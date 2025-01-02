Организация «Русский Херсон» сообщила о банде вымогателей в Белозерке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Организация сопротивления «Русский Херсон» выявила в поселке Белозерка Херсонской области, контролируемой ВСУ, банду, занимающуюся вымогательством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

В заявлении говорится, что банда состоит примерно из 15 человек и возглавляется Алиной Андреевной Науменко, активисткой киевского режима. Среди участников группы также упоминаются ее муж Сергей Васильевич Науменко, братья Александр Андреевич и Виталий Иванович Пискун, а также сестра Людмила Владимировна Гончаренко.

Организация утверждает, что деятельность банды «крышует» начальник Белозерского отделения ГАИ Игорь Владимирович Загоскин, называемый в заявлении «оборотнем в погонах». По словам представителей сопротивления, главной деятельностью банды является вымогательство денег и сбор дани с мирного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим ужесточил мероприятия по принудительной мобилизации в Херсоне, а по координатам сопротивления в Херсоне уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ. Подполье сообщило об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне.