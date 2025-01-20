На Украине опровергли сообщения о прекращении мобилизации мужчин старше 50 лет

На Украине продолжили мобилизацию мужчин 50 лет для частей тылового обеспечения

Tекст: Дарья Григоренко

Он пояснил, что речь идет не о мобилизации 50–60-летних, а о месте их службы и подразделениях, в которые они будут направлены. Адвокат отметил, что многие считают, что военнообязанных старше 50 лет не мобилизуют. Однако, по его словам, это не так. В эфире украинского телеканала он также указал, что командование Сухопутными войсками ВСУ поручило направлять мужчин старше 50 лет в части обеспечения, учитывая их физическое и психоэмоциональное состояние, передает ТАСС.

Филипец добавил, что ему неизвестно о случаях, когда мобилизуют людей старше 50 лет в другие подразделения. Однако мобилизованных после учебного центра посылают в части тылового обеспечения.

Ранее украинские СМИ сообщали, что мужчины старше 50 лет стали поступать в воинские части с заключениями военно-врачебных комиссий о негодности к службе в армии. Командиры жаловались, что такие новобранцы не могут выполнять воинские обязанности. СМИ также писали, что с конца сентября прошлого года военкоматы прекратили принудительно мобилизовать мужчин старше 50 лет из-за физического состояния и хронических болезней.

В понедельник депутат и бывший спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине уже проводится частичная мобилизация мужчин с 18 лет без законодательного снижения возраста призыва. Ранее советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет из-за нехватки живой силы в ВСУ.