Токио осудил решение России закрыть японские центры

В Токио назвали недопустимым закрытие японских центров в России и пообещали ответ

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет ТАСС, правительство Японии выразило недовольство решением Москвы о закрытии японских центров по техническому содействию, созданных для поддержки реформ в России.

На официальном портале правовой информации ранее появилось распоряжение российского правительства о прекращении применения меморандумов с Японией, подписанных в 2000 и 2003 годах, касающихся деятельности японских центров. Решение Москвы связано с ухудшением отношений между странами.

«Одностороннее прекращение (меморандума – ред.) является недопустимым. После подтверждений с российской стороной правительство Японии намерено реагировать надлежащим образом», – заявил Хаяси на пресс-конференции.

Ранее Москва выразила готовность рассматривать предложения Токио о возобновлении диалога при условии реальных шагов со стороны японских властей, отказа от антироссийской политики и действий во вред японскому народу.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике сигналы, поступающие от Токио, касающиеся возобновления диалога по мирному договору с Москвой.