Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Вэнс официально вступил в должность вице-президента США
Церемония инаугурации 50-го вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса состоялась в ротонде Конгресса, где он принес присягу на верность Конституции и стране в присутствии судьи Верховного суда Бретта Кавано.
Вторую по значимости должность в США Вэнс занял в новой администрации Трампа. Церемонию инаугурации транслировали ведущие американские телеканалы в прямом эфире. Выступление Вэнса было кратким, республиканец подчеркнул свою приверженность национальным интересам, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.
Ранее сообщалось, что покидающий пост президента США Джо Байден вместе с супругой Джилл приветствовал Дональда Трампа и его жену Меланию у Белого дома перед его инаугурацией. Перед этим вице-президент Камала Харрис с супругом встретили Джеймса Дэвида Вэнса и его жену.
В ноябре Трамп выразил уверенность в контроле республиканцев над Конгрессом и поздравил Джеймса Дэвида Вэнса с должностью вице-президента США.