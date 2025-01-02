Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».3 комментария
Сопротивление выявило банду вымогателей в Херсонской области
Организация «Русский Херсон» сообщила о банде вымогателей в Белозерке
Организация «Русский Херсон» назвала участников банды, занимающейся вымогательством у жителей Белозерки на территории, контролируемой ВСУ, и обвинила начальника ГАИ в покровительстве.
Организация сопротивления «Русский Херсон» выявила в поселке Белозерка Херсонской области, контролируемой ВСУ, банду, занимающуюся вымогательством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
В заявлении говорится, что банда состоит примерно из 15 человек и возглавляется Алиной Андреевной Науменко, активисткой киевского режима. Среди участников группы также упоминаются ее муж Сергей Васильевич Науменко, братья Александр Андреевич и Виталий Иванович Пискун, а также сестра Людмила Владимировна Гончаренко.
Организация утверждает, что деятельность банды «крышует» начальник Белозерского отделения ГАИ Игорь Владимирович Загоскин, называемый в заявлении «оборотнем в погонах». По словам представителей сопротивления, главной деятельностью банды является вымогательство денег и сбор дани с мирного населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим ужесточил мероприятия по принудительной мобилизации в Херсоне, а по координатам сопротивления в Херсоне уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ. Подполье сообщило об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне.