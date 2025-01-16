Экономист спрогнозировал повторную индексацию пенсий в России в 2025 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, по инициативе президента России возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров, и теперь всех пенсионеров ждет еще один денежный сюрприз. Страховые пенсии будут пересчитаны с учетом данных Росстата по инфляции в 9,52% за декабрь, передает «Газета.Ru».

Балынин отметил, что страховая пенсия в декабре составляла 20 тыс. рублей, а в январе она была увеличена до 21 460 рублей с учетом индексации в 7,3%. Теперь, с новыми данными по инфляции 2024 года, размер пенсии увеличится до 21 904 рублей. Он также добавил, что суммы индексации за январь 2025 года будут выплачены.

Экономист пояснил, что в феврале пенсионеры получат 21 904 рубля за февраль и разницу в 444 рубля за январь 2025 года. Это произойдет благодаря дополнительной индексации с 1 февраля 2025 года. Балынин прогнозирует, что в 2025 году средний размер страховых пенсий по старости будет приближен к 25 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объем социальных пенсий в России планируют увеличить на 14,75%, что связано с очередной индексацией социальных выплат для различных категорий граждан.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что социальные выплаты в 2025 году будут увеличены, а меры поддержки усовершенствованы, включая распределение дополнительных средств регионам для увеличения рождаемости.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных социальных выплатах для детей военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе специальной военной операции, контртеррористических операций или службы в Сирии.