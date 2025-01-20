YouTube удалил канал «Аргументы и Факты» без предупреждений о нарушениях

Главный редактор издания Михаил Чкаников заявил, что блокировка может быть связана с документальным сериалом о российском ученом Иване Павлове и недавним интервью военного корреспондента Дмитрия Григорьева.

В интервью Григорьева говорилось о текущих реалиях в Донбассе, а также о взглядах документалиста Максима Фадеева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Чкаников отметил, что «свобода слова» на YouTube зависит от симпатий компании, и предположил, что блокировка была вызвана неудобными для платформы материалами,

Член Комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин назвал блокировку канала примером предвзятой модерации в отношении российских СМИ. Он обратил внимание на то, что YouTube продолжает блокировать каналы российских медиа и блогеров, игнорируя противоправный контент.

Журналист Александр Малькевич высказал мнение, что YouTube блокирует контент, который противоречит западной пропаганде, и подчеркнул, что платформа не замечает опасный контент, доступный пользователям, включая детей. Это, по его словам, говорит о равнодушии компании к последствиям для российских пользователей.