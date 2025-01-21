Депутат Чаплин допустил новую индексацию пенсий в феврале

Депутат Чаплин допустил увеличение пенсий до 9,5% в феврале при поддержке правительства

Tекст: Александра Юдина

По его словам, если правительство одобрит повышение пенсий до 9,5%, вместо ранее запланированных 7,3%, пенсионеры смогут получить увеличенные выплаты уже в феврале, передает RT.

Вопрос индексации пенсий стал особенно актуальным из-за инфляции и роста цен в России. Потенциальное увеличение до 9,5% может повлиять на финансовое положение пенсионеров, особенно в начальный период года.

Напомним, экономист Игорь Балынин заявил, что в 2025 году пенсии россиян будут повторно пересчитаны с учетом инфляции в 9,52%, что позволит повысить их размер.

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что объем социальных пенсий в России планируют увеличить на 14,75% в связи с очередной индексацией социальных выплат для различных категорий граждан.