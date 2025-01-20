Вэнс официально вступил в должность вице-президента США

Tекст: Дарья Григоренко

Вторую по значимости должность в США Вэнс занял в новой администрации Трампа. Церемонию инаугурации транслировали ведущие американские телеканалы в прямом эфире. Выступление Вэнса было кратким, республиканец подчеркнул свою приверженность национальным интересам, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

Ранее сообщалось, что покидающий пост президента США Джо Байден вместе с супругой Джилл приветствовал Дональда Трампа и его жену Меланию у Белого дома перед его инаугурацией. Перед этим вице-президент Камала Харрис с супругом встретили Джеймса Дэвида Вэнса и его жену.

В ноябре Трамп выразил уверенность в контроле республиканцев над Конгрессом и поздравил Джеймса Дэвида Вэнса с должностью вице-президента США.