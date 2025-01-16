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Экономист спрогнозировал повторную индексацию пенсий в России в 2025 году
В 2025 году пенсии россиян будут пересчитаны с учетом инфляции в 9,52%, что позволит повысить их размер, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.
По его словам, по инициативе президента России возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров, и теперь всех пенсионеров ждет еще один денежный сюрприз. Страховые пенсии будут пересчитаны с учетом данных Росстата по инфляции в 9,52% за декабрь, передает «Газета.Ru».
Балынин отметил, что страховая пенсия в декабре составляла 20 тыс. рублей, а в январе она была увеличена до 21 460 рублей с учетом индексации в 7,3%. Теперь, с новыми данными по инфляции 2024 года, размер пенсии увеличится до 21 904 рублей. Он также добавил, что суммы индексации за январь 2025 года будут выплачены.
Экономист пояснил, что в феврале пенсионеры получат 21 904 рубля за февраль и разницу в 444 рубля за январь 2025 года. Это произойдет благодаря дополнительной индексации с 1 февраля 2025 года. Балынин прогнозирует, что в 2025 году средний размер страховых пенсий по старости будет приближен к 25 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, объем социальных пенсий в России планируют увеличить на 14,75%, что связано с очередной индексацией социальных выплат для различных категорий граждан.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что социальные выплаты в 2025 году будут увеличены, а меры поддержки усовершенствованы, включая распределение дополнительных средств регионам для увеличения рождаемости.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных социальных выплатах для детей военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе специальной военной операции, контртеррористических операций или службы в Сирии.