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Депутат Чаплин допустил новую индексацию пенсий в феврале
Депутат Чаплин допустил увеличение пенсий до 9,5% в феврале при поддержке правительства
Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что пенсии могут быть дополнительно проиндексированы до 9,5% в феврале, что позволит пенсионерам получить увеличенные выплаты, включая компенсацию за январь.
По его словам, если правительство одобрит повышение пенсий до 9,5%, вместо ранее запланированных 7,3%, пенсионеры смогут получить увеличенные выплаты уже в феврале, передает RT.
Вопрос индексации пенсий стал особенно актуальным из-за инфляции и роста цен в России. Потенциальное увеличение до 9,5% может повлиять на финансовое положение пенсионеров, особенно в начальный период года.
Напомним, экономист Игорь Балынин заявил, что в 2025 году пенсии россиян будут повторно пересчитаны с учетом инфляции в 9,52%, что позволит повысить их размер.
Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что объем социальных пенсий в России планируют увеличить на 14,75% в связи с очередной индексацией социальных выплат для различных категорий граждан.