США ослабевающей супердержавой, угрожающей упадком Германии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт назвала США державой, борющейся за влияние за счет союзников, и предупредила о возможном упадке Германии из-за подчинения американским предписаниям.

    Вагенкнехт выразила критическое мнение о политике Соединенных Штатов. Она заявила, что Соединенные Штаты, по ее мнению, являются ослабевающей сверхдержавой, которая стремится сохранять свое мировое влияние, поступая при этом все более бесцеремонно по отношению к своим союзникам, передает ТАСС.

    Вагенкнехт также выразила обеспокоенность тем, что слепое следование указаниям Соединенных Штатов может привести Германию к экономическому и политическому упадку. Такие заявления политик сделала в связи с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января.

    12 января Вагенкнехт заявила, что Германии грозит деиндустриализация, что может привести к значительной потере благосостояния населения и социальной защищенности.

    Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на досрочных парламентских выборах. Поддержку АдГ высказывал и миллиардер Илон Маск. По его словам, только эта партия «может спасти Германию».

    Коментарии (5)
    20 января 2025, 18:10 • Новости дня
    Шольц счел нормальным, что его не пригласили на инаугурацию Трампа

    Шольц счел нормальным отсутствие приглашения на инаугурацию Трампа

    Шольц счел нормальным, что его не пригласили на инаугурацию Трампа
    @ IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит проблемы в отсутствии приглашения на инаугурацию Дональда Трампа, пишет FAZ.

    Как пишет FAZ, Шольц заявил, что считает нормальным отсутствие приглашения на инаугурацию Дональда Трампа, передает RT. По словам канцлера ФРГ, участие в церемонии примут дипломатические представители, такие как послы.

    На инаугурацию между тем приглашены некоторые мировые лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и президента Аргентины Хавьера Милея.

    Сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения. На инаугурацию Трампа также не поедет премьер Венгрии Виктор Орбан.

    Коментарии (3)
    21 января 2025, 09:28 • Новости дня
    В Германии призвали возобновить импорт нефти из России

    Депутат Бундестага Дагделен потребовала возобновить импорт нефти из России на НПЗ в Шведте

    В Германии призвали возобновить импорт нефти из России
    @ Sven Hoppe/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Бундестага Севим Дагделен выступила с требованием возобновить импорт российских углеводородов на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, чтобы обеспечить рыночные цены на энергоносители, следует из ее сообщения в соцсети.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен заявила о необходимости возобновления импорта российских углеводородов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком городе Шведте, сообщает РИА «Новости».

    Так она отреагировала на материал немецкого издания Berliner Zeitung, в котором описывается, как санкции нанесли удар по НПЗ в Шведте, который ранее перерабатывал российскую нефть, доставляемую по трубопроводу «Дружба». В результате санкций завод оказался в кризисе, а его сотрудники подверглись угрозе увольнения.

    «Это безумие должно быть остановлено. Нам снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители за счет открытия «Северного потока – 2» и импорта российской нефти для НПЗ Schwedt», – написала депутат.

    Ранее Сара Вагенкнехт предупредила о возможной деиндустриализации и потере благосостояния в Германии из-за нехватки доступных энергоресурсов.

    Между тем кандидат на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока» в случае победы на досрочных выборах.

    Россия предупреждала, что замена российской нефти Urals на другие сорта на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте может привести к росту цен на топливо в Германии.

    Коментарии (3)
    18 января 2025, 22:49 • Новости дня
    В Карлсруэ прошел протест против предвыборной кампании АдГ

    Около 3,5 тыс человек в Карлсруэ протестовали против листовок АдГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Порядка 3,5 тыс. человек приняли участие в демонстрации в Карлсруэ против предвыборной кампании партии «Альтернатива для Германии», протестуя против листовок, похожих на авиабилеты для нелегальных мигрантов.

    В Карлсруэ прошла демонстрация против предвыборной кампании партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает DPA. В акции приняли участие около 3,5 тыс. человек, хотя организаторы заявили о 5 тыс. участников. Протестующие выражали недовольство предвыборными листовками АдГ, которые напоминали авиабилеты для нелегальных мигрантов в их страны происхождения.

    Мероприятие прошло под лозунгом «С нами, а не против нас», и, по данным местной полиции, носило мирный характер. Ранее полиция Германии начала проверку листовок АдГ на предмет разжигания ненависти, так как в социальных сетях появилось изображение «депортационного авиабилета». На этом билете датой отправления указан день выборов – 23 февраля, а пунктом прибытия значится безопасная страна происхождения мигрантов.

