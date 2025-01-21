В России ответили на призыв депутата Германии возобновить импорт нефти

Депутат Ананских ответил на призыв немецкого политика возобновить импорт нефти

Tекст: Вера Басилая

Первый заместитель главы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал желание немецкого депутата Севим Дагделен возобновить импорт нефти и газа из России, передает «Лента.ру».

Ананских выразил сомнения по поводу возможности скорого возобновления поставок. Он подчеркнул, что Германия вряд ли в ближайшее время сможет вернуться к импорту российских энергоносителей.

По его словам, немецкая экономика во многом зависела от дешевых энергоносителей из России. В настоящее время сжиженный природный газ, который Германия закупает из США, обходится значительно дороже. Это, по мнению депутата, негативно сказывается на немецкой промышленности и жителях страны.

Депутат также выразил сомнение в том, что в ближайший год заработают такие крупные энергетические проекты, как нефтепровод «Дружба» и газопровод «Северный поток – 2». Тем не менее его радует, что в Германии все больше людей начинают обсуждать тему возобновления поставок из России.

Ранее депутат Бундестага Севим Дагделен заявила, что Германии следует возобновить импорт российских углеводородов для нефтеперерабатывающего завода в немецком городе Шведте.

Россия ранее предупреждала, что замена российской нефти Urals на другие сорта на этом заводе может привести к росту цен на топливо в Германии.