Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Токио осудил решение России закрыть японские центры
В Токио назвали недопустимым закрытие японских центров в России и пообещали ответ
Генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси назвал недопустимым решение Москвы о закрытии японских центров в России, подчеркивая намерение Токио реагировать после получения подтверждений.
Как пишет ТАСС, правительство Японии выразило недовольство решением Москвы о закрытии японских центров по техническому содействию, созданных для поддержки реформ в России.
На официальном портале правовой информации ранее появилось распоряжение российского правительства о прекращении применения меморандумов с Японией, подписанных в 2000 и 2003 годах, касающихся деятельности японских центров. Решение Москвы связано с ухудшением отношений между странами.
«Одностороннее прекращение (меморандума – ред.) является недопустимым. После подтверждений с российской стороной правительство Японии намерено реагировать надлежащим образом», – заявил Хаяси на пресс-конференции.
Ранее Москва выразила готовность рассматривать предложения Токио о возобновлении диалога при условии реальных шагов со стороны японских властей, отказа от антироссийской политики и действий во вред японскому народу.
При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике сигналы, поступающие от Токио, касающиеся возобновления диалога по мирному договору с Москвой.