    Представитель «Альтернативы для Германии» из Карлсруэ пояснил, что это предвыборная кампания районного отделения. Однако правительство Германии назвало такие действия безвкусными, подчеркнув, что оценками кампании должны заниматься правоохранительные органы. АдГ в Германии имеет репутацию правопопулистской партии, с которой другие политические силы отказываются сотрудничать в коалициях как на федеральном, так и на региональном уровнях. При этом рейтинг партии по последним опросам достиг 18-20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа активистов в Регенсбурге попыталась сорвать выступление лидера СвДП Кристиана Линднера, подняв плакаты с надписью «король клоунов». Американский миллиардер Илон Маск разместил в соцсети X лозунг, ранее использованный кандидатом на пост канцлера ФРГ от партии АдГ Алисой Вайдель, изменив его на «Европа». Глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, чтобы предотвратить «наводнение страны получателями пособий».


    Коментарии (0)
    18 января 2025, 23:14 • Новости дня
    В Германии из-за угрозы взрыва эвакуирован вокзал

    Вокзал в немецком Пассау эвакуировали из-за угрозы взрыва, полиция обследует поезда ICE

    Tекст: Вера Басилая

    Железнодорожная станция в немецком Пассау была эвакуирована в субботу из-за поступившей в компанию Deutsche Bahn угрозы взрыва, специалисты проверяют скоростные поезда ICE, сообщило издание Bild.

    Издание Bild сообщило, что угроза поступила в железнодорожную компанию Deutsche Bahn. В настоящее время полиция проводит обследование скоростного поезда ICE, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, была проведена проверка на наличие взрывчатых веществ в поезде ICE, находящемся в австрийском городе Шердинг. В связи с мерами безопасности движение через станцию Пассау временно приостановлено.

    Специалисты продолжают работу по обеспечению безопасности на объекте, ситуация находится под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вокзале в Штутгарте провели эвакуацию из-за обнаружения «нескольких подозрительных людей», в связи с чем движение поездов было временно остановлено.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 16:55 • Новости дня
    Депутат АдГ предложила выслать всех украинских беженцев из Германии

    Баварский депутат от АдГ предложила выслать украинских беженцев из Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, заявив о необходимости предотвратить «наводнение страны получателями пособий».

    Газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Эбнер-Штайнер, предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из Германии.

    Она обосновала свою позицию тем, что АдГ выступает за «комплексную ремиграцию» для предотвращения «наводнения страны получателями пособий, которые не желают интегрироваться».

    По ее мнению, все украинские военные беженцы должны покинуть страну немедленно, поскольку в Украине достаточно мест для их возвращения. Кроме этого, Эбнер-Штайнер предложила поставить на границах Германии заборы и дать баварским городам право объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере предоставления убежища. Она считает, что это позволит отказывать беженцам в размещении.

    Катрин Эбнер-Штайнер также предложила выдавать помощь беженцам только товарами, прекратив переводы денег на банковские карты.

    По данным издания, в Германии сейчас находятся 1,2 млн беженцев с Украины, из которых до 200 тысяч проживают в Баварии.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев, которые не стремятся трудоустроиться и пользуются системой компенсаций.

    Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко выразил недовольство тем, что многие украинские беженцы живут за счет грязных денег в Монако, что способствует затягиванию конфликта на Украине.

    Между тем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что некоторые западные страны используют украинцев как дешевую рабочую силу и хотят вернуть безработных беженцев на Украину.

    Коментарии (2)
    20 января 2025, 08:18 • Новости дня
    Нефть немного подешевела

    Мировые цены на нефть слабо снизились

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в понедельник начали слабо снижаться.

    Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.04 опускалась на 0,16% – до 80,66 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,08%, до 77,33 доллара, передает РИА «Новости».

    Эксперты ждут сведений о планах США относительно энергетического сектора рынка. В частности, кандидат на пост министра финансов Скотт Бессент заявил о готовности поддержать ужесточение санкций против российских нефтяных компаний.

