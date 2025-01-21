Гайдукевич заявил о ставке Запада на терроризм и экстремизм в Белоруссии перед выборами

Tекст: Максим Попов

Как сообщило РИА «Новости», кандидат в президенты Белоруссии Гайдукевич заявил, что Запад делает ставку на экстремизм и терроризм в рамках текущей избирательной кампании в республике. Он отметил, что западные силы не могут повлиять на политическое поле страны и организовать протесты, поскольку общественное мнение изменилось после начала СВО и обнажило истинные намерения Запада.

Гайдукевич подчеркнул, что, по его мнению, целью Запада является попытка осуществить теракты, однако пока этого не произошло благодаря работе белорусских спецслужб. Он также добавил, что существует риск покушений на кандидатов или членов избирательных комиссий, но подчеркнул, что службы безопасности работают на упреждение.

Кандидат добавил, что прозападные радикалы планируют действия по аналогии с инцидентами в Курской области, чтобы продлить конфликт на Украине и втянуть в него Белоруссию. При этом республиканские силовики контролируют ситуацию и взаимодействуют с российскими коллегами, чтобы пресекать подобные угрозы.

Гайдукевич напомнил, что в Белоруссии действует смертная казнь за терроризм, и власти не собираются ее отменять.

Ранее президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, пожелав ему успехов на выборах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии официально зарегистрировала Александра Лукашенко кандидатом в президенты на выборы 2025 года, а сам Лукашенко пообещал обеспечить мирную передачу власти новому поколению. Лукашенко также заявил, что оппозиция напрасно ждет его смерти.