    «Если Бессент добьется своего, энергетические санкции ужесточатся. Я вижу… что США намерены расширить свои возможности в качестве доминирующего экспортера энергоносителей», – цитирует Bloomberg главу отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd. Вишну Варатхана.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 20:17 • Новости дня
    Активисты с плакатами «король клоунов» пытались сорвать выступление Линднера в ФРГ

    Активисты с плакатами «король клоунов» пытались сорвать выступление Линднера в Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Группа активистов с клоунскими носами попыталась сорвать выступление бывшего министра финансов ФРГ, лидера СвДП Кристиана Линднера в Регенсбурге, подняв плакаты с надписью «король клоунов», сообщил телеканал NTV.

    Группа активистов попыталась сорвать предвыборное выступление Кристиана Линднера в городе Регенсбург, передает ТАСС.

    Активисты появились на мероприятии с красными клоунскими носами и плакатами, на которых было написано «король клоунов». Позже они развернули баннер с надписью «торт для короля клоунов».

    Линднер отреагировал на инцидент спокойно. Он предложил активистам поднять свои баннеры выше и пообещал серьезно рассмотреть их требования, если они удержат плакаты до конца его выступления. Эти слова вызвали аплодисменты у участников мероприятия.

    В декабре шесть ведущих партий Германии заключили соглашение о честной предвыборной борьбе, где отказались от личных оскорблений и дискредитации. Это соглашение подписали Социал-демократическая партия, Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз Баварии, «зеленые», Свободная демократическая партия и Левая партия. Однако партии «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» не присоединились к этой договоренности.

    Ранее во время предвыборного мероприятия в немецком городе Грайфсвальд экс-министра финансов и лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера атаковали, когда неизвестная женщина бросила ему в лицо торт.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер снял с должностей трех министров партии свободных демократов, включая министра финансов Кристиана Линднера.

    Бывший министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил Европейскому центральному банку рассмотреть возможность включения криптоактивов в свои резервы.

    Коментарии (0)
    20 января 2025, 14:16 • Новости дня
    Стало известно о планах Киева открыть центры для возвращения беженцев из ФРГ

    DPA сообщило о создании в Германии центров помощи возвращению украинских беженцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Киева планируют открыть в Берлине и других городах Германии центры Unity Hubs для содействия украинским беженцам в возвращении на родину, включая помощь в трудоустройстве и поиске жилья.

    Власти в Киеве намерены создать в Берлине и других городах Германии так называемые Unity Hubs («Центры единства»), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA. Эти центры будут содействовать украинским беженцам в трудоустройстве или поиске жилья на Украине. Такая инициатива направлена на поддержку тех, кто рассматривает возможность возвращения на родину.

    Как отметил глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов, значительное число украинцев всерьез задумывается о возвращении. Он подчеркнул важность создания таких центров для ускорения этого процесса. На прошлой неделе Чернышов участвовал в подготовке к открытию одного из таких центров в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила выслать всех украинских беженцев из ФРГ, а в связи с демографическими проблемами Киев поддерживает сокращение помощи от стран ЕС, чтобы стимулировать возвращение на Украину от шести до 10 млн граждан.

    Коментарии (0)
    21 января 2025, 09:05 • Новости дня
    Нефть показала разнонаправленную динамику после заявлений Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть во вторник не показали единой динамики после заявлений президента США Дональда Трампа о дальнейших направлениях торговой политики страны.

    Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.36 снижалась на 0,07% – до 80,09 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – росла на 0,55%, до 76,81 доллара, передает РИА «Новости».

    «Первоначальное чувство облегчения от того, что торговые меры не были в центре внимания Трампа в первый день, исчезло после сообщений о 25-процентных тарифах для Мексики и Канады», – заявил Bloomberg аналитик IG Asia в Сингапуре Ип Цзюнь Жун.

    «Потенциальное резкое увеличение добычи нефти согласно принципу «бури, бури, бури», объявленному Трампом, также остается значительным фактором», – добавил он.

    Коментарии (0)
    Главное
    В БРИКС проигнорировали угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины
    В России ответили на призыв депутата Германии возобновить импорт нефти
    Фон дер Ляйен предсказала эру жесткой конкуренции за ресурсы
    Трамп удивил гостей инаугурации вином с русским названием
    Американец разгромил московскую чебуречную из-за инаугурации Трампа
    Определены победители первого конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году
    Студент из Петербурга открыл ресторан с «подставными» спутницами

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями

    Европейские политики, дипломаты и эксперты считают, что с приходом Трампа мир находится на пороге грандиозных изменений – причем таких, которые самой Европе не принесут ничего хорошего. Евросоюз ждет от нового президента США потрясений и даже «конкретных военных решений». О чем идет речь и почему в ЕС так испуганы? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............